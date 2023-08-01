5款配飾品牌推薦：設計師Y2K風、BLACKPINK同款、個性輕奢珠寶

【飾品】5飾品品牌推薦！穿衣打扮當中，服飾鞋履當然重要，能夠將配搭風格加以昇華的絕對是配飾單品，除了手袋、髮飾之外，簡單的頸鏈、戒指、手飾亦可以為平凡造型增添新鮮感，不用大費周章地在日常間變化不同。



配飾對應著不同設計的服飾，亦可以發揮著不一樣的感覺，例如小胸女生以短頸鏈配上低領口服飾，視覺效果上能營造出胸部較豐滿的效果。除了帶來造型外觀上的改變，配飾風格亦會從而帶出不一樣的造型感覺，還在考慮入手什麼配飾品牌的話，不妨參考作為潮流尖端的韓國女星們，她們私下打扮時用到的品牌吧。

飾品品牌推薦：1. OHTNYC

來自紐約的設計師品牌 OHTNYC，品牌設計師Jinsol Woo 曾經於 Calvin Klein、Helmut Lang 等品牌工作，後來於 2018 年成立此品牌，品牌風格以無性別設計，Y2K 風格結合未來感覺。

飾品品牌推薦：1. OHTNYC（IG@ohtnyc）

品牌打造出充滿歌德風格、大膽而富個性的吊墜配飾，由頸鏈、耳環到戒指都有，而且價格親民，不需一千元即可入手。因著一眾韓國女星MV及舞台造型中配戴，例如： Aespa 的《Dream Come True》MV、Newjeans、泰妍私下穿搭圖等，都一一將品牌的熱度推高，難怪OHTNYC 在網絡上收獲了76萬的粉絲數量。

飾品品牌推薦：2. Marie Lichtenberg

Marie Lichtenberg 這個品牌來自法國巴黎，創辦人原是法國《ELLE》的資深編輯，後來因為旅行中受到啟發，創造出現代傳家寶，以豐富色彩對比，具民族色彩的掛墜盒結合工藝，將克里奧爾化（Creolization）融入珠寶設計當中。

Marie Lichtenberg 的產品相當易認，連BlackPink中的 LISA都是它的愛好者！不論是大受歡迎的ORB系列、Locket 系列，均以18 克拉回收金鍊、標誌性的金色飾面，綴以鑲滿珍珠的 MAULI 絲線，加上複雜的手工琺瑯、扭索飾紋和鑲嵌工藝，打造出獨特風格的輕奢珠寶。

Marie Lichtenberg 的產品相當易認（IG@marie.lichtenberg）

飾品品牌推薦：3. Kira & Misha

來自韓國小眾飾品品牌的Kira & Misha，品牌爆紅原因全是BlackPink的 Rosé 公開表達自己的喜愛，並在Story上標誌過它。Kira & Misha 主打簡約線條與不誇張的設計，品牌設計均由韓國資深工匠人手打造，每款作品都有獨特處，而且他們堅持使用金、銀、珍珠等自然材料，既環保又天然。

飾品品牌推薦：4. yOungly yOungley

隨著Y2K風潮，玩味、顏色豐富的飾品更成為不可或缺的存在，而這個來自韓國的色彩系配飾品牌yOungly yOungley 更是正中Y2K風潮的下懷。品牌主打可愛風格與別緻的設計融合，例如Jennie、孔孝真都有佩戴過的寶石搭以塑膠材質戒指，像個肥皂般的髮夾以及串珠材質的耳環。除了可愛的款式系列外，品牌亦提供精緻的陶瓷系列以供選擇，喜歡潮流玩味的女生們必定會喜歡。

飾品品牌推薦：5. MZUU

不時都有聽到藝人自設門店的消息，而MZUU則是韓國女星朴詩妍（박시연）和珠寶設計師弟弟 朴民洙在2006年一起創立的時尚珠寶品牌，創作靈感來自當代各種形式的藝術品，俐落而充滿設計感。

MZUU 的每一件作品都是手工製作的，並以黃銅、銅、銀和金等製作而成，品牌產品亦不時在韓劇、明星穿搭中出現，例如《流星》中的李聖經佩戴的耳飾、《太陽的後裔》中宋仲基佩戴的手環以及李孝利私下穿搭。