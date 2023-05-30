瑜伽Sports Bra推薦2023｜10款不過$600　單肩顯骨感、這款超修腰

【Sports Bra推薦｜瑜伽】不少女生都愛做瑜伽，在鍛鍊體能的同時，亦能挑戰自己。近來運動時尚捲席全球，會以運動服襯搭日常服飾，展現出健康性感的悠閒風格。相較具爭議的瑜伽褲，運動胸圍（Sports Bra）一般較易接受，而且剪裁貼身，更能顯出身形曲線，塑造上圍豐滿的感覺。以下整理出10款小清新的Sports Bra款式，價錢均在600港元以下，包括Lululemon、Sweaty Betty及Alo Yoga等，非常值得入手。



瑜伽Sports Bra 2023推薦一：Sweaty Betty Gradient-effect Mesh-Panel Sports Bra

購買方法：FARFETCH

相較日常服飾，運動胸圍可選較明亮鮮艷款式，配合胸口位置的幾何三角剪裁，打造出夢幻的氛圍，配搭淨色的瑜伽褲，展現出清新感覺，非常適合拍照打卡穿著。

【Sports Bra｜瑜伽】Sweaty Betty Gradient-effect Mesh-Panel Sports Bra (Farfetch)

瑜伽Sports Bra 2023推薦二：Sweaty Betty Asymmetric Sculpt Stretch-woven Sports Bra

購買方法：FARFETCH｜SELFRIDGES

隨著Y2K的潮流，單肩款式深受歡迎，可以展示骨感，予人更為纖瘦感覺。這款特別配以幼肩帶，大為提升活動時的舒適感，同時增添時尚魅力。

【Sports Bra｜瑜伽】Sweaty Betty Asymmetric Sculpt Stretch-woven Sports Bra (SELFRIDGES)

瑜伽Sports Bra 2023推薦三：Lululemon Ribbed Nulu Asymmetrical Yoga Bra Light Support A/B Cup #Java $480

購買方法：LULULEMON

同樣為單肩款式，透過流暢曲線，締造出女性優雅氛圍。這款特別在於背後的設計，肩帶以雙帶交疊，打造出挖空剪裁，更為展現出背部的美態。

【Sports Bra｜瑜伽】Lululemon Ribbed Nulu Asymmetrical Yoga Bra Light Support (Lululemon)

瑜伽Sports Bra 2023推薦四：Lululemon Ruched Nulu Longline Yoga Bra Lighr Support B/C Cup #White $480

購買方法：LULULEMON

個人而言喜歡Lululemon的材質，觸感軟滑具彈性，有效收緊鬆弛的贅肉，而且經多次清洗也不易變形。這款中間採用皺褶設計，打造優雅感覺，同時斜線剪裁能夠修飾腰線，使整體看來更顯瘦。

【Sports Bra｜瑜伽】Lululemon Ruched Nulu Longline Yoga Bra Lighr Support (Lululemon)

瑜伽Sports Bra 2023推薦五：Lululemon Ribbed Softstreme Cropped Tank Top $580

購買方法：LULULEMON

今季特別流行羅紋服飾，較平滑服飾更顯活力，同時輕微的皺褶亦顯優雅，展現出舒適悠閒的魅力。這款運動上衣設計簡約，特別在於修身的剪裁，可以更為緊貼肌膚，減少累贅感覺，自然顯得更瘦。

【Sports Bra｜瑜伽】Lululemon Ribbed Softstreme Cropped Tank Top (Lululemon)

瑜伽Sports Bra 2023推薦六：Her own words REextraSkin防UV低強度長身款印花運動胸圍 $428

除了Lululemon，Her own words運動系列也是不錯選擇，剪裁貼近亞洲人身形，更能展現好看的身體曲線，而且質感較為彈性，採用專利REextraSkin內置反定棉杯，有效承托胸部不移位，穿著時更感舒適自在。品牌有多款用色都較少女，因此深受女生們歡迎。

【Sports Bra｜瑜伽】Her own words Reextraskin防UV低強度長身款印花運動胸圍 (Her own words)

瑜伽Sports Bra 2023推薦七：Alo Yoga Escalate Cropped Stretch-jersey Wrap Top $560

購買方法：NET-A-PORTER

不少女生在做瑜伽時，都會拍下最美的姿態，若然配襯優雅的服飾，絕對能為整體加分。這款加入芭蕾舞服飾的元素，前面左右交疊，後面則要綁結，以塑造好看性感的腰線。今季蝴蝶結元素也相當流行，因此大家不妨考慮加到購物清單中。

【Sports Bra｜瑜伽】Alo Yoga Escalate Cropped Stretch-jersey Wrap Top (NET-A-PORTER)

瑜伽Sports Bra 2023推薦八：Alo Yoga Alo Cover Tank #White $480 (available in KURIOS)

不少運動胸圍都較短身，對於有小肚腩的女生而言，或會略顯尷尬。因此可以選擇腰身倒V形的剪裁，以遮住兩倒，同時減少肚腩突出的感覺。這款設計較為長身，而且有效修飾腰線，非常適合低調的女生，隱若展現出健康小性感。

【Sports Bra｜瑜伽】Alo Yoga Alo Cover Tank (KURIOS)

瑜伽Sports Bra 2023推薦九：Alo Yoga Peak Bra #Black $480 (available in KURIOS)

若然喜歡大膽性感的設計，可以選擇這個款式，右邊採用雙肩帶，稍為顯出胸口，感覺性感同時，不會顯得過頭。由於剪裁較有特色，因此適合配搭金屬鏈扣的飾物，展現出型格的街頭時尚。

【Sports Bra｜瑜伽】Alo Yoga Peak Bra (KURIOS)

瑜伽Sports Bra 2023推薦十：Beyond Yoga Spacedye Slim Race

購買方法：SELFRIDGES｜SHOPBOP

這款設計簡約，而且較為長身，適合較低調的女生穿著，同時幼帶設計更添小清的魅力。運動胸圍背後採用交叉帶設計，以突顯背部骨感，隱若流露出性感氛圍。