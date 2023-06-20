小CK包包推薦｜CHARLES＆KEITH激減優惠！10大精選淺色手袋$3xx起

小CK包包推薦！CHARLES＆KEITH百搭好襯手袋推薦！夏天必備的單品元素：牛仔、編織，淺色系單品更是能夠增添夏日氣息的好幫手。除了夏裝、鞋履需要替換之外，富有夏日氣息的手袋更是不能缺少！



想為夏日增添百變感，又顯得清爽、富夏日風情的話，不妨從手袋穿搭中著手！正好 CHARLES＆KEITH 正進行夏日優惠，由即日起到7月16日，不少產品由鞋履、服飾到手袋都有進行激減優惠，產品低至$3xx起可入手，《01女生》編輯部精選出以下10大百搭好襯手袋推薦！

小CK手袋優惠：1. Ashby 抽繩手提包 奶油色 【20%OFF】優惠價HK$509（原價HK$639）

購買方法：CHARLES＆KEITH

以船型手提包設計的 Ashby，奶油白色調能夠在柔美知性同時帶出夏日輕盈、清爽感，不會過份可愛。而且船型掀蓋設計方便取物、容量深，不論是上班時需要放入小雨傘、水樽等物品又或是外出時滿足打卡需要，它都可以一一解決！

CHARLES＆KEITH 手袋優惠：1. Ashby 抽繩手提包 奶油色 【20%OFF】優惠價HK$509（原價HK$639）（CHARLES＆KEITH ）

CHARLES＆KEITH 手袋優惠：2. 愛心墜鍊兩用水桶包 石灰白 【21%OFF】優惠價HK$609（原價HK$769）

購買方法：CHARLES＆KEITH

水桶包作為不少女生的入手手袋之選，除了因為圓滾滾的造型可愛又有活力，一袋兩用，既可手提又可側揹。而且水桶包大小適中，可以配替不同個人化的內袋，令整體造型更有個性。而這款以小牛PU皮革製作的水桶包，鏤空造型加上簡約、高雅的愛心墜鍊，為穿搭更添一絲甜美。

CHARLES＆KEITH 手袋優惠：2. 愛心墜鍊兩用水桶包 石灰白 【21%OFF】優惠價HK$609（原價HK$769）（CHARLES＆KEITH）

CHARLES＆KEITH 手袋優惠：3. Shiloh 鍊條手提包 白色 【31%OFF】優惠價HK$439（原價HK$639）

購買方法：CHARLES＆KEITH

從不少大品牌專櫃到小眾品牌都紛紛投出各自的腋下包，可見腋下包的熱潮一直並未退去，腋下包造型多變，一個手袋就可以應付不少穿搭所需。而這款Shiloh以純白色綴以銀白色交織的長背帶，既可以簡約甜美，短鍊又可以展示活力型格。

CHARLES＆KEITH 手袋優惠：3. Shiloh 鍊條手提包 白色 【31%OFF】優惠價HK$439（原價HK$639）（CHARLES＆KEITH ）

CHARLES＆KEITH 手袋優惠：4. Lara 三角手提包 米黃色 【20%OFF】優惠價HK$559（原價HK$669）

購買方法：CHARLES＆KEITH

喜愛手提包又想有點變化，與別不同？不妨入手這個外觀與三角飯團有點相似的Lara吧。這款以大地駝色皮革作材質的Lara，細節滿滿，除了手提之外，更配搭了可以釋放雙手的可拆卸背帶，將實用性與可愛感拿捏得剛好！

CHARLES＆KEITH 手袋優惠：4. Lara 三角手提包 米黃色 【20%OFF】優惠價HK$559（原價HK$669）（CHARLES＆KEITH）

CHARLES＆KEITH 手袋優惠：5. Astra 手提箱型包 黑色特別款 【30%OFF】優惠價HK$309（原價HK$439）

購買方法：CHARLES＆KEITH

這款Astra作為官網限定手袋款式，以方型化妝包作設計靈感，以黑色皮革拼接原色帆布，整體色調和諧而經典。方型手袋看似比較考驗穿搭，但因為配上黑色長皮革揹帶，在高貴感中展現出休閒愜意感，平衡出一種優雅個性。

CHARLES＆KEITH 手袋優惠：5. Astra 手提箱型包 黑色特別款 【30%OFF】優惠價HK$309（原價HK$439）（CHARLES＆KEITH）

CHARLES＆KEITH 手袋優惠：6. Altea 水桶包 米黃色 【21%OFF】優惠價HK$529（原價HK$669）

購買方法：CHARLES＆KEITH

偏愛簡約設計，較中性的打扮的女生，又想入手一個不會過於柔美的水桶包的話，Altea 這款水桶包絕對能夠勝任。Altea以暖調的米黃色皮革，造出俐落線條感、搭配V字剪裁開口的手袋設計，能夠低調地撐起造型感，而不會過於搶眼。

CHARLES＆KEITH 手袋優惠：6. Altea 水桶包 米黃色 【21%OFF】優惠價HK$529（原價HK$669）（CHARLES＆KEITH）

CHARLES＆KEITH 手袋優惠：7. 前兔似錦托特包 奶油色 【31%OFF】優惠價HK$509（原價HK$739）

購買方法：CHARLES＆KEITH

想要在工作的平凡中增添不平凡，改變之餘又不希望因此減少手袋容量？這款雖然是CHARLES＆KEITH 的新春手袋系列，小兔子及傳統水墨元素，碰撞出可愛現代感，絲毫不感到老氣，亦沒有新春過後就不能使用的限制！

CHARLES＆KEITH 手袋優惠：7. 前兔似錦托特包 奶油色 【31%OFF】優惠價HK$509（原價HK$739）（CHARLES＆KEITH）

CHARLES＆KEITH 手袋優惠：8. 粗鍊抽繩肩背包 石灰白【20%OFF】優惠價HK$479（原價HK$599）

購買方法：CHARLES＆KEITH

這款肩背包可謂將近年大受歡迎的兩大元素集於一身，將水桶型、皺褶雲朵元素結合。將原來寬口圓形的手袋變成束口設計，再綴以粗金鍊，愜意可愛間透出時尚觸覺。

CHARLES＆KEITH 手袋優惠：8. 粗鍊抽繩肩背包 石灰白【20%OFF】優惠價HK$479（原價HK$599）（CHARLES＆KEITH）

CHARLES＆KEITH 手袋優惠：9. Altea 素面大型托特包 米黃色【20%OFF】優惠價HK$639（原價HK$799）

購買方法：CHARLES＆KEITH

大容量手袋絕對是每個辦公室女生的首選，Altea 這款大型手提包以淡黃色皮革配上硬挺的袋型，上班時的文件、電腦都可以一一收進袋中，而且調節式提手能夠拉長成為肩背帶，對於需要同時一手處理不同事宜的女生而言超友善，甚至媽媽們用作「走佬袋」亦絕對合適。

CHARLES＆KEITH 手袋優惠：9. Altea 素面大型托特包 米黃色【20%OFF】優惠價HK$639（原價HK$799）（CHARLES＆KEITH）

CHARLES＆KEITH 手袋優惠：10. Clarissa 拉菲草編織托特包 咖啡色 【30%OFF】優惠價HK$559（原價HK$799）

購買方法：CHARLES＆KEITH

作為夏日之選，又怎能夠少得編織元素呢？這款富度假氣息的Clarissa，以大地色系的拉菲草，將白、棕、啡色交雜編織而成，再綴以一個米黃色外圍框邊線，不論是用作沙灘玩樂、旅行渡假或是日常使用都很適合！