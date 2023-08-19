iHerb必買9款營養早餐附優惠碼！ HK$16起入手熱賣能量棒/燕麥片

有早餐才有Good Morning! 雖然每日「趕頭趕命」返工，但都要食個營養豐富的早餐補充能量，為自己打打氣。《01女生》特別為大家精選推介簡單快捷又健康好味的Iherbs早餐推介。



穀物片、燕麥片類

Cereal、Granola、Oatmeal、Muesli是近年熱門早餐選擇，熱食或冷食亦可，絕對是懶人恩物，快靚正。

Bob's Red Mill牛奶什錦早餐 (HK$57.83)立即購買

無麩質牛奶什錦早餐，當中包括全穀物燕麥、葡萄乾、杏仁、蔓越橘乾等。大家可以嘗試加入至牛奶、乳酪或果汁一同食用。

Bob's Red Mill,牛奶什錦早餐,16盎司(453克)。(圖片來源:iherb)

Nature's Path優質有機黑朱克力和紅色漿果格蘭諾拉麥片 (HK$46.43)立即購買

全素人士或喜歡食朱古力塊和漿果的你不要錯過! 採用有機椰子和可可制成，無反式脂肪，無膽固醇，既可作零食又可配合牛奶食用。

Nature's Path, Love Crunch, 優質有機黑巧克力和紅色漿果格蘭諾拉麥片, 11.5盎司(325克)。(圖片來源:iherb)

Nature's Path有機即食燕麥 (HK$36.91) 立即購買

含有有機認可燕麥片、亞麻籽、大豆堅果、肉桂和乾藍莓，可以即食或製作Overnight oatmeal。

Nature's Path, 有機即食燕麥 8 包（320 克）。(圖片來源:iherb)

能量棒

有時候0900開早會，趕出門又沒有時間食早餐，能量棒是一個易攜又飽肚好選擇。

California Gold Nutrition黃金能量棒系列 (HK$15.8) 立即購買

每一條營養能量棒中，含花生、乾烤杏仁、纖維和適量朱古力片，富含蛋白質、碳水化合物及纖維，好食又有營養，特別適合素食者。

California Gold Nutrition, 黃金能量棒系列花生黑巧克力營養棒，1.4 盎司（40 克）。(圖片來源:iherb)

Think ! Protein+ 150能量棒 (HK$68.42) 立即購買

焦糖味能量棒，低升糖指數及無人工甜味劑，每一條營養能量棒中都含有蛋白質及纖維。

Think !, Protein+ 150 能量棒(咸焦糖味)，5 條，每條1.41 盎司（40 克）。(圖片來源:iherb)

煎餅、烘焙混合物

如果有早起習慣的你，更可以善用時間整一個健康版早晨全餐，過程都只不過是5分鐘左右!花點心機就可以做出Café水準，省錢之餘又可以自製IGable早餐打卡。

FlapJacked蛋白質煎餅和烘焙混合物 (HK$61.66) 立即購買

全穀物且未添加糖，每55g就有20g是蛋白質，如果想提高蛋白質，建議用脫脂牛奶代替水或加入雞蛋。

FlapJacked, 蛋白質煎餅和烘焙混合物，12 盎司（340 克）。(圖片來源:iherb)

Bob's Red Mill有機煎餅和華夫餅混合物 (HK$40.52) 立即購買

經QAI及USDA有機認可，由石磨全穀物麵粉和亞麻籽粉組合而成，含豐富營養。

Bob's Red Mill, 有機7粒煎餅和華夫餅混合，全穀物，24盎司(680克)。(圖片來源:iherb)

早餐茶

為自己沖一杯早餐茶，才是以正確方式開始新一天。大家可以按個人喜好口味入手茶葉，如伯爵茶、英式早餐茶、阿薩姆早餐茶等。

Barry's Tea愛爾蘭早餐茶 (HK$31.04) 立即購買

建議每杯使用一包茶包，加入沸水，沖泡 3-5 分鐘即可。

Barry's Tea, 愛爾蘭早餐茶，40 茶包。(圖片來源:iherb)

Twinings紅茶套裝 (HK$39.28) 立即購買

Twinings, 紅茶套裝，20 袋裝。(圖片來源:iherb)

包括四種精選傳統紅茶，分別為格雷伯爵紅茶、格雷夫人紅茶、純正英式早餐紅茶及純正愛爾蘭早餐紅茶，每一種都充滿經典茶飲香氣。

Numi Tea有機茶 (HK$47.53) 立即購買

16種NON-GMO茶包，包括陳年伯爵茶、金茶、圓珠綠茶、白玫瑰、南非博士茶印度茶等。

Numi Tea 有機茶，1.26盎司（34.7克）。(圖片來源:iherb)

【HK01讀者獨家優惠】

iHerb優惠碼1. 現凡購買滿HK$700，於結帳時輸入獨家優惠碼「150HK01」即可減HK$150﹐此優惠碼每位客戶最多只能使用兩次，優惠期由即日起至2023年8月31日。



iHerb優惠碼2. 首次於iHerbs官方網上商店購物的新客戶，於結帳時輸入獨家優惠碼「HK01NEW」，即享全單78折優惠，優惠期由即日起至2023年8月31日。

