名牌手袋優缺點大公開！台YouTuber分享心得：買袋前要考慮3重點

名牌手袋優缺點｜大部分女生都難以抵擋手袋的誘惑，但當有時衝動消費過後，又會發現手袋或不如想中完美，如難襯自己的日常穿搭，也不是常用款式，最後只會放到一邊擺放。為減低後悔的機會，有台灣YouTuber近日拍片公開自己的精品手袋，並詳述各款的優缺點，讓觀眾能夠參考。以下整理出購買名牌手袋時，需注意考慮的地方，以理智買對合心的款式。



不知大家執拾手袋時，會否發現總有一兩個不常用到，並因此感到可惜？「反骨男孩」成員艾瑞絲（Aries）日前上載影片《女孩必看的各大精品包優缺點大公開》，分享自己的手袋，同時講解各款的使用心得，並強調這款LV手袋並不推薦？

「反骨男孩」成員艾瑞絲（Aries）日前上載影片《女孩必看的各大精品包優缺點大公開》，分享自己的手袋，同時講解各款的使用心得，並強調這款LV手袋並不推薦？(IG@aries_8248)

名牌手袋購買前需考慮的重點1. 手袋容量

小廢包的熱潮依然不減褪，雖然便利易襯，但也需注意手袋的大小，是否能夠容納自己的隨身物，如手機和銀包等。像是艾瑞絲在影片中不時提到，部分手袋不能放入手機，用途不算太大，一般都只能作襯搭。

名牌手袋購買前需考慮的重點2. 肩帶長度

歐洲和亞洲女生身高略不同，因此看到沒調節扣的肩帶，需要買前試用，以看長度是否適合自己。艾瑞絲於片中提到，有手袋買回來後，由於肩帶過長，揹起來時非常不方便，有點後悔購買。

名牌手袋購買前需考慮的重點3. 皮革軟硬度

皮革擺放一段時間後，質感容易變軟，令手袋出現變形。若不想手袋出現摺痕等的話，艾瑞絲建議可以加個手袋內膽，以支撐手袋的形狀，減少變形問題，同時也可避免手袋被弄髒，一舉兩得。

名牌手袋優缺點1. CHANEL Classic Flap 限量款

這為春季時裝天橋上展示的手袋款，鏈帶扣有不少標誌性的吊墜，艾瑞絲還讚手袋不易弄髒，即使帶去旅行也沒問題，而且容量也偏大，可擺入手機進內。不過由於不時碰撞，手袋吊墜易掉閃石，皮革也易變軟，需以手袋內膽支撐，「沒有的話很易塌下來，那道摺痕就一輩子都在！」

名牌手袋優缺點1. CHANEL Classic Flap (YouTube@Aries艾瑞絲)

名牌手袋優缺點2. Bvlgari Serpenti East-West 手袋

艾瑞絲人生的首個精品手袋，便是Bvlagri的手袋。她表示，喜歡手袋空間大，可放下更多東西，而且手袋內裡附設小鏡子，非常方便。她亦提到，手袋上的蛇頭造工精細，配搭金色非常適合自己。但同樣地，手袋皮革若出現摺痕，便難以撫平，因此需要小心保養和擺放。

名牌手袋優缺點2. Bvlgari Serpenti East-West 手袋 (YouTube@Aries艾瑞絲)

名牌手袋優缺點3. Hermès Lindy 26

不少女生都愛的Hermès Lindy，配搭灰藍色超易搭，展現出知性優雅氣場。艾瑞絲亦提到，手袋需要特別保養，手柄會以twilly包裹，也會避免雨天時用，只要受潮便會濕掉，需要長期開抽濕機保護。由於皮革偏軟，手袋扣子開關時都較麻煩，需要小心注意。

名牌手袋優缺點3. Hermès Lindy 26 (YouTube@Aries艾瑞絲)

名牌手袋優缺點4. Louis Vuitton Petit Sac Plat

相較其他手袋，艾瑞絲認為這款手袋不適合自己，表示難裝東西，而且配帶時手袋會到擺動，非常不方便。她還指出，肩帶長度不能調節，會以歐洲女生身高作標準，故她揹起來時會很長。

名牌手袋優缺點4. Louis Vuitton Petit Sac Plat (YouTube@Aries艾瑞絲)

名牌手袋優缺點5. Dior Book Tote

艾瑞絲表示Dior Book Tote曾是她的最愛，不僅容量大，而且造工好，連底部也會仔細縫上圖案，編織工藝也很喜歡。她亦表示，由於手袋以織布製成，手袋會偏重，而且手袋色偏淺，很容易會被弄髒，手柄亦會因用久了而起毛粒。

名牌手袋優缺點5. Dior Book Tote (YouTube@Aries艾瑞絲)

名牌手袋優缺點6. Goyard 托特袋

艾瑞絲近期愛用Goyard的托特袋，更指「它太完美！」手袋容量超大，可擺放不少物品，亦設有一個細袋，可以收納紙幣和散紙，非常實用。而且手袋顏色偏深，不易被弄髒，因此非常喜歡。

名牌手袋優缺點6. Goyard 托特袋 (YouTube@Aries艾瑞絲)

名牌手袋優缺點7. Louis Vuitton LV x YK Nano Speedy

這是品牌與草間彌生聯乘的款式，以彩色的波點，展現出活力感覺，艾瑞絲認為雖然手袋放不下手機，但仍喜歡它的外表，認為可作造型之用。

名牌手袋優缺點7. Louis Vuitton LV x YK Nano Speedy (YouTube@ Aries艾瑞絲)

資料來源：YouTube@ Aries艾瑞絲