adidas官網限時劈價抵過半價！11款功能性波鞋 最平$179即可入手

【adidas｜adidas跑鞋推薦】波鞋男女皆適合，任何衣著風格的人都輕易配搭adidas的鞋款。由即日至21日adidas官方網上商店進行 SALE ON SALE，指定正價及減價產品: 購買2件額外8折、購買3件或以上額外75折。趁著夏天的來臨，不如親親大自然入手功能性跑鞋，有興趣的你們不妨留意以下推介，以及到adidas官網查看有關優惠詳情。



購買方法︰adidas SALE ON SALE

由即日至21日adidas官方網上商店進行 SALE ON SALE (adidas 官網)

此外，現時在adidas官方網上商店購物全店都是免運費，配送範圍目前限於香港和澳門地區。不過顧客需留意配送時間，工商區及非工商區，預計1至4個工作天送達；離島地區，預計3至5個工作天送達，而離島地區有個別派送服務。以下為大家精選了11款adidas功能性跑鞋，可供參考。

adidas功能性跑鞋推介1. ASWEERUN 跑步鞋 最抵價$209.25（原價$559）

購買方法：adidas官網

這款adidas運動鞋採用運動風網布鞋面及橡膠鞋底，有效增加牢固抓地力，百搭易襯，無論外出購物、踩單車或做瑜珈，都可洋溢時尚活力！

adidas功能性跑鞋推介1. ASWEERUN 跑步鞋 最抵價$209.25（原價$559） (adidas 官網)

* 當購買2件額外8折、購買3件或以上額外75折，最後只需HK$209.25即可入手！



adidas功能性跑鞋推介2. GALAXY 5 跑鞋 最抵價$224.25（原價$499）

購買方法：adidas官網

GALAXY 5 跑鞋是一款透氣跑鞋，採用了OrthoLite® 鞋墊及緩震 Cloudfoam 中底和橡膠外底，即使長時間運動都能感受到舒適緩震。運動鞋同時推出五種配色可供選擇：灰色、藍色、黑色、淺綠色、藍黑色。

adidas功能性跑鞋推介2. GALAXY 5 跑鞋 最抵價$374.25（原價$499） (adidas 官網)

* 當購買2件額外8折、購買3件或以上額外75折，最後只需HK$224.25即可入手！



adidas功能性跑鞋推介3. RESPONSE 跑鞋 最抵價$224.25（原價$499）

購買方法：adidas官網

這款adidas運動鞋推出男女款，有四種配色可供選擇：白色、黑色、灰色及黑配藍。運動鞋採用了透氣網層鞋身，加上耐用橡膠外底，提供舒適靈活腳感及抓地力，在日常中簡簡單單配搭一條摺腳牛仔褲即可。

adidas功能性跑鞋推介3. RESPONSE 跑鞋 最抵價$224.25（原價$449） (adidas 官網)

* 當購買2件額外8折、購買3件或以上額外75折，最後只需HK$224.25即可入手！



adidas功能性跑鞋推介4. GALAXY 6 運動鞋 最抵價$261.75（原價$499）

購買方法：adidas官網

GALAXY 6 運動鞋自推出至今一直大受歡迎，這款運動鞋是以運動員為本設計的，採用了輕盈網布鞋身及Cloudfoam 中底則提供回彈緩震感覺，且鞋墊都可為雙腳提供承托，穿著一整天都不會感到累。

adidas功能性跑鞋推介4. GALAXY 6 運動鞋 最抵價$261.75（原價$499） (adidas 官網)

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adidas功能性跑鞋推介5. HOOPS 3.0 中筒經典運動鞋 最抵價$261.75（原價$699）

購買方法：adidas官網

這款adidas中筒經典運動鞋隨意又不失時尚，同時保留了adidas的經典風格。另外，不少女生都怕穿中筒鞋會顯腳短，但HOOPS 3.0 中筒鞋剛剛好，且能夠修飾腿部，讓大腿與小腿視覺效果上更加和諧。

adidas功能性跑鞋推介5. HOOPS 3.0 中筒經典運動鞋 最抵價$261.75（原價$699） (adidas 官網)

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adidas功能性跑鞋推介6. STRUTTER 運動鞋 最抵價$269.25（原價$599）

購買方法：adidas官網

近年復古老爸鞋（Dad Shoes ）成提起一股熱潮，不少奢侈品牌亦有推出類似的鞋款。adidas則推出STRUTTER 運動鞋具備了老爸鞋看特點，但擺脫了老爸鞋的笨重感，闊平設計提供了全天候舒適感。

adidas功能性跑鞋推介6. STRUTTER 運動鞋 最抵價$269.25（原價$599）(adidas 官網)

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adidas功能性跑鞋推介7. RETROPY F2 運動鞋 最抵價$299.25（原價$799）

購買方法：adidas官網

adidas Retropy F2 運動鞋整體設計把復古與現代的風格完美平衡，清新白色百搭易襯，又不失時尚感。無論是日常追巴士，還是做運動都完成毫無負擔。

adidas功能性跑鞋推介7. RETROPY F2 運動鞋 最抵價$299.25（原價$799） (adidas 官網)

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adidas功能性跑鞋推介8. EQ21 跑鞋 最抵價$314.25（原價$699）

購買方法：adidas官網

這款adidas運動鞋簡約又不失運動造型，其採用了透氣鞋身，配上輕盈緩衝技術，好讓穿著者每走一步都輕鬆自在。

adidas功能性跑鞋推介8. EQ21 跑鞋 最抵價$314.25（原價$699） (adidas 官網)

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adidas功能性跑鞋推介9. CRAZYCHAOS 運動鞋 最抵價$314.25（原價$699）

購買方法：adidas官網

這款adidas運動鞋結合 90 年代闊平設計及時尚街頭風格，鞋面帶點誇張復古細節。不失時尚感外，同時具備柔軟的緩衝技術每走一步都輕鬆自在。

adidas功能性跑鞋推介9. CRAZYCHAOS 運動鞋 最抵價$314.25（原價$699） (adidas 官網)

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adidas功能性跑鞋推介10. SPIRITAIN 2000 運動鞋 最抵價$321.75（原價$859）

購買方法：adidas官網

這款adidas運動鞋經精心設計，採用了合成皮革及 FORMOTION 技術，呈獻緩衝與穩定效能。無論外出購物、踩單車或做瑜珈，都可洋溢時尚活力！

adidas功能性跑鞋推介10. SPIRITAIN 2000 運動鞋 最抵價$321.75（原價$859）(adidas 官網)

adidas功能性跑鞋推介11. RETROVULC 中筒滑板運動鞋 最抵價$179.75（原價$239）

adidas RETROVULC 中筒滑板運動鞋靈感源自滑板文化，讓穿著者時刻盡顯從容休閒感，傳奇標誌，一切場合皆宜。

adidas功能性跑鞋推介10. RETROVULC 中筒滑板運動鞋 最抵價$179.75（原價$239）(adidas 官網)

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* 一切貨品價錢以店舖及網店為準，如有任何更改，恕不另行通知。 減價貨品數量有限，售完即止。

* adidas可隨時更改或終止此推廣活動而不作通知。 如有任何爭議，一切均以adidas之最終決定為準。