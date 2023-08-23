CHARLES&KEITH減價｜小CK開倉優惠低至4折！$50起入手鞋履、手袋

CHARLES & KEITH開倉優惠！快閃購物平台 OnTheList 不時都會進行期間限定開倉大特賣，而今個星期就有小資女最愛的手袋鞋履品牌 CHARLES & KEITH 開倉！多款手袋、小皮具、飾物及鞋履都激減低至4折，最平$50起就可以入手得到，大家千萬不要錯過！



OnTheList 於今個星期為大家帶來 CHARLES & KEITH 開倉優惠，多款手袋、小皮具、飾物及鞋履激減低至4折，買滿3件或以上更可享額外9折優惠，而部分 Sample 小皮具及Sample 手袋亦會分別以 $50 及 $100/$150 價錢出售，立即看5款抵買開倉產品推介！

CHARLES & KEITH開倉優惠｜Women Flora Raffia Belt-Strap Crossbody Bag - Sand HK$450 （原價：HK$1,199）

手袋採用編織設計，波西米亞感的氛圍散發出濃厚度假風情，尤其適合搭配休閒度假風穿搭造型，剛好的尺寸輕鬆擺放所有日常必需品，實用性高！

CHARLES & KEITH開倉優惠｜Women Flora Raffia Belt-Strap Crossbody Bag - Sand HK$450 （原價：HK$1,199）（OnTheList 提供）

CHARLES & KEITH開倉優惠｜Women Aubrielle Metallic-Buckle Top Handle Bag - Black HK$250 （原價：HK$539）

這款 Aubrielle 小型手提包是今季人氣袋款之一，採用黑色荔枝紋皮革製造而成，百搭易襯之餘，更散發著高級質感，無論是出席約會、正式場合還是上班見客，背上這個也絕對不失禮！

CHARLES & KEITH開倉優惠｜Women Aubrielle Metallic-Buckle Top Handle Bag - Black HK$250 （原價：HK$539）（OnTheList 提供）

CHARLES & KEITH開倉優惠｜Women Shiloh Drawstring Bucket Bag - White HK$300 （原價：HK$599）

水桶包袋款向來深受不少女生喜愛，這款鍊條水桶包純白色的袋身，散發著高貴優雅氣質，配合銀色細節作為小點綴更顯時尚魅力。

CHARLES & KEITH開倉優惠｜Women Shiloh Drawstring Bucket Bag - White HK$300 （原價：HK$599）（OnTheList 提供）

CHARLES & KEITH開倉優惠｜Women Metallic Accent Penny Loafers - Beige HK$200 （原價：HK$469）

樂福鞋款向來都是不少OL女生之選，用作搭配上班造型，正式得來而不失時尚優雅感，加上奶油色更加容易配搭不同單品，百搭又易襯！

CHARLES & KEITH開倉優惠｜Women Metallic Accent Penny Loafers - Beige HK$200 （原價：HK$469）（OnTheList 提供）

CHARLES & KEITH開倉優惠｜Women Braided Strap MaryJane Flat - Black HK$200 （原價：HK$369）

這款瑪莉珍平底鞋同樣適合搭配正式上班服或洋裝穿著，尖頭設計有助修飾腳型，編織帶細節為鞋款加以點綴，整體感覺高貴優雅！

CHARLES & KEITH開倉優惠｜Women Braided Strap MaryJane Flat - Black HK$200 （原價：HK$369）（OnTheList 提供）

今次 OnTheList 開倉還有不少 CHARLES & KEITH 產品款式都有折扣優惠，立即看更多減價單品！

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Premium 會員優先購物時段



Showroom | 8月23日 (星期三) — 上午8時 - 下午8時

Online | 8月24日 (星期四) — 上午8時 - 下午11時59分

Standard 會員購物時段



8月24日 (星期四) — 上午8時 - 下午8時

8月25至26日 (星期五六) — 上午10時 - 下午8時

8月27日 (星期日) — 上午10時 - 下午5時



Online



8月25至30日(星期五至日) — 上午8時至11時59分



地址：鰂魚涌太古坊濠豐大廈4樓



▼▼▼同場加映：5大CHARLES & KEITH新款手袋推介▼▼▼

CHARLES & KEITH手袋2023｜Ally 毛毛抓皺包 HK$469

購買方法：CHARLES & KEITH

這款 Ally 毛毛抓皺包採用了仿羊毛質感，毛絨絨的袋身集可愛與獨特於一身，令人感覺療癒！手袋附有可拆式肩可作手提或斜揹佩戴！

CHARLES & KEITH手袋2023｜Ally 毛毛抓皺包 HK$469（CHARLES & KEITH 官網）

CHARLES & KEITH手袋2023｜Petra 微笑肩背包 HK$499

購買方法：CHARLES & KEITH

這款 Petra 微笑肩背包獨特的袋形引人注目，品牌以「微笑」作為手袋設計主題，以弧形袋形，希望為女生們帶來一整天的微笑和好心情。

CHARLES & KEITH手袋2023｜Petra 微笑肩背包 HK$499（CHARLES & KEITH 官網）

CHARLES & KEITH手袋2023｜Arlys 仿羊毛手提包 HK$439

購買方法：CHARLES & KEITH

同樣以仿羊毛製造而成的這款Arlys 仿羊毛手提包，毛絨絨質感令人愛不釋手！手提包袋形實用，簡約的設計更加容易搭配各種時尚單品，日常外出及上班通勤也適合佩戴！

CHARLES & KEITH手袋2023｜Arlys 仿羊毛手提包 HK$439（CHARLES & KEITH 官網）

CHARLES & KEITH手袋2023｜Cosette 鬆緊提把梯形包 HK$499

購買方法：CHARLES & KEITH

這款 Cosette 鬆緊提把梯形包最吸睛的位置莫過於鬆緊設計提把，袋身設計簡約、線條俐落，增添了鬆緊提把的設計細節，頓時令袋款簡約而不普通！

CHARLES & KEITH手袋2023｜Cosette 鬆緊提把梯形包 HK$499（CHARLES & KEITH 官網）

CHARLES & KEITH手袋2023｜Gaia 三合一小方包 HK$639

購買方法：CHARLES & KEITH

這款Gaia 三合一小方包為官網限定新設計款式，方正袋形配合可拆卸式耳機包及小零錢包掛在小方包的兩側，更加有助於把個人物品分門別類，大大增加手袋的實用性！