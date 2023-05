瑜伽Sports Bra推薦2023｜10款不過$600　單肩顯骨感、這款超修腰

【Sports Bra推薦|瑜伽】不少女生都愛做瑜伽,在鍛鍊體能的同時,亦能挑戰自己。近來運動時尚捲席全球,會以運動服襯搭日常服飾,展現出健康性感的悠閒風格。相較具爭議的瑜伽褲,運動胸圍(Sports Bra)一般較易接受,而且剪裁貼身,更能顯出身形曲線,塑造上圍豐滿的感覺。以下整理出10款小清新的Sports Bra款式,價錢均在600港元以下,包括Lululemon、Sweaty Betty及Alo Yoga等,非常值得入手。



相較日常服飾,運動胸圍可選較明亮鮮艷款式,配合胸口位置的幾何三角剪裁,打造出夢幻的氛圍,配搭淨色的瑜伽褲,展現出清新感覺,非常適合拍照打卡穿著。

隨著Y2K的潮流,單肩款式深受歡迎,可以展示骨感,予人更為纖瘦感覺。這款特別配以幼肩帶,大為提升活動時的舒適感,同時增添時尚魅力。

同樣為單肩款式,透過流暢曲線,締造出女性優雅氛圍。這款特別在於背後的設計,肩帶以雙帶交疊,打造出挖空剪裁,更為展現出背部的美態。

個人而言喜歡Lululemon的材質,觸感軟滑具彈性,有效收緊鬆弛的贅肉,而且經多次清洗也不易變形。這款中間採用皺褶設計,打造優雅感覺,同時斜線剪裁能夠修飾腰線,使整體看來更顯瘦。

今季特別流行羅紋服飾,較平滑服飾更顯活力,同時輕微的皺褶亦顯優雅,展現出舒適悠閒的魅力。這款運動上衣設計簡約,特別在於修身的剪裁,可以更為緊貼肌膚,減少累贅感覺,自然顯得更瘦。

除了Lululemon,Her own words運動系列也是不錯選擇,剪裁貼近亞洲人身形,更能展現好看的身體曲線,而且質感較為彈性,採用專利REextraSkin內置反定棉杯,有效承托胸部不移位,穿著時更感舒適自在。品牌有多款用色都較少女,因此深受女生們歡迎。

【Sports Bra|瑜伽】Her own words Reextraskin防UV低強度長身款印花運動胸圍 (Her own words)