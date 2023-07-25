網民批國際金融中心淪為MK集中地？穿大碼衫引爭議：合身西裝最靚

曾經「MK」一詞，代表年輕人街頭潮流集中地，但相隔約十年後，有網民日前指出，這文化現已「過海」，遍佈中環街頭，大嘆年輕人的穿搭格調，完全不入流。這番話引起網上激烈討論，有人嘲諷「貪被白領歧視較有趣？」同時部分則辯護，衣著屬個人喜好不重要，「香港歧視好嚴重。」



過往旺角街頭充斥特色文化，吸引不少年輕人流連和聚會，並形成一個圈子，有著該年代獨有的潮語和打扮。他們亦被稱作「MK仔」及「MK妹」，個性也較橫衝直撞，以真性情為首，故做事或較魯莽，與被譽為「國際金融中心」的中環，呈相反的格調。雖然旺角和中環之間，隔著一道海港，但隨時間演變，這道分界似乎逐漸變模糊？

有網民近日在連登討論區發文，慨嘆以為中環是白領上班之地，怎料現時「變無業MK集中地。」(《喜愛夜蒲》劇照)

國際金融中心淪為MK集中地？

有網民近日在連登討論區，發文《乜依家中環變MK仔MK妹集中地》，慨嘆以為中環是白領上班之地，怎料現時「變無業MK集中地。」他引用年輕服飾品牌的一條街訪片，可見主持站在蘭桂芳，訪問年輕人的「老蘭穿搭」。

由於頭幾個受訪者均認同，大碼衣服（oversize）較吸引目光，跟以往中環的官仔骨骨、紳士形象大相徑庭，加上受訪者都打扮隨性，令不少網民認為今非昔比，嘆此地被「MK文化」侵佔。

衣著也分階級：合身西裝最好看

這條片得到不少網民取笑，部分推斷受訪者來自屯門、元朗和天水圍等遍遠地區，感嘆以前的中環，是個齊集專業人士、基金經理、港大學生及外國遊客等的國際金融中心，現卻被MK文化入侵，「好地地他們有屬於自己的階層和圈子。不知為何學人來中環玩？」有人亦指，自己或許太守舊，「我仍覺得一套合身的西裝才最好看。」

有網民仍覺得一套合身的西裝才最好看。(IG@eunwo.o_c)

大碼上衣才是潮流指標？

與此同時，也有不同的聲音為事件辯護，他們直指是受訪者討論的服飾，都是時尚趨勢，在街頭穿著也不會被取笑，而且每個人都有愛好的衣著取向，「行街也分階級，說到要高尚氣質才能去，難不成要不出街、穿U記（UNIQLO）嗎？」另有網民表示，在早前日本旅行間，發現大部分人都穿大碼衣服，有人亦對此認同指，「日本10個9個都穿大碼衣服。」這亦暗示出網民口中的「MK穿搭」，實為時下趨勢。

不少網民亦針對大碼上衣，展開激論，除了它是流行單品，而且穿著清涼舒適，「潮流永遠都代表一個世代，流行事物都是年輕人所喜好的，過時就是過時，說甚麼都沒用。」有人更聲稱轉變日韓風格穿著後，成功吸引後生女，以證大碼上衣是吸引異性的時尚單品。

大碼上衣是近年的流行單品。(IG@tsubasamasuwaka1013)

有些時候，在過往的美好想像幻滅時，難免會感惋惜，但若沒有注入新元素，就難以推動進步，迎接一個更美好和多元的景象。不知大家對於「MK文化」，又有怎樣的看法呢？

資料來源：連登討論區