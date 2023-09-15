TWIST再劈價低至1折！30款名牌袋最平$210入手YSL、PRADA

【TWIST減價】TWIST大減價又來了，上一波大減價未搶到心儀貨品的女生，捉緊今次機會入手自己的心儀手袋啦！TWIST於將軍澳分店將於9月16日 (星期六 )發售多款精選減價貨品，大家可以低至 1 折起入手各大奢侈品牌 BURBERRY、FENDI及PRADA等等多款精選名牌手袋。



【TWIST減價】TWIST夏季瘋狂大減價又來了！（官方圖片）

TWIST夏季大減價低至1折！減價貨品於發售當天中午12時開始

TWIST夏季大減價低至1折！減價貨品於發售當天中午12時開始 （官方圖片）

TWIST減價｜FURLA MIASTELLA MINI BUCKET BAG - WHITE

FURLA手袋一向是小資女的首選，品牌推出各種款式和設計的手袋，包括托特包、斜背包、手提包等等，適合不同的場合和個人喜好，其設計通常簡潔而優雅，注重細節和功能性。這款白色手袋百搭易襯，且容量足夠十分適合上班族的女士們。TWIST是次激減至$340便可買到。

TWIST減價｜FURLA MIASTELLA MINI BUCKET BAG - WHITE 原價 $3,300 折後價 $330 (90% off) （官方圖片）

TWIST減價｜SEE BY CHLOE' Saddie Mahala Denim Shoulder Bag

SEE BY CHLOE'的手袋設計風格一向以年輕、時尚和休閒為主，品牌一系列手袋採用柔軟的皮革材質，注重細節設計和獨特的元素，為手袋增添個性化的魅力。這款手袋是採用了牛仔花卉印花，適合配搭休閒、日常或度假的穿搭，亦可以穿上牛仔褲、連衣裙、T恤等打造出時尚、活力及夏日感。

TWIST減價｜SEE BY CHLOE' Saddie Mahala Denim Shoulder Bag 原價 $3,900 折後價 $390 (90% off) （官方圖片）

TWIST減價｜BURBERRY Check Elizabeth Phone Pouch

BURBERRY 是一向以經典的格紋圖案及簡潔的實色設計而聞名，其外觀經典而雅緻，適合搭配各種場合和衣著風格。這款手機包由袋身到背帶都採用了經典的格紋設計，整體設計簡約而時尚，亦散發出一股英倫風。原價$7,500，TWIST是次激減至$1,500即可入手。

TWIST減價｜BURBERRY Check Elizabeth Phone Pouch 原價 $7,500 折後價 $1,500 (80% off) （官方圖片）

TWIST減價｜SAINT LAURENT PARIS Logo-embellished shell tote bag

SAINT LAURENT PARIS向來以奢華、時尚和前衛而聞名，其融合了典雅與現代的元素，創造出獨特而標誌性的風格，而品牌亦推出多款經典款式。這個包款採用了標誌性設計，正面以低調銀箔徽標，內部設有一個大隔層，可收納日常各種外出的用品，黑色經典百搭又易襯。

TWIST減價｜SAINT LAURENT PARIS Logo-embellished shell tote bag 原價 $11,500 折後價 $4,600 (60% off) （官方圖片）

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