adidas官網波鞋減價！$157起入手熱賣款：Stan Smith、Superstar

adidas官網減價暢銷鞋款推薦2023！adidas官網近日推出「Mega Summer Sale」優惠，與大家一起迎接夏日來臨！於adidas官網上過千款運動鞋、波鞋，都進行優惠低至半價，每對都外形好看、高性能又百搭舒適，簡直看到眼花撩亂，不知該如何入手。這次《01女生》為大家集合了10款adidas官網上最暢銷的超人氣女裝運動鞋，讓大家在選購時可以參考一下！



adidas運動服飾優惠$87起 15款夏日精選： 胸圍、泳衣、瑜伽褲

adidas官網「Mega Summer Sale」優惠詳情

adidas官網推出的「Mega Summer Sale」來到最後4天！優惠活動期間凡購買指定正價及減價鞋款3對即享6折；購買5件或以上則可享5折優惠。假如購買滿$1300，再輸入指定優惠碼「SUMMER10」可再享額外9折，優惠非常划算！

以adidas官網人氣款SUPERSTAR 運動鞋為例，原價是$899﹐優惠期間減至$719，若購買3對可享額外6折即減至$431.4；購買5對或以上則享5折減至$359.5﹐如若購買滿$1300，可享額外9折﹐最後只需$323.6即可入手，非常划算！

adidas官網減價暢銷波鞋推薦1. SWIFT RUN 運動鞋 最抵價HK$287.6 （原價HK$799）

購買方法：adidas官網

adidas的SWIFT RUN 運動鞋長期於暢銷第一位，是官網上熱賣鞋款之一！Swift是跑鞋風格的休閒運動鞋，專為日常穿著而設計，所以款式更百搭，易搭配日常不同造型。運動鞋採用了彈性針織鞋身配搭精簡造型，襪套式設計提供支撐性，加上 彈性針織襯裡及輕盈中底，即使整天穿著也能時刻保持舒適。

adidas官網減價暢銷波鞋推薦1. SWIFT RUN 運動鞋

原價$799，優惠期間減至$639

若購買3對可享額外6折即減至$383.4

購買5對或以上額外5折則減至$319.5；若購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$287.6即可入手！



adidas官網減價暢銷波鞋推薦1. SWIFT RUN 運動鞋 最抵價HK$287.6 （原價HK$799）（adidas官網）

adidas官網減價暢銷波鞋推薦2. ALPHABOOST 跑鞋 最抵價HK$296.6 （原價HK$1099）

購買方法：adidas官網

熱愛運動的話，不能錯過這對跑鞋。adidas的ALPHABOOST跑鞋無論是在戶外運動，還是健身室，都能提供舒適及多方位移動所需的承托力，且雙密度緩衝效能及外底上的穏定部件，為你每步提供穏定性。跑鞋採用透氣網布鞋面，使鞋身富承托力及個人化回彈力，在運動時提供足夠的支撐和全天候的舒適感。這對跑鞋共推出黑色及白色﹐兩色供選擇。

adidas官網減價暢銷波鞋推薦2. ALPHABOOST 跑鞋

原價$1099，優惠期間減至$659

若購買3對可享額外6折即減至$395.4

購買5對或以上額外5折則減至$329.5；若購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$296.6即可入手！



adidas官網減價暢銷波鞋推薦2. ALPHABOOST 跑鞋 最抵價HK$296.6 （原價HK$1099）（adidas官網）

adidas官網減價暢銷波鞋推薦3. STAN SMITH VULC 運動鞋 最抵價HK$220 （原價HK$699）

購買方法：adidas官網

adidas最經典的波鞋定必是adidas Stan Smith運動鞋，在70年代推出後，以其簡約清新的魅力，備受大眾喜愛。這款STAN SMITH VULC 運動鞋，採用滑板風格的生膠外底，富玩味且獨特，將經典與多功能造型提升。此款波鞋更採用Primegreen一系列高功能環保物料，其中鞋身採用了50%環保物料，同時兼具舒適和環保。

adidas官網減價暢銷波鞋推薦3. STAN SMITH VULC 運動鞋

原價$699，優惠期間減至$489

若購買3對可享額外6折即減至$293.4

購買5對或以上額外5折則減至$244.5；若購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$220即可入手！



adidas官網減價暢銷波鞋推薦3. STAN SMITH VULC 運動鞋 最抵價HK$220 （原價HK$699）（adidas官網）

adidas官網減價暢銷波鞋推薦4. GRAND COURT SE 運動鞋 最抵價HK$220 （原價HK$699）

購買方法：adidas官網

復古熱潮不斷，adidas的GRAND COURT SE運動鞋，採用簡潔的當代設計，同時融入了70年代的網球鞋風格，使款式更百搭，易搭配不同風格的打扮。運動鞋配備柔軟的絨面革面料及充滿質感的皮革鞋身﹐即使穿著一整天也能保持舒適。運動鞋除了黑色款外，還有紅色和藍紅相間款，都是人氣熱賣的！

adidas官網減價暢銷波鞋推薦4. GRAND COURT SE 運動鞋

原價$699，優惠期間減至$489

若購買3對可享額外6折即減至$293.4

購買5對或以上額外5折則減至$244.5；若購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$220即可入手！



