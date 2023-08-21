Prada手袋2023｜5款手袋新品推薦 簡約精緻實用 上班約會都合適！

Prada 5款手袋新品推薦！Prada 作為近年一直備受熱議的奢侈品牌，在這兩年間斬獲不少名聲，蟬聯過前兩個季度LYST 時尚熱門品牌、產品排行榜的榜一，可見其影響力之大！一提到Prada，普遍會聯想起充滿復古味道的HOBO帆布腋下包，又或者富年輕、可愛氣息的手袋款，例如適合春夏的雪花石膏粉色、Y2K感覺的綠色以及柔和的雪松色，不過其實Prada 亦一直力求創新，將手袋款配上不同材質：再生尼龍、拉菲草、軟墊納帕軟皮等等，款款有驚喜，絕對能夠全方面攻破大家的心。



今年年頭一直專注其他方面發展的Prada，相繼舉辦了Prada Frames Symposium、Prada Mode等活動，沉寂一段時間後，Prada於近日推出設計展及秋冬款式新作，將簡約線條融入手袋新款當中，高雅又知性，不論上班、約會都十分合適！

Prada 知性手袋推薦 1. Prada Arqué 皮革肩背袋 HK$19,100

與經典的HOBO帆布腋下包外形酷似的Prada Arqué 皮革肩背袋，具有三色選擇，款款都相當好襯！統一的皮革成色綴以金屬飾件，加上整體滑潤、圓融的線條，能夠更加好收納外出物品，不論側揹、手提還是當腋下包，都不挑衣著打扮，展現時尚現代感。

Prada 知性手袋推薦 2. Prada Cleo 亮面皮革肩背袋 HK$ 27,000

Prada Cleo手袋重新演繹品牌90年代的經典設計，不僅重攜腋下包的熱潮，更帶來富未來感的獨特傾斜弧形，磁石開合設計十分人性化，輕鬆開合，就算「大頭蝦」女生、衝忙間使用亦不怕麻煩。這次新品用上的弧形設計配上簡潔拼色，綴飾壓紋花卉圖案以及搪瓷金屬三角標誌，在亮面皮革中更添低調、精緻的魅力。

Prada 知性手袋推薦 3. 亮面皮革肩背袋 HK$28,100

對於鐘情小廢包，又想手袋擁有多一些容量的女生而言，這款扁長弧形的亮面皮革肩背袋就十分完美，精緻又實用，將化妝包與長形銀包二合為一，碰撞出經典又獨特的感覺。除了作為手提袋，這款手袋亦可以作肩背袋佩戴，輕易配搭出高雅時尚風格。

Prada 知性手袋推薦 3. 亮面皮革肩背袋 HK$28,100（Prada）

Prada 知性手袋推薦 4. 中號亮面皮革手袋 HK$31,300

對於圓融線條、軟冧材質有所厭倦？不妨考慮這款來自秋冬設計展的新品：中號亮面皮革手袋，呈幾何梯形外觀，加上挺身材質；外型特徵相當創新。一向標誌性的三角標誌化身為開合手袋的精美鎖釦細節，兼具裝飾性與功能性，體現經典與現代之間的聯結，帶出俐落、典雅的現代感覺。

Prada 知性手袋推薦 4. 中號亮面皮革手袋 HK$31,300（Prada）

Prada 知性手袋推薦 5. 中號亮面皮革手袋 HK$52,000

同樣來自秋冬設計展的新品，這款中號亮面皮革手袋則是一個將復古口金包與新穎設計碰撞出花火的成品。不單以革命性的幾何外觀示人，同時亦添加設計細節，將梯形的四周變得棱角分明，加上低調的金屬磁石開口，完美揉合硬朗線條與現代主義，容量、外觀都相當厚實的單品。

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