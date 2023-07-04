副乳消除｜10分鐘5大簡單動作擺脫副乳困擾　令胸部更集中及升級

副乳消除運動教學！副乳是什麼？女生最煩惱的事，除了要擺脫身上贅肉之外，另外就是胸部的困擾，胸部過大又會造成下垂、八字胸的問題，小胸部又令人沒自信，積極尋求胸部二次發育的方法。胸部困擾當中，最影響外觀又擾人的莫過於副乳了，因為副乳並不像其他身上贅肉，少吃、穿著高包覆性的內衣就能夠輕鬆改變問題。



副乳消除｜10分鐘5大簡單動作擺脫副乳困擾

副乳主要分成真副乳以及假性副乳兩種，而真副乳是天生就有的，當中亦含有少量的乳腺，懷孕期時因為荷爾蒙分泌，真副乳會像乳房般產生脹痛。而常見的副乳，通常都是假性副乳，主要因為胸罩尺寸不合、胸圍沒有足夠承托保護脂肪等令到贅肉堆積，導致乳房走位的假象產生。

副乳是什麼？如何消除副乳？（Gettyimages）

想擺脫副乳困擾，除了可以透過胸圍矯正之外，日常努力亦不少得，大家平日可以多按摩腋下、胸部等位置，以加強淋巴循環，令胸部更集中。再加上針對性的手部運動，減肥同時消除副乳，只要持之以恆，副乳會慢慢消退的！想消除副乳的女生，不妨參考擁有多年瑜伽習慣的網友「月亮起床了」，她分享了一套10分鐘居家美胸動作，大家一起鍛鍊，將胸部變得更誘人！

副乳消除｜美胸動作：1. 手臂下拉 30下

大家可以靠牆做以下的美胸動作，第一組以30下作3組，這個動作可以活動肩關節以及訓練背肌力量。先面向牆壁，然後高舉雙手，再以90度將雙手向下拉，要緊記靠著後背的力量向下拉，不要單靠手臂的力量。

消副乳｜美胸動作：1. 手臂下拉 30下（RED@月亮起床了）

副乳消除｜美胸動作：2. 手肘90度開合 30下

保持站立，第二組以30下作3組，然後將雙手彎曲90度，手心靠牆，保持手部彎曲再向後旋轉，輪流兩邊以完成動作。記緊過程中不要讓手臂下移，要保持90度，這樣可以建立背闊肌的力量，瘦手臂同時瘦背。

消副乳｜美胸動作：2. 手肘90度開合 30下 （RED@月亮起床了）

副乳消除｜美胸動作：3. 寬手附臥撐 20下

這個動作大致與附臥撐動作相同，不過從地下變為靠牆而作，以20下作3組。大家可以先將手臂撐開，作一個寬手距離，雙手距離明顯大於肩寬。再稍稍將步伐向後，作一個大約30度的斜度。記緊每次下降時，手肘與手掌保持垂直角度，撐起再下降，肩膀不要縮起，臂部和腹部收緊，腳部要保持平衡。

消副乳｜美胸動作：3. 寬手附臥撐 20下（RED@月亮起床了）

副乳消除｜美胸動作：4. 開肩靜態 1分鐘

繼續保持斜度站立，將腰部稍微向牆靠，然後高舉雙手，將手肘靠在牆上，手部維持一個三角形的動作，再將身體往下壓，讓胸口貼到牆壁。記緊雙腿要伸直，頭部亦可以順勢往後仰，可以視個人狀況維持30秒到1分鐘。這個動作除了能夠改善坐姿，亦可以放鬆伸展緊繃的肩頸、上背，可以改善駝背、聳肩以及鍛鍊手部肌力。

消副乳｜美胸動作：4. 開肩靜態 1分鐘（RED@月亮起床了）

副乳消除｜美胸動作：5. 動態開肩 30下

這個動作是背部伸展的加強版，這個動作能夠美化手臂線條以及鍛鍊肌力。將整個人再向後一點，站以一隻手的距離，將手心靠牆，然後將身體往下壓，頭、腰、身一起壓低至盆骨位，記緊不要駝背、聳肩，當向上時則掂起腳尖，一整個人向上提並高於雙手位置。