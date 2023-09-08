LOEWE、CELINE 7折入手！KOL分享法國名牌入手攻略 英國竟不划算

4大名牌法國巴黎買最划算！不少女生有機會出國歐遊，除了欣賞當地景色、拍照打卡外﹐還有一個必備行程就是趁機購入奢侈品。近日台灣美妝YouTuber GINA，就去到英國和法國旅行，也入手了不少名牌單品，在Instagram上分享了「巴黎精品（奢侈品）逛街攻略」，稱划算很多，其中Celine更可以7折價錢入手，一起來看看攻略吧！



名牌手袋5大國家旅遊買最划算！LV平逾$12,000

台灣YouTuber 分享歐遊入手奢侈品攻略（IG@ginachiki）

台灣YouTuber 分享歐遊入手奢侈品攻略

台灣美妝YouTuber GINA，近日剛結束英國和法國的旅行，她其中一個行程就是趁機入手奢侈品，還整理了「巴黎精品（奢侈品）逛街攻略」，不少品牌歐洲的售價比亞洲便直不少！GINA分享在法國巴黎大部分奢侈品的含稅歐元價格，比台灣定價便宜，而且歐洲退稅率約在10-12%左右。

GINA表示自己主要是買首飾及鞋子，前者價差約台幣5,000-7,000（約港幣1223-1712），而鞋子價差約台幣10,000（約港幣2446），非常划算！

台灣美妝YouTuber GINA，整理了「巴黎精品（奢侈品）逛街攻略」（IG@ginachiki）

巴黎奢侈品購物攻略

Dior：7.5-8折

Celine：7折

LOEWE：7.5折

Louis Vuitton（LV）：7-7.5折



英國脫歐後划算程度不及歐洲（IG@ginachiki）

英國脫歐後 划算程度不及歐洲

此外，GINA這次歐洲旅行還有去了英國，但她分享指：「英國脫歐之後，已經沒有免稅了，買精品（奢侈品）不太划算。」而GINA表示在英國入手的奢侈品是舊款，也是有便宜一點，但優惠幅度不一定比歐洲多。

Dior 2023最值得入手的手袋推薦：Dior Toujours手袋 小碼 HK$$27,500

Dior Toujours手袋，以品牌經典的藤格紋設計為主調，配以精緻的衍縫技法，而皮革方面，則選用柔軟又耐用的小牛皮製成。此外，手袋還配上了「D.I.O.R. 」的金屬五金吊飾，使用手袋更細膩優雅。小碼的尺寸為23x15x15厘米，相當實用！而且這款手袋內部還附上一個可拆除的拉鍊袋，同樣是採用藤格紋，可擺放卡片或是常用小東西，設計很貼心。

Dior品牌代言人BLACKPINK成員Jisoo，率先演繹Dior Toujours手袋（品牌提供）

Jisoo配襯Dior全新Toujours手袋！新手袋集3大特點成下一個熱賣款

CELINE 2023最值得入手的手袋推薦：CELINE TRIOMPHE帆布及小牛皮TEEN TRIOMPHE手袋 HK$29,500

CELINE的TRIOMPHE帆布系列手袋，設計時尚精緻，一直備受歡迎。而這款TEEN TRIOMPHE手袋，是採用藍白色TRIOMPHE帆布配上啡色小牛皮飾邊，使整個手袋添加清新感覺。手袋翻蓋配有TRIOMPHE金屬開關，添加了優雅知性。

CELINE 2023最值得入手的手袋推薦：CELINE TRIOMPHE帆布及小牛皮TEEN TRIOMPHE手袋 HK$29,500（CELINE）

6大清新甜美老花款手袋！$4600起保值百搭：Dior、CELINE優雅知性

LOEWE 2023最值得入手的手袋推薦：LOEWE Hammock Hobo手袋 HK$13,350

LOEWE新款「Hammock Hobo」手袋，設計延伸自品牌經典Hammock手袋，而全新Hammock Hobo手袋，設計結構更簡單﹐使手袋成為無論是正式常場合，還是日常休閑活動時，都能輕鬆搭配。

LOEWE Hammock Hobo手袋尺寸為17x28x9.5 厘米，大小剛剛好，足夠女生們收納日常必需品。而手袋備有一長一短可拆式皮革肩帶，可變換成腋下包、手挽手袋、單肩手袋、斜揹手袋都可以，可因應穿搭來改變。

LOEWE 2023最值得入手的手袋推薦：LOEWE Hammock Hobo手袋 HK$13,350（LOEWE）

LOEWE全新Hammock Hobo將成大熱手袋！多種揹法、小細節讓人瘋迷

Louis Vuitton（LV）2023最值得入手的手袋推薦：Louis Vuitton OnTheGo East West HK$23,700

Louis Vuitton新款OnTheGo East West手袋是將「OnTheGo」的方形，改成長方形，袋身採用一面一色的設計，一面淺棕色、一面深棕色，可隨心轉換手袋方向。而手袋本身就有手提把，還備有一個可拆式寬肩帶，可變換多種揹法，適用於多種不同場合。