Longchamp手袋2023｜9大粉紅手袋新款推介　大熱漁網袋新色必收

Longchamp手袋2023｜法國奢華品牌Longchamp推出的手袋，不論是款式設計還是性價比，都吸引到一眾小資女紛紛入手，尤其是漁網袋 Le Pliage File及 經典袋款 BOX-TROT 斜揹袋都曾掀起一陣搶購熱潮！踏入夏天，到了粉色系當道的季節，又是時候入手一個粉嫩色調手袋來呼喚少女心，Longchamp最近亦推出了不少粉紅色新款手袋，《01女生》立即為大家盤點9款粉紅新品推介！



Longchamp手袋2023｜粉紅色手袋新款推介1：LE PLIAGE FILET 斜揹袋 XS HK$800

購買方法：Longchamp 官網

這就是引來一眾女生紛紛搶購的漁網袋 LE PLIAGE FILET 斜揹袋，今次再推新色「粉紅色」，為手袋增添少女優雅感，入手一個迎接夏日就最適合不過！這袋款是 Longchamp 與另一個主打編織購物包的法國時尚品牌聯手合作打造而成的袋款，編織袋身配以皮革提把，充滿法式風情！

Longchamp手袋2023｜粉紅色手袋新款推介1：LE PLIAGE FILET 斜揹袋 XS HK$800（Longchamp 官網）

Longchamp手袋2023｜粉紅色手袋新款推介2：LE PLIAGE FILET 手提包 L HK$1,050

購買方法：Longchamp 官網

如果略嫌以上迷你版本的 LE PLIAGE FILET 斜揹袋容量小的話，不妨考慮入手較大尺寸的同款手提包！同樣採用編織漁網設計，38 厘米 x 31 厘米的大容量方便女生擺放更多個人物品，同時迎合了近年興起的大手袋熱潮！

Longchamp手袋2023｜粉紅色手袋新款推介2：LE PLIAGE FILET 手提包 L HK$1,050（Longchamp 官網）

Longchamp手袋2023｜粉紅色手袋新款推介3：LE PANIER PLIAGE 手提包 XS HK$1,950

購買方法：Longchamp 官網

每逢夏日，藤編手袋都會成為大熱袋款，而Longchamp這款帶有稻草效果的帆布手袋也同樣充滿夏日感！在 Le Panier Pliage 的麥穗圖樣帆布上綴有品牌標誌性的馬形圖騰，再配以淡粉紅色提把作為點綴，甜美優雅。

Longchamp手袋2023｜粉紅色手袋新款推介3：LE PANIER PLIAGE 手提包 XS HK$1,950（Longchamp 官網）

Longchamp手袋2023｜粉紅色手袋新款推介4：ROSEAU 手提包 S HK$5,050

購買方法：Longchamp 官網

這款 ROSEAU 小型手提包，採用平滑的小牛皮製造而成，正方袋形實用性高，設計細節時尚感、休閒感兼備，適合用於各種場合。手袋亦搭配了可拆卸背帶，可以多種方式佩戴，相當百搭易襯。

Longchamp手袋2023｜粉紅色手袋新款推介4：ROSEAU 手提包 S HK$5,050（Longchamp 官網）

Longchamp手袋2023｜粉紅色手袋新款推介5：ÉPURE 水桶包 S HK$3,000

購買方法：Longchamp 官網

水桶袋形手袋每次都不會令人失望，優雅時尚感造型令一眾女生根本無法抗拒！尤其是 Longchamp 這款 ÉPURE 水桶包，立體袋形時尚又實用，再配合俄羅斯皮革上奢華紋理為手袋更添質感。

Longchamp手袋2023｜粉紅色手袋新款推介5：ÉPURE 水桶包 S HK$3,000（Longchamp 官網）

Longchamp手袋2023｜粉紅色手袋新款推介6：ÉPURE 斜背袋 XS HK$2,550

購買方法：Longchamp 官網

同為 ÉPURE 系列的斜背袋，採用了 Le Pliage 的翻蓋設計，散發著高貴優雅氣質，再配合充滿質感的俄羅斯皮革紋理，成功打造出一款集合了實用性、優雅外形及高級質感的袋款。

Longchamp手袋2023｜粉紅色手袋新款推介6：ÉPURE 斜背袋 XS HK$2,550（Longchamp 官網）

Longchamp手袋2023｜粉紅色手袋新款推介7：LE PLIAGE GREEN 肩揹袋 L HK$1,250

購買方法：Longchamp 官網

LE PLIAGE GREEN 肩揹袋是品牌的經典袋款之一，設計簡約但卻充滿著品牌獨特的美感！手袋採用再生聚酰胺帆布製造而成，是使用了自然資源的環保款式，設計靈感源自於摺紙藝術，也令這款輕盈、可折疊的手袋一推出已成為大熱、人氣、無人不知的袋款。

Longchamp手袋2023｜粉紅色手袋新款推介7：LE PLIAGE GREEN 肩揹袋 L HK$1,250（Longchamp 官網）

Longchamp手袋2023｜粉紅色手袋新款推介8：LE PLIAGE GREEN 後背包 HK$1,150

至於 LE PLIAGE 後背包同樣是品牌的經典之作，帆布材質輕盈、柔軟，配合同色調的俄羅斯皮革飾邊，款式休閒得來而不失時尚細節，尤其適合搭配日常休閒穿搭！

購買方法：Longchamp 官網

Longchamp手袋2023｜粉紅色手袋新款推介8：LE PLIAGE GREEN 後背包 HK$1,150（Longchamp 官網）

Longchamp手袋2023｜粉紅色手袋新款推介9：ÉPURE 裝飾皮革滾邊的手機殼 HK$1,550

購買方法：Longchamp 官網

這款 ÉPURE 裝飾皮革滾邊的手機殼可以用作擺放手機與卡片夾，搭配背帶設計，可作斜背或掛頸佩戴，方便搭配各種穿搭造型。手機殼實用又百搭，而且性價比高，作為手機袋之餘，亦可作小袋子，日常外出時使用。