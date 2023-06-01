adidas波鞋$176起入手！10對顯高熱賣款　官網限時激減附優惠連結

adidas減價優惠2023！波鞋買什麼好？不論是日常生活或是運動需求，一對舒適、好走的運動鞋絕對會是你的好夥伴，若果功能性、外觀都兼備的話，女生們一定更加暗喜！想知道什麼波鞋、跑鞋能夠保護好雙腿、舒適好走之餘，更顯得腿長？



想功能性、外觀全都要，當然可以！由即日起至6月6日，adidas推出激抵優惠，凡購買指定正價及減價鞋款，兩對即享額外6折，三對以上額外5折，凡購買滿$1,300再享折上折優惠，有額外9折，非常抵買！

以備受好評的SUPERSTAR 運動鞋作例，原價$899，優惠期間減至$629，若購買2對可享額外6折即減至$377；購買3對或以上額外5折則減至$315，再加上購買滿$1300享有的拆上拆：額外9折，最後只需$283即可入手，實在超值！

小白鞋推薦2023｜8大人氣白色波鞋：Superga凱特王妃愛牌

激抵震撼優惠中，不少人氣款式包括有ULTRABOOST 21、ULTRABOOST 22、SUPERSTAR等都有。《01女生》就精選出以下抵買精選，優惠期間隨時售完，想入手的女生們絕對不能錯過！

adidas抵買精選：1. ULTRABOOST 21 TOKYO RUNNING 運動鞋 最抵價$540（原價$1,499）

作為adidas大受好評的跑鞋之一，ULTRABOOST 以高效能環保物料製成，中底 Boost的效果令你每步都仿似在雲端上行走，帶出舒適及回彈力，令跑步、散步都可以得到更好保護。

購買方法：adidas官網

adidas抵買精選：1. ULTRABOOST 21 TOKYO RUNNING 運動鞋



原價$1,499，優惠期間減至$1,199

若購買2對可享額外6折即減至$719

購買3對或以上額外5折則減至$600，加上購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$540即可入手！



adidas抵買精選：1. ULTRABOOST 21 TOKYO RUNNING 運動鞋 最抵價$540（原價$1,499）（adidas）

adidas抵買精選：2. SUPERSTAR 運動鞋 最抵價$324（原價$899）

SUPERSTAR 作為經典鞋款，風頭一時無兩、時尚感歷久彌新，不論是街頭時尚、少女打扮都可以配搭到。鞋款經典的橡膠貝殼鞋頭，再加上全粒面皮革剪裁製成，能夠偷偷修飾腳型，為造型添上復古玩味。

購買方法：adidas官網

adidas抵買精選：2. SUPERSTAR 運動鞋



原價$899，優惠期間減至$719

若購買2對可享額外6折即減至$431

購買3對或以上額外5折則減至$360，加上購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$324即可入手！



adidas抵買精選：2. SUPERSTAR 運動鞋 最抵價$324（原價$899）（adidas）

adidas抵買精選：3. DURAMO SL 運動鞋 最抵價$176（原價$559）

想要一對夏天時都不會影響你的運動表現，沉穩、功能性的運動鞋？DURAMO SL是一款多功能跑鞋，外形上鞋踭能夠拉長雙腳比例，網層鞋身加上柔軟氯丁橡膠鞋踭能夠應付自如跑步、長時間戶外鍛煉以及健身等需要，加上倍感清爽的網層設計，柔軟緩震技術更能舒適地承托雙腳。

購買方法：adidas官網

adidas抵買精選：3. DURAMO SL 運動鞋



原價$559 ，優惠期間減至$391

若購買2對可享額外6折即減至$235

購買3對或以上額外5折則減至$196，加上購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$176即可入手！



adidas抵買精選：3. DURAMO SL 運動鞋 最抵價$176（原價$559）（adidas）

adidas抵買精選：4. NIZZA PLATFORM 運動鞋 最抵價$189（原價$599）

對顏色鐘情的女生，不要錯過這款粉紫夢幻的NIZZA PLATFORM 運動鞋！NIZZA PLATFORM 運動鞋以厚底滑板鞋作為靈感，能夠無痛增高同時不影響穿著舒適度，變色金屬設計帆布展現出可愛少女感，絕對是夏天必備單品！

購買方法：adidas官網

adidas抵買精選：4. NIZZA PLATFORM 運動鞋



原價$599 ，優惠期間減至$419

若購買2對可享額外6折即減至$251

購買3對或以上額外5折則減至$210，加上購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$189即可入手！



adidas抵買精選：4. NIZZA PLATFORM 運動鞋 最抵價$189（原價$599）（adidas）

adidas抵買精選：5. OZELLE CLOUDFOAM LIFESTYLE RUNNING 運動鞋 最抵價$189（原價$599）

OZELLE CLOUDFOAM LIFESTYLE RUNNING鞋如其名，像雲朵般的設計，內在功能亦令用家感受到輕盈、舒適。灰綠色的顏色設計令鞋款更添復古感，以笨重大體積的外觀去表達反差感，鞋身以一系列環保物料製作：輕盈物料混合時尚闊平橡膠外底以及 Cloudfoam 緩衝技術，令你感受時尚與功能兼備的平衡。