adidas官網減價暢銷波鞋推薦4. GRAND COURT SE 運動鞋 最抵價HK$220 （原價HK$699）（adidas官網）

adidas官網減價暢銷波鞋推薦5. ULTRABOOST 21 跑鞋 最抵價HK$607 （原價HK$1499）

購買方法：adidas官網

adidas的ULTRABOOST 21跑鞋，甫推出就成為官網人氣運動鞋！這款運動鞋採用創新ADIDASLEP系統，由傳奇的TORSION®系統進化而來，通過提高前腳彎曲剛度，助力用家越跑越帶勁。ULTRABOOST 21跑鞋是一對由重量、避震和彈性，都達到完美平衡的運動鞋，加上設計簡約，即使是日常穿搭也能搭配。

adidas官網減價暢銷波鞋推薦5. ULTRABOOST 21 跑鞋

原價$1499，優惠期間減至$1349

若購買3對可享額外6折即減至$809.4

購買5對或以上額外5折則減至$674.5；若購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$607即可入手！



adidas官網減價暢銷波鞋推薦5. ULTRABOOST 21 跑鞋 最抵價HK$607 （原價HK$1499）（adidas官網）

adidas官網減價暢銷波鞋推薦6. SUPERSTAR 運動鞋 最抵價HK$323.6 （原價HK$899）

購買方法：adidas官網

adidas官網上暢銷鞋款，Superstar運動鞋佔領不少位置，其招牌設計不僅備受女生們喜愛，就連不少男生們也是爭相入手。Superstar運動鞋以鋸齒狀三間及經典橡膠背殼鞋頭，再融入不同元素，成為人氣首選！像是這款就以白色鞋身配上霧藍色線條，簡約時尚；此外還有把標誌性的三間換上黑色暈染款，及米灰色鞋身配上清新藍色線條，同樣獨特好看！

adidas官網減價暢銷波鞋推薦6. SUPERSTAR 運動鞋

原價$899，優惠期間減至$719

若購買3對可享額外6折即減至$431.4

購買5對或以上額外5折則減至$359.5；若購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$323.6即可入手！



adidas官網減價暢銷波鞋推薦6. SUPERSTAR 運動鞋 最抵價HK$323.6 （原價HK$899）（adidas官網）

adidas官網減價暢銷波鞋推薦7. BRAVADA 運動鞋 最抵價HK$157 （原價HK$499）

購買方法：adidas官網

鞋櫃裡最不能或做的小白鞋，adidas的BRAVADA運動鞋，以白色帆布鞋身配上生膠外底，穿著體驗會是極致柔軟及具緩衝效能，無論是運動，還是外出買咖啡、散步，都能極致舒適的穿著感受。除了白色鞋身配黑色三間標誌外，還有黑色鞋身配白色三間標誌的配色，都是屬於簡約大氣款！

adidas官網減價暢銷波鞋推薦7. BRAVADA 運動鞋

原價$499，優惠期間減至$349

若購買3對可享額外6折即減至$209.4

購買5對或以上額外5折則減至$174.5；若購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$157即可入手！



adidas官網減價暢銷波鞋推薦7. BRAVADA 運動鞋 最抵價HK$157 （原價HK$499）（adidas官網）

adidas官網減價暢銷波鞋推薦8. SUPERSTAR 運動鞋 最抵價HK$323.6 （原價HK$899）

購買方法：adidas官網

adidas SUPERSTAR 運動鞋除了上迹提到的款式外，這條以糖果色線條代替鋸齒狀三間的設計，在adidas官網上亦是相當受歡迎！這款SUPERSTAR運動鞋同樣保留了橡膠貝殼鞋頭及鞋踭墊，但鞋後方的品牌標誌位，就換上淺藍暈染少許的橙色，使運動鞋更時尚特別。這款還有以白色鞋身配亮紫色和黃色的配色供選擇，同樣別具特色。

adidas官網減價暢銷波鞋推薦8. SUPERSTAR 運動鞋

原價$899，優惠期間減至$719

若購買3對可享額外6折即減至$431.4

購買5對或以上額外5折則減至$359.5；若購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$323.6即可入手！



adidas官網減價暢銷波鞋推薦8. SUPERSTAR 運動鞋 最抵價HK$323.6 （原價HK$899）（adidas官網）

adidas官網減價暢銷波鞋推薦9. SUPERSTAR 運動鞋 最抵價HK$323.6 （原價HK$899）

購買方法：adidas官網

adidas SUPERSTAR 運動鞋的設計很多變，這款就是其中一款特別設計。運動鞋以白色為主，鞋踭及經典三間配上銀色花紋，添上亮點；此外鞋踭更添上可拆除的配件，是一條彩色緞質絲巾，令整體造型更完美及具魅力！

adidas官網減價暢銷波鞋推薦9. SUPERSTAR 運動鞋

原價$899，優惠期間減至$719

若購買3對可享額外6折即減至$431.4

購買5對或以上額外5折則減至$359.5；若購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$323.6即可入手！



adidas官網減價暢銷波鞋推薦9. SUPERSTAR 運動鞋 最抵價HK$323.6 （原價HK$899）（adidas官網）

adidas官網減價暢銷波鞋推薦10. COURT SILK 運動鞋 最抵價HK$215.6 （原價HK$599）

購買方法：adidas官網

顯瘦、顯高就不能錯過網球風格運動鞋，這對adidas COURT SILK 運動鞋，不僅適合搭配運動裝，在平日的輕鬆打扮，同樣能搭配出活力造型。此外鞋身以一系列環保物料製造，最少50%成份是環保物料，在兼顧舒緩好看同時也能關注環保！

adidas官網減價暢銷波鞋推薦10. COURT SILK 運動鞋

原價$599，優惠期間減至$479

若購買3對可享額外6折即減至$287.4

購買5對或以上額外5折則減至$239.5；若購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$215.6即可入手！

