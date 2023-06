胸圍推薦5大夏日款！3類胸圍穿露背裝不尷尬　陳凱琳驚現高低胸？

胸圍推薦2023|女星陳凱琳(Grace)早年積極投入美妝行列,展現出靚媽的魅力,不過她日前拍攝廣告時,卻因一條露背裙意外失手,引發高低胸疑雲。來到盛夏,不少女生愛穿露背裝束,展示小清新性感,但同時迎來一道難題,「到底可以如何穿戴內衣,以避免露出胸圍帶的尷尬?」



素來貪靚的陳凱琳,日前在社交媒體上載全新廣告,穿上性感的黃色大露背掛頸連身裙,非常搶眼,連老公鄭嘉穎也打趣留言:「明明看你出門時不是這樣穿!」雖然美背吸引,但當陳凱琳轉身回頭後,不少網民都發現到,胸部位置高低不一,站直時更可看到,胸型底部的摺痕和陰影,都有明顯不同,引起網民討論,均估計是裙內的胸墊位置問題。

胸圍可以承托胸部位置,讓胸型更挺和漂亮,減少移位問題,甚至有豐胸效果。不過,每次穿露背裝時,若然穿戴胸圍,容易露出胸圍肩帶和扣帶,感覺略為尷尬。因此以下的3個小技巧必定要掌握,讓自己迎接一個清新性感的夏天!

露背裝一般都會露出胸圍扣帶,引起尷尬,故可以選低背帶款式,讓衣服可以遮住,讓造型保持簡練感覺。若上衣為入膊設計,可以使用無肩帶款,如馬甲款式等,這樣還會有助視覺上收腹。

除了低扣款式,可以交叉綁帶的設計,減輕扣帶的感覺,以減低露內衣的尷尬,同時能襯搭衣服,打造出更時尚的造型。

若喜歡較性感的風格,可以直接露出扣帶,同時胸圍可選擇與衣服同色調,增加一致的造型感覺,自然減少尷尬氛圍。或可使用對比色調,強調出活力和玩味,提升時尚感覺。

胸圍罩杯根據亞洲版型而設,可以更為舒適貼服。胸圍以蕾絲飾面,展現出優雅性感的魅力,同時使用無鋼圈、薄墊三角罩杯,以減少焗促感覺,非常適合炎熱的夏天。韓國女團BLACKPINK成員Jennie曾演繹這款式,予人剛好的性感魅力。

創立75年的法國內衣品牌Simone Pérèle,設計帶法式的慵懶和性感,而且設計也較獨特和多元。這款胸圍以低罩杯設計,扣帶可以向下交叉,再繞回前面扣上,這樣便能固定胸圍位置,同時穿著露背款時,不會露出扣帶。肩膊可以拆除,轉成掛頸款式,適合配搭入膊上衣。

胸圍使用無肩帶設計,同時可以遮住事業線,適合較低調的女生。胸圍後面的橡筋位置較低,可展露更多背部範圍,而且可作內搭使用,無論低V恤衫、網衫或露背款,也能襯搭出性感魅力。

胸圍透過專利REextraSkin技術,能夠穩定罩杯不移位,而且緊貽胸部,即使上圍豐滿也不感壓胸,同時避免胸部外擴。胸圍側翼採用網布,經高科技網布貼合技術,大為提升透氣度,適合在夏天時穿戴。

胸圍推薦2023|Her own words Invisible Lightmesh 無鋼圈網布透氣胸圍 (Her own words官網)