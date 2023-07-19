ZARA聯名Barbie服飾開賣！Margot Robbie同款洋裝、情侶外套必搶

不用再羨慕Margot Robbie（瑪歌羅比），閃閃亮亮、粉嫩粉嫩的「Barbie王國」，居然在香港迫降了！？



改編自玩具系列Barbie公仔（芭比娃娃）的真人電影《Barbie芭比》，將於7月20日（明天）上映，不只打造出粉紅芭比世界，主角芭比的精緻穿搭也神還原，那些童年幫芭比換新衣的記憶都回來了（笑）！

ZARA聯名Barbie系列一覽【內含價錢】。（點擊放大瀏覽▼▼▼）

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ZARA × 《Barbie芭比》

把芭比世界搬回家

現在…你可以把夢幻美衣、配件通通穿在自己身上啦～ZARA最新推出BARBIE™聯名系列，除了滿滿招牌「芭比粉」，還加入百搭黑色、白色以及銀色、金色和華麗亮片點綴，每一件都自帶C位光環，甚至還能以小資女價格購入「電影中Margot Robbie的類似款」，超過20款的一系列男女裝服飾，配件，睡衣，美容產品和家居用品讓你變身真人芭比！！！

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1. Margot Robbie洋裝

Margot Robbie不只在在電影海報上穿，在預告中從天飄下登場時也穿的「粉、白格紋洋裝」，居然在ZARA買得到？聯名中長版洋裝完美重現芭比同款「高甜格紋＋澎澎裙襬」，打造出沒有肩帶以及腰間蝴蝶結的簡約版本，要價不到7百，果然一上架就秒殺…

2. 芭比＆Ken雙面外套

沒有只有Ken（笑），這件聯名飛行員外套直接讓「芭比、Ken黏踢踢永不分離」！以奶油白分別搭配芭比粉、寶寶藍，採用雙面設計可以正反兩穿，胸前以及背後都有裝飾繡有Barbie以及Ken的專屬名字，只要翻面就能切換2種配色，買1件就能情侶輪流穿、CP值好高。

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3. 芭比連身衣、套裝

想要當芭比娃娃，一身粉紅色當然是標配的吧？這次聯名也能入手加入水鑽的高辣「連身衣」，搭上長褲就是最大勢的芭比風私服，還能找到統一芭比粉配色的短版上衣、棉褲，休閒時刻的日常服也要又美又亮眼！

4. 芭比包＆高跟鞋＆飾品

在預告中脫下高跟鞋的芭比，原來鞋子都在這啊（笑）？全部以粉紅色打造，聯名橡膠涼鞋、高跟涼鞋都超夢幻，另外，夏日度假必備的聯名草編包上，也裝飾超顯眼的「B字LOGO」，保證帶它出遊馬上成為全場焦點，更多主角級的配件、小物都已經在香港上架，快手刀去官網、店舖搶購吧～

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