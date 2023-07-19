LV手袋2023｜盤點5大Louis Vuitton經典手袋夏日變革柔彩配色

LV手袋2023｜Louis Vuitton作為品牌經典之最，多款Monogram 老花手袋經典不敗而且保值。經典並不代表止步，Louis Vuitton 今年除了推出多款草莓牛奶、柔和奶油配色的新品之外，乘著夏日步伐推出「LV By The Pool」夏日限定的藍白配色Monogram。對於明顯的Monogram款並不心動的女生，不妨考慮 Louis Vuitton 柔彩配色加上簡約設計的袋款，倍感知性與年輕感，一起了解更多吧！



LV手袋2023：1. Bella

Louis Vuitton 的Bella早在2020年已經推出，當時單色的Monogram款袋比較罕有，小巧的水桶袋配上隨附的圓形零錢包，柔軟皮革材質，整體造型實用又可愛，加上可拆式、可調節長度的皮革肩帶，肩背及斜背攜帶同樣皆宜。

今年Bella重投大家眼前，配色亦從黑、杏、粉色變為富少女情懷的米色與淡牛仔藍色，袋款上的Monogram標準更是用上鏤刻設計，心思滿滿。

LV手袋2023：2. Mini Moon

Y2K的熱潮勢不可擋，「Barbiecore」、「多巴胺穿搭」等配色鮮艷的穿搭成為潮流，以為經典的 Louis Vuitton與Y2K沾不上邊？其實在 Louis Vuitton 美國、英國、中國內地官網上，外形酷似HOBO腋下包的 「Mini Moon 」手袋已悄悄上架，在香港的大家可以稍作等候，又或者挑選同樣可愛型格的Hide and Seek 或Marellini 手袋。

這款Mini Moon 的手袋質感，像個簡單可愛的小枕頭。全個手袋用上柔軟 Monogram Empreinte 壓紋皮革，綴以拉鍊頭的 LV Circle 標識，有著四種不同風格的柔彩配色可選擇。

LV手袋2023：3. Alma BB

一提起Alma BB，相信大家都會聯想起老花款式，最為經典的小提包。Alma BB 看似小巧但容量大，配以可拆式和可調節長度的「Louis Vuitton」標誌寬肩帶，不論斜背、手提都可以。

Alma BB的外形亦經過幾番變革，由經典啡黃配色，縫絎小牛皮到Bubblegram 蓬鬆雲朵感覺綴以圖案刺繡，到去年簡化一切、除去所有，外形只為展現標誌性的質感紋理。今季更注入新的顏色，如Blue Nuage、Rose Trianon等示人，柔美又富夏日氣息。

LV手袋2023：4. Carmel

Carmel 這款半月形手袋，容量極大，Mahina 穿孔小牛皮加上編織皮革手柄的設計精美，十分合適作為上班袋、媽媽們的「走佬袋」之用；牛仔藍色與米色都十分吸睛！雖然Carmel 款式暫時只在海外官網：美國、法國、英國等地上架，在香港的大家可以稍作觀望。

LV手袋2023：5. Capucines

作為2013年推出至今的Capucines，作為Louis Vuitton的經典之一就不能不提到它。它除了代表了1854年 Rue Neuve-des-Capucines開設的第一家專門店，更運用了品牌經典的行李硬箱技術打造。

Capucines外形線條簡單俐落，但其實是個繁複精工的藝術品，有著上百道工序完美才能呈現出如此精湛的手工藝術，加上手提、肩揹兩用，無論日常或是出席正式活動都可以靈活搭配。

LV手袋2023：5. Capucines（Louis Vuitton）

近年Capucines亦有推出不少新鮮配色，將經典款袋注入年輕氣質，如果在海外官網：美國、英國等地尋寶的話，更會發現新材質的Capucines，針織、藤織等款式。