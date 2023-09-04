威尼斯影展盤點10明星造型：梁朝偉劉嘉玲低調放閃、舒淇最美評審

【威尼斯影展｜威尼斯雙年展國際電影藝術展】2023年第80屆威尼斯影展（Venice Film Festival）於8月30日正式展開，作為國際上最古老的影展，每次舉辦都是備受矚目。不過今年受到荷里活罷工事件，不少著名影星都將臨時缺席，過往星光熠熠的紅毯也受影響，但活動會場仍有不少亮點，一起來看看今年威尼斯影展上，讓人沒法移開視線的明星時尚造型！



威尼斯影展時尚造型1. 梁朝偉（Armani Privé、Balenciaga）

梁朝偉近日於威尼斯影展獲頒「終身成就金獅獎」，成為影史上第一位獲得如此重要獎項的華人演員，於台上更一度落淚，致詞時除了感謝香港電影外，更甜蜜謝謝妻子劉嘉玲的支持，最後更希望將此獎項貢獻給香港電影，場面非常感人。

威尼斯影展時尚造型1. 梁朝偉（Armani Privé、Balenciaga）（Getty Images）

而作為時尚達人的梁朝偉，經常以一身西裝配運動鞋現身，這次也不例外。梁朝偉在領獎時，以一身Armani Privé黑色西裝配黑色煲呔，和白色裇衫站上領獎台，鞋子則維持一貫作風同樣是運動鞋，這次是來自Balenciaga的經典鞋款Triple S黑色款，完全是穿出屬於他自己的時尚風格。

威尼斯影展時尚造型2. 梁朝偉（CLOT、Nike Dunk）

梁朝偉除了領獎時，以西裝配運動鞋的穿搭公式出席外，他在活動會場現身時，穿著就教休閑。梁朝偉以黑色西裝外套配黑色裇衫以及淺卡其色的Chino褲，而這次的穿搭最大驚喜則放在他的運動鞋上，是來自陳冠希品牌CLOT與Nike Dunk的聯乘鞋款「WHAT THE? CLOT」，果然是時尚達人，緊貼潮流！

威尼斯影展時尚造型3. 劉嘉玲（Armani Privé）

威尼斯影展時尚造型3. 劉嘉玲（Armani Privé）（Getty Images）

劉嘉玲同樣是很出色的演員，不過她這次是以梁朝偉妻子身份出席，同樣別具意義。劉嘉玲在威尼斯影展紅毯上穿著Armani Privé 2019年的禮服，一身貼身的紅色連身禮服，配墊肩的皮革夾克，不僅突顯她的優美身段，而且還展現她獨有的氣勢。此外，梁朝偉的紅毯西裝也是來自Armani Privé，簡直是偷偷放閃！

威尼斯影展時尚造型4. 舒淇（Alberta Ferretti、Bvlgari）

舒淇是以第80屆威尼斯影展的評審身份出席，過去她就曾擔任柏林影展和康城影展的評審，是台灣電影史上第一位在3大影展上擔任評審的演員，成就非凡。而舒淇這次也與過往以演員身份現身紅毯不同，評審身份出席的她打扮更低調沉穩一些。

威尼斯影展時尚造型4. 舒淇（Alberta Ferretti、Bvlgari）

舒淇以一身Alberta Ferretti 2023秋冬系列的黑色禮服現身，禮服上身是以深V及修腰的西裝背心呈現，配上綴有黑色亮片的長裙，低調地優雅。而作為Bvlgari代言人的舒淇，這次也戴上了品牌的Serpenti Viper手環，加上她標誌性的慵懶的大波浪長捲髮，簡單卻讓人移不開視線，絕對是最美評審！

威尼斯影展時尚造型5. 舒淇（Valentino）

威尼斯影展時尚造型5. 舒淇（Valentino）

作為威尼斯影展評審的舒淇，她的評審造型是來自Valentino 2023秋冬高級訂製系列，以簡約的深V白襯衫，配上以80種靛藍色的光珠精密地繡在絲綢布料上，耗時4周，才製成了這件看似是水洗牛仔褲的純手工褲子。而舒淇這一件休閑又知性的打扮，配上她獨有的氣場與鬆弛感，讓她即使是以評審身份出席，仍讓人沒法忽視她的身影。

威尼斯影展時尚造型6. Carla Bruni（Valentino、Santoni、Chopard）

威尼斯影展時尚造型6. Carla Bruni（IG@carlabruniofficial）

Carla Bruni作為法國超模、歌手以及前任法國總統Nicolas Sarközy的妻子，這次受邀出席第80屆威尼斯影展，她身穿帶有水晶玫瑰裝飾的黑色Valentino禮服現身紅毯，配上來自意大利純手工製作的鞋履品牌Santoni，簡約的黑色雙扣高跟鞋，高貴大方。而Carla Bruni身上的珠寶也不容忽視，是來自Chopard，把她襯托得更優雅。

▼▼▼【按圖看】更多威尼斯影展時尚造型｜包括Jessica Chastain、Toni Garrn、Isabelle Huppert等等，都是充滿個人特色，又時尚好看！【按圖看】▼▼▼