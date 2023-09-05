Miu Miu2023秋冬手袋｜允兒、張員瑛率先演繹 小方盒、反轉半月包

Miu Miu秋冬｜Miu Miu手袋｜今年的時尚關鍵字定必是「Y2K」、「多巴胺」，甚至是近期的「學院風」，無一不是重返年輕，勾起大家對少女心！而當中最貼切的品牌Miu Miu在2023秋冬時裝秀上，就率先曝光了多款新手袋，近日開始陸續上架，其中4款全新手袋的設計，簡直是俘虜各位女生的心！



Miu Miu2023秋冬新手袋1. Miu Miu Matelassé nappa leather mini-pouch HK$10,600

Miu Miu的Matelassé精緻工藝，一直是品牌的納帕皮革標誌性設計。這次放在Miu Miu秋冬全新迷你小袋上，以精緻小方盒造型呈現，配上有Miu Miu金屬標誌，使手袋同樣擁有典雅和甜美氣息。這款迷你小袋暫時推出了3款配色，包括：黑色、紅色以及粉色，都是百搭易襯的顏色，而手袋備有可拆除的調節肩帶，以及一個卡片位袋，很實用！

Miu Miu2023秋冬新手袋2. Miu Miu Leather Hobo Bag HK$15,700

半月形腋下手袋在2023下半年預計會繼續大熱，而Miu Miu在這季帶來了新氣息，這款半月Hobo Bag同樣以順滑的曲線勾勒出，但配上了可調節的寬皮革手柄和金色五金配件、搭扣和徽標，使手袋設計更具時尚氣息和個性。此外手袋正面飾有Miu Miu金屬標誌，採用拉鍊開合，內襯採用棉質綢緞襯裡，而大小為15.5×17×5.5cm，實用尺寸又不失小巧精緻感！

Miu Miu2023秋冬新手袋2. Miu Miu Leather Hobo Bag HK$15,700（Miu Miu）

Miu Miu2023秋冬新手袋3. Miu Miu Leather top-handle bag HK$19,400

不愛按常理出牌的Miu Miu，在2023秋冬新手袋中也帶來新驚喜，就是這款反轉的半月手袋。手挽袋以柔軟皮革製作，正面飾有Miu Miu金屬標誌，採用拉鏈開合，內襯是棉質綢緞，而手袋大小亦是相當實用！手袋背面也附有口袋，及備有可調節及可拆卸式皮革肩背帶，加上手袋原本的提把，在演繹方面更多變。手袋目前共推出2種配色，分別是黑色和啡色，都是很百搭高雅的顏色！

Miu Miu2023秋冬新手袋3. Miu Miu Leather top-handle bag HK$19,400（Miu Miu）

Miu Miu2023秋冬新手袋4. Miu Miu Arcadie Matelassé納帕軟皮手挽袋 HK$ 24,800

Miu Miu Arcadie Matelassé手挽袋其實已經上架一段時間，人氣一直大熱，絕對稱得上是Miu Miu今年的IT Bag！手袋以Miu Miu標誌性的Matelassé納帕軟皮呈現，配上長方造型，正面飾有Miu Miu金屬標誌，是將品牌經典的手挽袋造型重新演繹，更加的高貴優雅！手袋的大小為12x27x9cm，能日常外出所需小物通通收納整齊，而且除了原本的手提外，還備有可拆除和可調校的肩帶，使手袋功能更實用！

允兒率先演繹Miu Miu Arcadie Matelassé納帕軟皮手挽袋（IG@yoona__lim）