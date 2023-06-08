胸圍推薦5大夏日款！3類胸圍穿露背裝不尷尬　陳凱琳驚現高低胸？

胸圍推薦2023｜女星陳凱琳（Grace）早年積極投入美妝行列，展現出靚媽的魅力，不過她日前拍攝廣告時，卻因一條露背裙意外失手，引發高低胸疑雲。來到盛夏，不少女生愛穿露背裝束，展示小清新性感，但同時迎來一道難題，「到底可以如何穿戴內衣，以避免露出胸圍帶的尷尬？」



素來貪靚的陳凱琳，日前在社交媒體上載全新廣告，穿上性感的黃色大露背掛頸連身裙，非常搶眼，連老公鄭嘉穎也打趣留言：「明明看你出門時不是這樣穿！」雖然美背吸引，但當陳凱琳轉身回頭後，不少網民都發現到，胸部位置高低不一，站直時更可看到，胸型底部的摺痕和陰影，都有明顯不同，引起網民討論，均估計是裙內的胸墊位置問題。

陳凱琳日前在社交媒體上載全新廣告，穿上性感的黃色大露背掛頸連身裙，但卻有不少網民發現，胸部位置竟然高低不致。(IG@ghlchan)

胸圍可以承托胸部位置，讓胸型更挺和漂亮，減少移位問題，甚至有豐胸效果。不過，每次穿露背裝時，若然穿戴胸圍，容易露出胸圍肩帶和扣帶，感覺略為尷尬。因此以下的3個小技巧必定要掌握，讓自己迎接一個清新性感的夏天！

胸圍推薦2023露背裝穿搭技巧1. 低扣帶款

露背裝一般都會露出胸圍扣帶，引起尷尬，故可以選低背帶款式，讓衣服可以遮住，讓造型保持簡練感覺。若上衣為入膊設計，可以使用無肩帶款，如馬甲款式等，這樣還會有助視覺上收腹。

胸圍推薦2023｜可以選低背帶款式，以衣服遮住胸圍扣，讓造型保持簡練感覺。(IG@stylenanda_tw)

胸圍推薦2023露背裝穿搭技巧2. 綁帶款式

除了低扣款式，可以交叉綁帶的設計，減輕扣帶的感覺，以減低露內衣的尷尬，同時能襯搭衣服，打造出更時尚的造型。

胸圍推薦2023｜交叉綁帶的設計，可減輕扣帶的感覺，以減低露內衣的尷尬。(IG@stylenanda_tw)

胸圍推薦2023露背裝穿搭技巧3. 同色或對比色

若喜歡較性感的風格，可以直接露出扣帶，同時胸圍可選擇與衣服同色調，增加一致的造型感覺，自然減少尷尬氛圍。或可使用對比色調，強調出活力和玩味，提升時尚感覺。

胸圍推薦2023｜胸圍可選擇與衣服同色調，增加一致的造型感覺，自然減少尷尬氛圍。(IG@stylenanda_tw)

胸圍推薦2023款式1. Calvin Klein 蕾絲薄墊三角胸圍 $590

胸圍罩杯根據亞洲版型而設，可以更為舒適貼服。胸圍以蕾絲飾面，展現出優雅性感的魅力，同時使用無鋼圈、薄墊三角罩杯，以減少焗促感覺，非常適合炎熱的夏天。韓國女團BLACKPINK成員Jennie曾演繹這款式，予人剛好的性感魅力。

胸圍推薦2023｜Calvin Klein 蕾絲薄墊三角胸圍 (Calvin Klein官網)

胸圍推薦2023款式2. Simone Pérèle Karma Multiway Bra $1,120 (from Sheer)

創立75年的法國內衣品牌Simone Pérèle，設計帶法式的慵懶和性感，而且設計也較獨特和多元。這款胸圍以低罩杯設計，扣帶可以向下交叉，再繞回前面扣上，這樣便能固定胸圍位置，同時穿著露背款時，不會露出扣帶。肩膊可以拆除，轉成掛頸款式，適合配搭入膊上衣。

胸圍推薦2023｜Simone Pérèle Karma Multiway Bra (Sheer官網)

胸圍推薦2023款式3. Peach John Cover Cleavage Strapless $210

胸圍使用無肩帶設計，同時可以遮住事業線，適合較低調的女生。胸圍後面的橡筋位置較低，可展露更多背部範圍，而且可作內搭使用，無論低V恤衫、網衫或露背款，也能襯搭出性感魅力。

胸圍推薦2023｜Peach John Cover Cleavage Strapless (Peach John官網)

胸圍推薦2023款式4. Her own words Invisible Lightmesh 無鋼圈網布透氣胸圍 $368

胸圍透過專利REextraSkin技術，能夠穩定罩杯不移位，而且緊貽胸部，即使上圍豐滿也不感壓胸，同時避免胸部外擴。胸圍側翼採用網布，經高科技網布貼合技術，大為提升透氣度，適合在夏天時穿戴。

胸圍推薦2023｜Her own words Invisible Lightmesh 無鋼圈網布透氣胸圍 (Her own words官網)

胸圍推薦2023款式5. M&S 加墊無鋼圈多種穿法胸圍 $279-299

採用無鋼圈設計，以及加墊罩杯，塑造更好看的胸型。肩帶可以拆除，轉為後背交叉或無肩帶款式，方使搭襯不同的造型。