CHANEL2023兩款全新細水桶袋 粉色甜美、淺綠色清新！經典款亦有

CHANEL手袋｜實用又華麗CHANEL 22 BAG竟推出了縮小版？CHANEL早前推出了全新細碼水桶袋，將經典元素濃縮其中，以柔軟的小羊皮配上皮穿鏈及復古吊飾，增添了不少甜美氣息；而另一款全新水桶袋，則是大玩經典，以粉紅色小羊皮配上金色金飾設計，亦是今年春夏不能錯過的手袋款式。



CHANEL SMALL BUCKET BAG HK$35,500

CHANEL SMALL BUCKET BAG外型與CHANEL 22 BAG相似極高，猶如縮小版，但以往只能肩背，現在這款還能以斜背方式，增添了不少活力感，也很適合之前覺得22 BAG太大的人入手！這款手袋以柔軟的小羊皮，配上金色CHANEL標誌，而手袋更有經典皮穿鏈飾上復古吊飾，使得手袋甜美度更高。而這款手袋細小廓形，令不少喜歡迷你手袋的女生眼前一亮。

CHANEL SMALL BUCKET BAG共推出兩款顏色，分別是亮麗的粉紅色及清新淺綠色，很適合作為春夏季手袋。SMALL BUCKET BAG整體以經典菱形格紋設計，手袋開合處以束口設計及收在內裡的手袋扣﹐配上品牌經典的皮革金屬鏈條。雖然這款手袋猶如是CHANEL 22 BAG的縮小版，但容量亦不小，日常外出會用到的物品都能收納，所以無論是休閑服裝還是上班造型都很適合。

CHANEL細碼桶形手袋 HK$36,300

CHANEL除了上述的水桶袋外，還有另一款細碼桶形手袋，同樣是以經典菱形格紋設計，配上品牌金屬雙C標誌，以及經典的皮革金屬鏈條，款式更具復古感。但這款手袋加入了不少小心思，在鏈條上飾有了金色CHANEL字母，設計更亮眼！而手袋內裡附有拉鍊小口袋，可以另外放入重要卡片或其他小物件，更方便收納，而手袋的容量亦很足夠，對於喜歡小手袋的女生來說是實用之選！