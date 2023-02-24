CHARLES＆KEITH｜小CK開心果綠色手袋　春日唯美配色$4xx起入手

CHARLES ＆ KEITH手袋｜「小CK」手袋款式獨特，而且性價比高，每次有新品上架都引起眾多女生關注並入手！即將踏入春季，又到了入手新衫新手袋的好時機，CHARLES ＆ KEITH 也推出了一系列新款手袋，其中以「開心果綠」配色的手袋款式最為亮眼，也正好配合春日氛圍，《01女生》為大家盤點 CHARLES ＆ KEITH 7款開心果綠色手袋推介，女生們趕快入手迎接春日！



CHARLES ＆ KEITH手袋｜Marietta 雕花紋水桶包 HK$699

春夏必定要有一個水桶包，水桶袋型可愛精緻，正好迎合春夏氣息。CHARLES ＆ KEITH 這款新推出的 Marietta 雕花紋水桶包，雕花紋展現出品牌精緻細膩的工藝，亦為手袋增添細節及層次感，突顯出高貴優雅氣質。金色鏈帶更顯高雅，水桶袋型實用性高，方便收納日常物品。

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CHARLES ＆ KEITH手袋｜Marietta 雕花紋水桶包 HK$699（CHARLES ＆ KEITH 官網）

CHARLES ＆ KEITH手袋｜Cube 綁結方塊水桶包 HK$639

春夏確實是水桶包當道的季節，Cube 綁結方塊水桶包同樣是 CHARLES ＆ KEITH 最近推出的新品。這款水桶包採用了抽繩開合設計，為女生們提供更寬敞的收納空間。比起剛才介紹的 Marietta 雕花紋水桶包，這款感覺較為休閒，適合配搭日常休閒裝佩戴！背帶設計就採用了綁結造型配以金屬方塊，為手袋增添精緻度，別具質感。手袋內亦附有拉鏈卡包，可用作擺放零錢或小物。

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CHARLES ＆ KEITH手袋｜Cube 綁結方塊水桶包 HK$639（CHARLES ＆ KEITH 官網）

CHARLES ＆ KEITH手袋｜手袋內附有拉鏈卡包，可用作擺放零錢或小物。（CHARLES ＆ KEITH 官網）

CHARLES ＆ KEITH手袋｜Cube 綁結方塊流浪包 HK$639

Cube 綁結方塊流浪包同樣採用了綁結造型與金屬方塊配合的背帶設計，採用簡潔的線條及具有幾何感的袋型設計，佩戴起來更顯率性感，尤其適合極簡主義者佩戴。開心果綠色充滿清新柔和感，在可愛與型格之中取得平衡，佩戴起來更顯知性優雅氣質。

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CHARLES ＆ KEITH手袋｜Cube 綁結方塊流浪包 HK$639（CHARLES ＆ KEITH 官網）

CHARLES ＆ KEITH手袋｜Cube 綁結方塊斜背包 HK$499

綁結造型配合金屬方塊的背帶設計頓時成為了今季新品的一大重點！這款Cube 綁結方塊斜背包採用橫向長形設計，優雅而且實用性高，手機、長形銀包也可以擺放得下，比較方便。手袋設計雖然簡約，但就更能突出精緻的背帶設計及唯美的開心果綠配色，低調中帶有獨特氣質。

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CHARLES ＆ KEITH手袋｜Cube 綁結方塊斜背包 HK$499（CHARLES ＆ KEITH 官網）

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