購買方法：adidas官網

adidas抵買精選：5. OZELLE CLOUDFOAM LIFESTYLE RUNNING 運動鞋



原價$559 ，優惠期間減至$479

若購買2對可享額外6折即減至$287

購買3對或以上額外5折則減至$210，加上購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$189即可入手！



adidas抵買精選：5. OZELLE CLOUDFOAM LIFESTYLE RUNNING 運動鞋 最抵價$189（原價$599）（adidas）

adidas抵買精選：6. OZWEEGO 經典鞋 最抵價$432（原價$1,199）

偏愛街頭風格的女生，這款OZWEEGO 能夠助你展現個性，當中設計由老爹鞋（Daddy Shoes）經典元素中演繹而成，將街頭風格與線條未來感揉合。當中使用回收材質以及Adiprene 避震材質製成，舒適度十足，另外厚底、較大型的鞋款亦是今年潮流之一，愛美女生沒有不入手的原因吧！

購買方法：adidas官網

adidas抵買精選：6. OZWEEGO 經典鞋



原價$1,199，優惠期間減至$959

若購買2對可享額外6折即減至$575

購買3對或以上額外5折則減至$480，加上購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$432即可入手！



adidas抵買精選：6. OZWEEGO 經典鞋 最抵價$432（原價$1,199）（adidas）

adidas抵買精選：7. RETROPY E5 運動鞋 最抵價$315（原價$999）

若要一款低調的運動鞋，一鞋應付日常工作、逛街以及運動需求的話，RETROPY E5 就會是個好選擇。RETROPY E5 以著名的 Racing 1作設計參考，再加以現代元素改革而成，鞋面的尼龍與絨面材質更是減弱了運動鞋的刻板印象，好襯搭之餘感覺摩登。

購買方法：adidas官網

adidas抵買精選：7. RETROPY E5 運動鞋



原價$999，優惠期間減至$699

若購買2對可享額外6折即減至$419

購買3對或以上額外5折則減至$350，加上購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$315即可入手！



adidas抵買精選：7. RETROPY E5 運動鞋 最抵價$315（原價$999）（Adidas）

adidas抵買精選：8. Stan Smith 運動鞋 最抵價$288（原價$799）

Stan Smith 所帶出的休閒風格永不過時，更能應付、適合日常多種場合。Adidas 更為了實現全面使用環保聚酯纖維的承諾，將經典Stan Smith改革，使用環保物料：全純素物料結構，並以橡膠廢料製造外底，為經典風格注入環保概念。

購買方法：adidas官網

adidas抵買精選：8. Stan Smith 運動鞋



原價$799，優惠期間減至$639

若購買2對可享額外6折即減至$383

購買3對或以上額外5折則減至$320，加上購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$288即可入手！



adidas抵買精選：8. Stan Smith 運動鞋 最抵價$288（原價$799）（adidas）

adidas抵買精選：9. CRAZYCHAOS SHADOW 2.0 運動鞋 最抵價$252（原價$699）

跑鞋一定會是顏色鮮艷的嗎？誤會大了，近年的跑鞋推陳出新，將設計剪裁、流線設計等加入跑鞋，將其質感更加昇華。而這款CRAZYCHAOS SHADOW 2.0，鞋身以皮革、網布和絨面混合而成，杏色調一體化的設計令運動風格中增添柔美氣質。

購買方法：adidas官網

adidas抵買精選：9. CRAZYCHAOS SHADOW 2.0 運動鞋



原價$699，優惠期間減至$559

若購買2對可享額外6折即減至$335

購買3對或以上額外5折則減至$280，加上購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$252即可入手！



adidas抵買精選：9. CRAZYCHAOS SHADOW 2.0 運動鞋 最抵價$252（原價$699）（adidas）

adidas抵買精選：10. VS JOG 運動鞋 最抵價$180（原價$499）

相信不少女生都對平底運動休閒鞋有興趣，這款以灰、藍、白色作調，簡潔的VS JOG，將跑鞋以及休閒揉合，好搭配又不會令整體造型偏離、搶眼，最為關鍵是優惠之下不需$200就可以入手！

購買方法：adidas官網

adidas抵買精選：10. VS JOG 運動鞋



原價$499，優惠期間減至$399

若購買2對可享額外6折即減至$239

購買3對或以上額外5折則減至$200，加上購買滿$1300享有的折上折：額外9折，最後只需$180即可入手！



adidas抵買精選：10. VS JOG 運動鞋 最抵價$180（原價$499）（adidas）

**價格以當日搜尋記錄根據而得，有機會因日子、優惠等浮動因素而造成價格不一**