6大清新甜美老花款手袋！$4600起保值百搭：Dior、CELINE優雅知性

歷久不衰的老花圖案，一直是各大品牌長青款，加上通常都是保值力不俗，所以備受女生們喜歡！而大眾印象中老花圖案都是配上深色系皮革，但其實不少品牌都推出清新淺色系的老花款手袋，配色更甜美可人，適合初次入手老花款手袋的女生。這次《01女生》就集合了6個品牌的清新淺色系老花款手袋，由時尚腋下包到大熱水桶袋都有，正在觀望想入手的你不妨參考下！



名牌老花款手袋1. CELINE TRIOMPHE帆布及小牛皮TEEN TRIOMPHE手袋 $29,500

購買方法：24s

CELINE的老花款手袋，一直都備受歡迎，其中TRIOMPHE帆布系列手袋，設計時尚精緻，有不少女生爭相入手。這款TEEN TRIOMPHE手袋，是採用藍白色TRIOMPHE帆布配上啡色小牛皮飾邊，使整個手袋添加清新感覺。手袋翻蓋配有TRIOMPHE金屬開關，添加了優雅知性，容量也是相當充足，是實用又好看的手袋。

名牌老花款手袋2. GUCCI MINI TOTE BAG WITH INTERLOCKING G $10,800

購買方法：GUCCI｜Net-A-Porter

Interlocking G圖案一直是GUCCI具代表性的元素之一，這款手袋就是採用GG Supreme帆布但換上了米色及白色的配色，不但更清新可人還增添一份氣質感。而且這款迷你手提手袋除了可手提外，還備有一條可拆卸的肩帶，可斜揹或單肩揹，加上實用的尺寸，不論是上型還是日常休閑活動時使用都很適合。

名牌老花款手袋3. Dior 30 MONTAIGNE 方形手袋 $28,500

Dior 30 MONTAIGNE集合品牌多個經典元素，而這款方形手袋就是採用了帶綠調的灰色Dior Oblique 提花﹐配上典雅外型，充滿時尚氣息。手袋翻蓋配有復古金色色調金屬「CD」鎖扣，靈感來自Christian Dior香水瓶的別致封口﹐背面還有熱印「30 MONTAIGNE」標誌，而可調節肩帶是配搭軍事風格扣環，令整個手袋設計添上更多亮點。

名牌老花款手袋4. Louis Vuitton Neverfull MM $22,700

Louis Vuitton的Monogram是以品牌標誌的「LV」字樣，集合花朵、鑽石排列而成，每一樣元素都是品牌獨一無二的符號，也使LV的老花款手袋一直是熱賣。而這款Neverfull MM手袋採用奶油和玫瑰粉色的Monogram Empreinte皮革，更清新甜美，而Monogram的圖案相較以往放大了不少，排列也寬鬆﹐看起來隨性和與眾不同。

名牌老花款手袋4. Louis Vuitton Neverfull MM $22,700（Louis Vuitton）

名牌老花款手袋5. FENDI Mon Tresor Multicolour canvas mini-bag with FF embroidery $14,800

水桶袋一直是大熱手袋款式，FENDI的Mon Tresor經典水袋袋推出了多種新配色，其中這款採用溫柔的裸色系帆布製成，再以刺繡方式飾上帶有微凸的「FF」標誌性圖案，而手袋邊則以灰色皮革作飾邊，及配上鍍金金屬五金，整體清新迷人。而手袋還備有兩條可拆卸肩帶，一長一短，手袋可單肩揹或斜揹，輕易轉換不同造型。

名牌老花款手袋6. TORY BURCH MINI T MONOGRAM DENIM TOTE $4,600

T Monogram是Tory Burch經典圖案，而這款水桶袋採用了此款採用淺粉色的老花布料，配白色皮革飾邊，和抽繩上金屬色五金扣，整體優雅又充滿氣質。而手袋除了手提外，還備有一條可拆走的肩帶都是採用皮革色，與手袋有一種色彩碰撞的效果，是夏日搶眼手袋選擇之一。