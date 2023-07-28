小CK手袋推薦｜6大名牌手袋平替款推介　$769買親民版CHANEL 22

CHARLES ＆ KEITH手袋｜名牌手袋令女生夢寐以求，只不過看一看手袋價錢，總會令人有所卻步，加上各大時尚品牌每年加價，更加令一眾小資女難以入手！有「小CK」之稱的新加坡品牌CHARLES ＆ KEITH，款式多而且價格相宜，近年深受女生喜愛，部分款式亦是不少人氣袋款的「平替款」，《01女生》立即為大家盤點7款CHARLES ＆ KEITH抵買手袋款式。



CHARLES＆KEITH手袋｜菱格珠寶盒鍊條包 HK$539

購買方法：CHARLES＆KEITH

不少時尚品牌，例如DIOR、CHANEL近年都有推出 Vanity Bag 化妝箱手袋，箱型立體袋形精緻優雅，而且充滿復古感，深受時尚達人喜愛。CHARLES＆KEITH這款菱格珠寶盒鍊條包採用了黑色菱格紋，時尚且不失高雅感。

CHARLES＆KEITH 菱格珠寶盒鍊條包 HK$539；DIOR 小碼 DIORTRAVEL 化妝袋 HK$23,600（CHARLES＆KEITH 官網／DIOR 官網）

CHARLES＆KEITH手袋｜菱格珠寶盒鍊條包 HK$539（CHARLES＆KEITH 官網）

CHARLES＆KEITH手袋｜鍊條軟質托特包 HK$769

購買方法：CHARLES＆KEITH

CHANEL 22 是 CHANEL 的一大經典袋款，亦被不少女生列為人生中必買清單之一，只可惜在每年的價格調整中，CHANEL 22 都難逃加價命運，甚至是加價重災區之一，令女生們想入手但也有心無力。CHARLES＆KEITH 這款鍊條軟質托特包可說是 CHANEL 22 的平替款，U型剪裁配合大容量設計實用又時尚，而且HK$800有找，相信小資女也較容易應付得來。

CHARLES＆KEITH 鍊條軟質托特包 HK$769；CHANEL 22 HK$46,900（CHARLES＆KEITH 官網／CHANEL 官網）

CHARLES＆KEITH手袋｜鍊條軟質托特包 HK$769（CHARLES＆KEITH 官網）

CHARLES＆KEITH手袋｜Cesia 金屬磁釦腋下包 HK$499

購買方法：CHARLES＆KEITH

近年再度掀起一陣復古腋下包熱潮，YSL 的 LE 5 À 7滑面皮革HOBO手袋更加在 BLACKPINK Rosé 的加持下成為爆紅袋款！平替款 Cesia 金屬磁釦腋下包，同樣採用線條俐落的半月包袋形，配以亮金色造型磁扣，簡約但高雅，尤其適合搭配高貴晚裝，出席正式場合時佩戴。

CHARLES＆KEITH Cesia 金屬磁釦腋下包 HK$499；YSL LE 5 À 7滑面皮革HOBO手袋 HK$18,800（CHARLES＆KEITH 官網、Saint Laurent 官網）

CHARLES＆KEITH手袋｜Cesia 金屬磁釦腋下包 HK$499（CHARLES＆KEITH 官網）

CHARLES＆KEITH手袋｜Charlot 金釦包 HK$599

購買方法：CHARLES＆KEITH

CELINE 的經典袋款 CLASSIC手袋，方正袋形配合簡約設計，實用百搭，無論是日常外出還是上班時也適合使用。平替款 Charlot 金釦包同樣採用了深啡色調，散發出復古感，金屬扣細節同樣成為了手袋的亮眼位，令手袋更顯時尚優雅。

CHARLES＆KEITH Charlot 金釦包 HK$599；CELINE 天然小牛皮中型CLASSIC手袋 HK$34,500（CHARLES＆KEITH 官網、CELINE 官網）

CHARLES＆KEITH手袋｜Charlot 金釦包 HK$599（CHARLES＆KEITH 官網）

CHARLES＆KEITH手袋｜Petra 微笑肩背包 HK$499

購買方法：CHARLES＆KEITH

隨著 Hobo Bag 熱潮的興起，Balenciaga Le Cagole 單肩包亦成為大熱袋款，摩登現代化的線條輪廓令人著迷。平替款 Petra 微笑肩背包，就採用了筆挺剪裁結合多層次的車縫線設計，打造出猶如微笑般的俏皮袋形，而且不用 HK$500 即可入手！

CHARLES＆KEITH Petra 微笑肩背包 HK$499；Balenciaga Le Cagole XS 單肩包 HK$25,200（CHARLES＆KEITH 官網、FARFETCH 官網）

CHARLES＆KEITH手袋｜Petra 微笑肩背包 HK$499（CHARLES＆KEITH 官網）

CHARLES＆KEITH手袋｜Aubrielle 小型手提包 HK$539

購買方法：CHARLES＆KEITH

Hermès 手袋一袋難求眾所周知，除了價錢年年漲價，想入手心儀袋款更加難逃配貨命運！Birkin 是 Hermès 經典保值袋款之一，CHARLES＆KEITH 的 Aubrielle 小型手提包可說是 Hermès Birkin 的平替款，金釦環皮帶細節為手袋加以點綴，盡顯高貴優雅氣質，搭配高雅晚裝氣質滿滿。

CHARLES＆KEITH Aubrielle 小型手提包 HK$539；Hermès Birkin（CHARLES＆KEITH 官網、vipstation）