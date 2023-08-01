何超蓮罕晒Hermès影子包！盤點5手袋：Chloé斷貨款、意大利愛馬仕

何超蓮手袋｜已故賭王河鴻燊千金何超蓮（Laurinda），近日暢遊法國，不時社交媒體分享美照。除了美人美景，何超蓮拿著的Hermès手袋更是搶眼，為價錢不菲的影子Birkin手袋！相較日常的造型打扮，何超蓮今次罕有地曬袋，看來心情相當不錯。以下盤點6個何超蓮的愛牌手袋，當中部分同樣也是稀有或熱賣款式，相當珍貴！



相較於炫富，何超蓮作風低調，在其社交平台上，幾乎不見名媛圈都愛收藏的Hermès或CHANEL手袋。不過，她近日飛往法國度假，卻一反常態，高調地拿著Hermès「影子包」，站在巴黎鐵塔前拍照，似乎心情絕佳。

何超蓮手袋｜何超蓮（Laurinda）近日暢遊法國，拿著的Hermès手袋超搶眼。(何超蓮微博)

何超蓮手袋盤點1. Hermès 影子 Birkin 手袋

這手袋珍罕程度算高，為前品牌創意總監Jean-Paul Gaultier於2009年設計，並在十年後重新限量發售，運用皮革製出壓花，以錯視效果打造出Birkin手袋的扣子輪廓。根據蘇富比去年7月的分析文章指出，手袋拍賣價正值上升，以一個大象灰Swift小牛板25公分影子Birkin手袋為例，該年4月以最高約5.14萬美元（約40萬港元）售出，足見手袋的升值能力高。

何超蓮手袋｜根據蘇富比去年7月的分析文章指出，「影子包」拍賣價正值上升！(sotheby's)

何超蓮手袋盤點2. Valextra Bucket 手袋

Hermès以外，何超蓮平日也有不少愛牌手袋，部分更其實大有來頭。她曾在2022年4月，以簡單的白TEE和淺藍牛仔褲，展現出悠閒和貼地的一面，而手袋則選擇高雅的祖母綠色，以呼應上衣上的鱷魚圖案。這手袋其實來自逾86年歷史的老牌Valextra，有著「意大利Hermès」之稱，風格較獨特和低調，深得上流社會的喜愛。

何超蓮手袋｜Valextra Bucket手袋，售約1.48萬港元。(IG@laurinda_ho &Valextra官網)

何超蓮手袋盤點3. Chloé Kattie手袋

何超蓮傾向簡約隨性造型，間中也會選擇型格，曾在早年天冷的時候，以經典的白恤黑褲，搭襯啡色長外套，打造出優雅氛圍。她亦醒目地綴以黑色手抓袋，簡潔俐落地展現強大氣場。

手袋為Chloé的Kattie手袋，外形經典少女，在扣子位置特別設有3條手帶，分別是不同皮革和金屬，可以將手掌穿過後，變成手抓袋，或可使用肩帶側揹。這設計得到不少人喜歡，剛上架便很快售完，因此何超蓮擁有此袋，可說相當有眼光。

何超蓮手袋｜何超蓮揹Chloé kattie手袋。(何超蓮微博 & Mytheresa.com)

何超蓮手袋盤點4. Marni Tropicalia藤編袋

相信常看何超蓮社交媒體的人，都會發現她私下常用中價品牌的手袋，如Tory Burch和Ralph Lauren等。她亦特別喜愛Marni的Tropicalia藤編袋，有著大小兩款，適合悠閒時或野外使用。這款亦是品牌熱賣款之一，價錢相較親民，而且造型可愛、容量大，亦容易配搭，非常適合在夏天入手。

何超蓮手袋｜何超蓮超愛Marni手袋。(IG@laurinda_ho)

何超蓮手袋盤點5. Dior Lady D-Lite手袋

最後一款為經典Lady Dior的變奏版 —— Lady D-Lite手袋，何超蓮曾提著薰衣草色款拍照，締造出高雅的魅力。有別過往使用皮革，這款以刺繡工藝，打造出3D立體的經典藤格紋，不僅展現出精湛工藝，還提升手袋整體的層次感。D-Lite手袋一般以粉色和灰色調為主，現時官網上已沒有何超蓮手提的色調。