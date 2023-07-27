手袋2023｜Barbiecore粉紅熱潮襲捲全球　10大夢幻粉色手袋推介

粉色手袋推介2023！電影《Barbie芭比》宣傳鋪天蓋地，Barbiecore 引起的粉紅熱潮更襲捲全球！無論是奪目耀眼芭比粉紅，還是療癒優雅的淡粉紅，作為時尚配搭都別有一番風味！CHANEL、CELINE等各大時尚品牌都有推出不同粉紅袋款，《01女生》就為大家盤點10款名牌粉色手袋推介，大家也緊貼粉紅風潮入手一個吧！



手袋2023｜粉紅色手袋推介1：CHANEL 22 小號手袋 HK$44,500

CHANEL 22 手袋一向被公認為是CHANEL迷們必入手的袋款之一，作為經典兼保值袋款，品牌每次作價格調整，CHANEL 22 手袋都總會是一大重災區。品牌為向 CHANEL No.22 香水致敬，特意推出 CHANEL 22 手袋，而每次推出變奏款都必定引起一陣搶購熱潮。

手袋2023｜粉紅色手袋推介1：CHANEL 22 小號手袋 HK$44,500（CHANEL 官網）

手袋2023｜粉紅色手袋推介2：CHANEL 22 迷你手袋 HK$40,000

CHANEL 22 手袋系列的變奏袋款 CHANEL 22 迷你手袋於 2023 春夏時裝秀上首次亮相，當時已經引起一眾女生關注，迷你尺寸尤其迎合「小廢包」熱潮。這款CHANEL 22 迷你手袋採用淺粉紅色光面小牛皮製造而成，配以金色金屬作為點綴，更顯淡雅氣質。

手袋2023｜粉紅色手袋推介2：CHANEL 22 迷你手袋 HK$40,000（CHANEL 官網）

手袋2023｜粉紅色手袋推介3：CHANEL 細號化妝箱HK$39,200

化妝箱手袋可說是時尚達人不可或缺的時尚配飾，盒子袋形實用又時尚，而且略帶復古感。CHANEL 這款細號化妝箱，採用品牌標誌性的斜紋軟呢作為設計細節，完美彰顯品牌的精湛工藝，粉紅白配色更加展現出夢幻優雅感。

手袋2023｜粉紅色手袋推介3：CHANEL 細號化妝箱HK$39,200（CHANEL 官網）

手袋2023｜粉紅色手袋推介4：Dior LADY D-JOY 微型手袋HK$28,500

Dior 的 Lady Dior 手袋系列向來都是一眾女生夢寐以求的袋款，Lady Dior 的變奏版 Lady D-Joy，扁長的袋型設計更加時尚、實用。這款以復古粉紅色羊皮和 Cannage 藤格紋圖案縫線製成的 LADY D-JOY 微型手袋，配備可拆卸鏈式肩帶及可調校和可拆卸的皮革肩帶，可作手提、肩背或斜孭佩戴。

手袋2023｜粉紅色手袋推介4：Dior LADY D-JOY 微型手袋HK$28,500（Dior 官網）

手袋2023｜粉紅色手袋推介5：Dior 小碼 DIOR BOOK TOTE HK$25,500

今年的 Dioriviera 夏季限定系列，以粉紅色和灰色 Toile de Jouy Sauvage 主題圖案刺繡作為主題，甜美夢幻感與悠閒度假風並重的系列，牽起全球搶購風潮。作為 Dior 標誌性袋款之一的 Dior Book Tote，綴上了全幅Toile de Jouy Sauvage 主題圖案刺繡，手袋正面亦綴以 Christian Dior Paris 標誌，別具識別性。

手袋2023｜粉紅色手袋推介5：Dior 小碼 DIOR BOOK TOTE HK$25,500（Dior 官網）

手袋2023｜粉紅色手袋推介6：CELINE TEEN TRIOMPHE 手袋 HK$29,500

CELINE 早前上架了一系列浪漫淡粉紅手袋款式，品牌經典袋款 TEEN TRIOMPHE 亦換上了夢幻粉色，在品牌大使 BLACKPINK Lisa的加持下，頓時成為了大熱袋款。手袋以標誌性TRIOMPHE金屬浮雕鎖扣為亮點，配合粉紅色調，散發出優雅迷人氣質。

手袋2023｜粉紅色手袋推介6：CELINE TEEN TRIOMPHE 手袋 HK$29,500（lalalalisa_m＠IG）

手袋2023｜粉紅色手袋推介7：CELINE 光滑小牛皮AVA手袋 HK$29,500

除了大受女生喜愛的 TRIOMPHE 系列外，CELINE 的半月腋下包 AVA 手袋也同樣值得入手！這款淡粉紅 AVA 手袋，採用了光滑小牛皮製造而成，配搭小牛皮襯裡，綴以金屬細節，令手袋簡約得來依然時尚、氣質感兼備。

手袋2023｜粉紅色手袋推介7：CELINE 光滑小牛皮AVA手袋 HK$29,500（CELINE 官網）

手袋2023｜粉紅色手袋推介8：BOTTEGA VENETA Mini Jodie HK$19,900

BOTTEGA VENETA 的 Mini Jodie 手袋採用了品牌經典的編織皮革設計，配合圓潤的手袋輪廓，以及手柄處的扭結設計，實在令人愛不釋手！

手袋2023｜粉紅色手袋推介8：BOTTEGA VENETA Mini Jodie HK$19,900（BOTTEGA VENETA 官網）

手袋2023｜粉紅色手袋推介9：LOEWE 柔軟小牛皮緹花迷你 Gate 雙層包 HK$16,400

LOEWE 手袋近年大受女生歡迎，除了大熱的 Puzzle 手袋系列外，其實品牌還有其他袋款同樣值得入手。舉例說這款 Gate 雙層包，袋形實用又百搭，配合綴上重複 LOEWE 圖案的可拆卸背帶，令手袋低調但不平凡，尤其適合日常使用。

手袋2023｜粉紅色手袋推介9：LOEWE 柔軟小牛皮緹花迷你 Gate 雙層包 HK$16,400（LOEWE 官網）

手袋2023｜粉紅色手袋推介10：Prada 拉菲草手提袋 HK$16,800

Prada 的拉菲草手提袋，採用輕巧的天然素材拉菲草縫製而成，編織袋款盡顯夏日度假情，手袋正面綴上了標誌性的 Prada三角形及刺繡字樣標誌。