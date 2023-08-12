方媛戴逾67萬珠寶與郭富城慶生日！盤點愛用首飾　最愛這品牌？

方媛珠寶｜天王嫂方媛近日迎接36歲生日，素來寵妻的郭富城，特意為對方慶祝，並將照片放上社交媒體，引來大批網民表示羨慕。方媛愛情事業兩得意，所佩戴的珠寶行頭亦不少，日前在生日會中，便穿玫紅色針織連身裙，綴以至少67.8萬港元的珠寶，展現出高雅大方的美艷。方媛平日愛用珠寶首飾，雖然家財萬貫，但不時都會重覆穿戴，更鍾情某個高級品牌，以下就盤點她的其中5款！



方媛日前轉載老公為其慶生的照片，郭富城在帖中表示，「親愛的老婆，生日快樂，與妳共舞」，而方媛亦回「謝謝老公，有你們每天都很快樂」，隔空大曬恩愛。方媛當日亦化身小公主，穿上玫紅色連身裙，配襯值約18.9萬的Chaumet Joséphine系列耳環、約11.5萬的GRAFF經典蝴蝶結戒指及約37.4萬Cartier Love系列手鐲，展現出華麗的小貴婦感覺。

方媛珠寶｜方媛戴67萬珠寶過36歲生日。（方媛微博）

作為天王嫂，不時都會引人好奇她們的生活，雖然常傳郭富城私下吝嗇，但其實他非常寵妻，方媛亦曾在社交媒體開腔護夫。有次，方媛在社交媒體問粉絲有關手袋選色的意見，卻被揶揄「老公不應那麼摳」，那時她機智回應，「一般我糾結選顏色，他都會叫我全部買」，並將留言置頂，間接打破傳言。

有傳媒近期更在方媛生日前拍到，郭富城與方媛在商場買珠寶，男方不僅不厭煩地在旁邊等老婆挑選，購物後更主動幫手提袋，非常細心體貼。

方媛珠寶｜無論手袋或珠寶，方媛都是CHANEL的粉絲。(IG@mokafy)

方媛珠寶盤點1. CHANEL字母耳環

無論手袋或珠寶，方媛都是CHANEL的粉絲，不時都可從其社交媒體，看到品牌的身影。最易認的款式，便是這款字母耳環，綴以閃石，打造出復古華麗的感覺。相較高級珠寶，耳環屬於時尚路線，價錢也較親民，舊時價錢約為7,200港元。

方媛珠寶｜方媛日前出席上海時裝周，以女神造型示人。(IG@mokafy)

方媛珠寶盤點2. CHANEL Bouton de Camélia 耳環

耳環以香奈兒小姐最愛的山茶花為設計理念，並利用鏤空設計，展現出如鮮花綻放般的層次感，鑲以閃亮鑽石，打造出美艷的氣場。方媛日前出席上海時裝周，以女神造型示人，所穿戴的耳環，與這款CHAENL耳環外形相近。

方媛珠寶｜方媛戴CHANEL Eternal N°5 項鏈。(IG@mokafy)

方媛珠寶盤點3. CHANEL Eternal N°5 項鏈 $77,600

「5」是香奈兒女士的幸運數字，亦代表好運，因此作為CHANEL的粉絲，方媛定必擁有這系列。項鏈以簡單的5字作主軸，以搭圓形和水滴形設計，並鑲嵌鑽石，展現出簡約美學，就連方媛穿著睡衣拍照，也看來矚目。

方媛珠寶｜方媛在前年曾戴上Tribales系列耳環。(IG@mokafy)

方媛珠寶盤點4. Dior Tribales心形耳環

珍珠耳托是Dior近年喜愛的設計，方媛在前年曾戴上Tribales系列耳環，打造出夏日甜美氛圍。耳環以紅心作設計，搭以白波點，締造可愛感覺。除了珍珠，耳環還綴有標誌性的星星，看來優雅大方。

方媛珠寶｜愛好甜美的方媛，與Miu Miu的風格不謀而合。(IG@mokafy)

方媛珠寶盤點5. Miu Miu字母手鏈

愛好甜美的方媛，與Miu Miu的風格不謀而合。她曾穿戴品牌的字母手鏈，以復古的字體，配搭金屬幼帶，展現出時尚的Y2K的風格。相較於粗帶設計，幼帶感覺較柔和，散發一種少女味。