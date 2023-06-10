夏日穿搭｜Jennie、舒華純欲系風格4大必備單品　清純卻性感撩人

炎炎夏日不知道怎麼穿才能涼快又好看嗎？



純欲系穿搭同時結合清純和性感的特質，特別適合夏空的透明氛圍。

(G)I-DLE 舒華、BLACKPINK Jennie 和 IU 都可以說是這種風格的代名詞。馬上來看看吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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純欲系必備單品

1. 碎花洋裝

少女感爆棚的碎花洋裝絕對是約會的不敗款，如果擔心容易顯老，可以盡量選擇合身剪裁及明亮的花色，不只讓膚色顯白，更能打造青春洋溢的視覺效果。

2. 罩衫外套

不露出太多肌膚，披上一件輕薄的小外套也是不錯的選擇。除了涼爽的棉麻布料，近年來也十分流行鏤空針織材質。不但兼顧防曬功能，還可以展現若隱若現的曲線，讓整體造型更加靦腆。

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3. 細肩小可愛

說到細肩小可愛，就不得不提總是撩人於無形的女神 Jennie。不用是太花俏的款式，純白背心搭配蕾絲材質疊穿，魅惑氛圍超級迷人~

想要凸顯長腿的話，在款式的選擇上可以挑選較短的版型，讓下身比例更顯修長。除此之外，要切記小可愛雖然要合身但不能緊身，才不會變得太過肉欲，喪失「純」的部分喔。

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4. 露肩上衣

純欲系的精髓，就在於不必特別賣肉也能隨心所欲展現性感。除了小露香肩，也可以選擇適度露出腰部曲線、美背、鎖骨等部位。另外，要是覺得搭配素色上衣會太單調，還能依照個人風格結合細肩帶背心，輕鬆在酷暑營造輕盈的層次感。

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