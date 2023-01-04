CHARLES＆KEITH｜小CK淺藍色新款手袋　藍天白雲夢幻之選$4xx入手

CHARLES ＆ KEITH手袋｜有「小CK」之稱的人氣時尚品牌 CHARLES ＆ KEITH，以手袋款式多而且價錢親民而聞名，向來大受小資女歡迎！CHARLES ＆ KEITH 最近又有新品上架，其中一系列淺藍色新款手袋相當吸睛，藍白配色猶如藍天白雲，感覺夢幻優雅，手袋更是採用柔軟絨毛製造而成，毛毛質感溫暖舒適，相信會讓一眾女生對它們愛不釋手，趁著冬季入手一個就最適合不過！



CHARLES ＆ KEITH手袋｜Aldora 毛毛圓珠鍊水桶包 HK$499

水桶包向來都是深受女生喜愛的袋款，可愛的袋型俘虜不少女生的心！CHARLES & KEITH這款Aldora毛毛圓珠鍊水桶包，採用束口設計，將水桶包打造成氣球般可愛，再為袋身染上藍白配色，仿如天空上的藍天白雲一樣，充滿愜意、自在的感覺。手袋採用仿兔毛材質打造而成，軟滑的毛毛質感令人很想緊緊擁抱著，配合手柄位置的銀色圓珠小細節，令手袋更具時尚感！

CHARLES ＆ KEITH手袋｜Aldora 毛毛圓珠鍊水桶包 HK$499（CHARLES ＆ KEITH官網）

CHARLES ＆ KEITH手袋｜手袋採用仿免毛材質打造而成，軟滑的毛毛質感令人很想緊緊擁抱著，配合手柄位置的銀色圓珠小細節，令手袋更具時尚感！（CHARLES ＆ KEITH官網）

CHARLES ＆ KEITH手袋｜Moira 編織提把絨毛腋下包 HK$669

腋下包亦是近年大受女生喜愛的袋款，腋下半月袋型別具時尚優雅感，容易配搭各種單品，打造充滿氣質的時尚造型。相比起剛剛介紹過的水桶包，這款腋下包就更顯高貴氣質，手袋同樣採用漸層藍色絨毛製造而成，配搭金色鏈帶設計，頓時打造出高雅時尚感，加上編織手柄設計增添細節感，沒有不收的理由！

CHARLES ＆ KEITH手袋｜Moira 編織提把絨毛腋下包 HK$669（CHARLES ＆ KEITH官網）

CHARLES ＆ KEITH手袋｜手袋同樣採用漸層藍色絨毛製造而成，配搭金色鏈帶設計，頓時打造出高雅時尚感，加上編織手柄設計增添細節感，沒有不收的理由！（CHARLES ＆ KEITH官網）

CHARLES ＆ KEITH手袋｜Moira 編織提把絨毛斜背包 HK$669

斜背包是休閒之選，不論是配襯平日穿搭還是上班打扮也相當合適！手袋採用仿兔毛製造而成，絨毛質感充滿冬日感，絕對是今季必收款式，加上淺藍色有別於平日冬季選用的沉實配色，帶有夢幻、可愛感覺，可以帶給女生們與別不同的溫暖冬日。手柄採用了編織細節，更顯精緻感，可作手提或斜背佩戴！

CHARLES ＆ KEITH手袋｜Moira 編織提把絨毛斜背包 HK$669（CHARLES＆KEITH官網）

CHARLES ＆ KEITH手袋｜手袋採用仿兔毛製造而成，絨毛質感充滿冬日感，絕對是今季必收款式！（CHARLES＆KEITH官網）

CHARLES ＆ KEITH手袋｜Moira 編織手提小方包 HK$439

方正袋型總是給人復古感覺，特別是近年流行復古風，小方包就特別深受女生喜愛！這款Moira 編織手提小方包絨毛的袋身配以厚實編織手提設計，另外更配有可拆式肩帶，手提可斜背使用也可以！

CHARLES ＆ KEITH手袋｜Moira 編織手提小方包 HK$439（CHARLES＆KEITH官網）

CHARLES ＆ KEITH手袋｜這款Moira 編織手提小方包絨毛的袋身配以厚實編織手提設計，另外更配有可拆式肩帶，手提可斜背使用也可以！（CHARLES＆KEITH官網）

CHARLES ＆ KEITH手袋｜Aubrielle 鍊帶斜背包 HK$639

相比起以上幾款，這款﻿Aubrielle 鍊帶斜背包融合了雲朵絨毛元素之餘，亦保留了沉實感，上班時使用就最適合不過！手袋側邊點綴的藍白相間仿兔毛材質，配合復古金袋扣設計，並與細金屬鍊條互相呼應，增加高雅感！

CHARLES ＆ KEITH手袋｜Aubrielle 鍊帶斜背包 HK$639（CHARLES＆KEITH官網）