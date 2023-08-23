MUJI 無印良品季度減價 女裝低至$43起 網店額外禮遇更享折上折！

【MUJI/無印良品】MUJI季度減價優惠！MUJI無印良品主打日系，簡潔風格，捨棄華麗、複雜的設計，以親民的價錢提供高質量、具設計感的剪裁產品。相信不少女生都曾經入手過MUJI無印良品的產品，不論是食品、美妝產品、收納用品或是家具，近日MUJI更推出季度減價，鐘情日系簡潔風格的女生，就不要錯過了！



MUJI 由即日起推出季度減價，多項產品都有參與其中，從服飾到生活用品都一一涵蓋，例如精選夏季服飾、家居用品都以優惠價格發售，另外凡於官網上購買3件或以上的指定折扣商品，更可享有額外9折優惠，十分抵買！《01女生》在此精選出以下8款優惠商品推薦，優惠期間隨時售完，大家要把握機會入手。

MUJI 無印良品季度減價2023（Muji）

MUJI季度減價優惠：1. 女裝有機棉混涼感寬身短袖T裇【最抵價HK$113.4】

夏天悶焗的天氣，若果缺乏一件透氣、舒適的服飾單品，衣服緊貼肌膚，加上汗水黐𣲷𣲷令人倍感不適，想解決困擾，入手這件涼感寬身T裇就適合不過了。這件涼感寬身T裇，以混紡紗線及特殊加工，不單具防紫外線功能，更可以在穿着間感到舒爽、涼快，絕對是夏日必備單品！

MUJI季度減價優惠：1. 女裝有機棉混涼感寬身短袖T裇【最抵價HK$113.4】(MUJI)

MUJI季度減價優惠：1. 女裝有機棉混涼感寬身短袖T裇



原價$180，優惠期間減至$126

凡於官網上購買3件或以上的指定折扣商品，更可享有額外9折優惠，即可以最抵價$113.4入手！



MUJI季度減價優惠：2. 女裝有機棉雙羅紋織圓領長袖T裇【最抵價HK$52.2】

在辦工室工作、怕凍的女生，這款以有機棉編織而成，不易起毛的圓領長袖T裇就能夠解決不敵冷氣的困擾，布料厚薄適中容易收藏！

MUJI季度減價優惠：2. 女裝有機棉雙羅紋織圓領長袖T裇【最抵價HK$52.2】(MUJI)

MUJI季度減價優惠：2. 女裝有機棉雙羅紋織圓領長袖T裇

原價$100，優惠期間減至$58

凡於官網上購買3件或以上的指定折扣商品，更可享有額外9折優惠，即可以最抵價$52.2入手！



MUJI季度減價優惠：3. 男女兼用透氣短袖T裇【最抵價HK$295.2】

T裇作為配搭好用之物，購買多些亦不怕！這款寬鬆版型的透氣短袖T裇，有著黑、灰兩色選擇，亦能夠輕鬆符合不同體型的女生需要，寬袖設計可以遮掩手臂贅肉，就算肉地女生都不怕不合適！

MUJI季度減價優惠：3. 男女兼用透氣短袖T裇【最抵價HK$295.2】(MUJI)

MUJI季度減價優惠：3. 男女兼用透氣短袖T裇



原價$480，優惠期間減至$328

凡於官網上購買3件或以上的指定折扣商品，更可享有額外9折優惠，即可以最抵價$295.2入手！



MUJI季度減價優惠：4. 女裝日系彈性錐形牛仔褲【最抵價HK$349.2】

不論休閑、優雅風格都能夠輕鬆配搭到的牛仔褲，絕對是衣櫃必備單品！這款女裝日系彈性錐形牛仔褲，以深單寧藍配襯直筒設計，加上彈性材質，能夠修飾腿部的缺點，輕鬆打造筆直長腿！

MUJI季度減價優惠：4. 女裝日系彈性錐形牛仔褲【最抵價HK$349.2】(MUJI)

MUJI季度減價優惠：4. 女裝日系彈性錐形牛仔褲



原價$680，優惠期間減至$388

凡於官網上購買3件或以上的指定折扣商品，更可享有額外9折優惠，即可以最抵價$349.2入手！



MUJI季度減價優惠：5. 女裝有機棉撥水加工束繩便服鞋【最抵價HK$142.2】

這款在網上聲名大噪的加工束繩便服鞋，被譽為便宜、好走的小白鞋之冠，撥水加工處理的棉質耐污又透氣，雖然小白鞋是次並沒有參與優惠，但同款的黑白拼色、小灰鞋等都可供選購，大家真的可以一併入手！

MUJI季度減價優惠：5. 女裝有機棉撥水加工束繩便服鞋【最抵價HK$142.2】(MUJI)

MUJI季度減價優惠：5. 女裝有機棉撥水加工束繩便服鞋



原價$195，優惠期間減至$158

凡於官網上購買3件或以上的指定折扣商品，更可享有額外9折優惠，即可以最抵價$142.2入手！



MUJI季度減價優惠：6. 撥水加工束繩帽 【最抵價HK$142.2】

想阻擋夏天的紫外線、毒舌太陽，除了要抹上化學防曬，物理防曬亦相當重要，懶得取物又或者不喜歡手提傘的女生就可以用上太陽帽！而這款以獨特編織而成的束繩帽，除了能夠阻擋太陽同時保持透氣，縫合細節上特別加入防水貼，更能夠防止汗水沾濕帽邊及能夠阻擋雨水滲入！

MUJI季度減價優惠：6. 撥水加工束繩帽 【最抵價HK$142.2】（MUJI）

MUJI季度減價優惠：6. 撥水加工束繩帽



原價$250，優惠期間減至$158

凡於官網上購買3件或以上的指定折扣商品，更可享有額外9折優惠，即可以最抵價$142.2入手！



MUJI季度減價優惠：7. 女裝有機棉二重紗織無側縫企領長袖睡衣【最抵價HK$205.2】

除了外出的服飾要入手，睡衣的質素亦不能少看，要是穿著了過厚、刺激性的材質的話，可是會一整晚都不得安睡！想確保睡眠質素，就要用上這款無縫設計的有機棉睡衣，溫暖、舒適的觸感能夠令你一夜好眠！

MUJI季度減價優惠：7. 女裝有機棉二重紗織無側縫企領長袖睡衣【最抵價HK$205.2】(MUJI)

MUJI季度減價優惠：7. 女裝有機棉二重紗織無側縫企領長袖睡衣



原價$280，優惠期間減至$228

凡於官網上購買3件或以上的指定折扣商品，更可享有額外9折優惠，即可以最抵價$205.2入手！



MUJI季度減價優惠：8. 馬來草織拖鞋 【最抵價HK$43.2】

古人就懂得利用草織、竹蓆等材質乘涼，除了比較透氣外，更能夠減少異味積存！想由頭到腳都感受到涼感的話，不要擔心老套，試試古人智慧的馬來草織拖鞋吧，透氣又舒適，隨著使用時間，淡竹顔色會逐漸轉化成琥珀色。

MUJI季度減價優惠：8. 馬來草織拖鞋 【最抵價HK$43.2】（MUJI）

MUJI季度減價優惠：8. 馬來草織拖鞋



原價$88，優惠期間減至$48

凡於官網上購買3件或以上的指定折扣商品，更可享有額外9折優惠，即可以最抵價$43.2入手！

