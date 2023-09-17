lululemon秋季2023｜7大必買單品！跟Blackpink襯街頭風闊腳褲

lululemon秋季系列2023 ｜瑜伽服及瑜伽褲成為了時下的潮流，即將踏入秋季lululemon亦推出了今年秋季新品，今次系列一反過往的恆常設計，推出一系列簡約時尚的休閑時裝單品，包括西裝外套、闊腳褲、休閑外套等等，舒適又不失時尚感。女士們是時候更換一系列的秋季服飾啦，以下精選了多款的lululemon秋季必購單品，有興趣繼續看下去吧！



lululemon秋季必購單品（lululemonhk＠IG）

lululemon秋季必購單品｜A-Line High-Rise Wrap Skirt HK$1,780

購買方法︰lululemon

lululemon這款半身裙完全是一反過往的恆常設計，其採用了輕柔的防潑水斜紋面料，有效應付驟變的天氣。高腰A字裙的設計，堅挺剪裁，打造出顯瘦視覺遮蓋下身肥胖。平日簡單穿上同色系上衣去搭配，增加造型的統一性，亦不必煩惱色彩搭配。

lululemon秋季必購單品｜A-Line High-Rise Wrap Skirt HK$1,780 (官方網站)

lululemon秋季必購單品｜Scuba Oversized 高領半拉鍊式運動衫 HK$980

購買方法︰lululemon

秋冬當然不能沒有高領上衣，不僅舒適好穿，且相當好搭配。lululemon這款高領運動衫結結合加大版型、舒適的高領設計以及柔軟布料。長度適中，恰巧落於腰頭無須擔心出現顯胖的情況。

lululemon秋季必購單品｜Scuba Oversized 高領半拉鍊式運動衫 HK$980 (官方網站)

lululemon秋季必購單品｜Hold Tight 長袖上衣 HK$580

購買方法︰lululemon

lululemon這款Hold Tight 長袖上衣一開賣已然大受歡迎，現時官網部分尺寸已經售罄，可見其的受歡迎程度。上衣百搭易襯具有恰到好處的柔軟度與彈性，宛如第二層肌膚般舒適貼合，修腰斜下擺設計落至腰頭下方，相當適合日常穿著。

lululemon秋季必購單品｜Hold Tight 長袖上衣 HK$580 (官方網站)

lululemon秋季必購單品｜Glyde 2-in-1 Adaptable Jacket HK$1,980

購買方法︰lululemon

這類oversized外套中性有型，作為秋冬季穿搭就非常恰當，lululemon這款外套採用厚重斜紋面料，加強結構及版型，面料具備防風及防潑水性能。外套的下半部份可以拆除，變成短版外套，2WAY規格可以襯出不同風格。

lululemon秋季必購單品｜Glyde 2-in-1 Adaptable Jacket HK$1,980 (官方網站)

lululemon秋季必購單品｜lululemon Align™ 鏤空掛頸式背心 HK$580

購買方法︰lululemon

lululemon怎能沒有瑜伽上衣呢？這款掛頸式背心是今季新推出，不論是配搭Y2K、斯文、休閒或度假風都可輕鬆駕馭。背心以 Nulu™ 布料打造，彈力強又透氣，更添加 Lycra® 彈性纖維，具有彈性，不易變形。

lululemon秋季必購單品｜lululemon Align™ 鏤空掛頸式背心 HK$580 (官方網站)

lululemon秋季必購單品｜Always Effortless 外套（官網限定）HK$1,280

購買方法︰lululemon

這款外套屬於官網限定款，設有3種配色(Medium Forest、Black、Trench)，其柔軟內襯，材質不易被水沾濕，無論晴天下雨天都適合穿著。不貼身版型，可多層次穿搭，讓整體視覺更豐富及有趣，而且層次穿搭能展現高超搭配功力。

lululemon秋季必購單品｜Always Effortless 外套（官網限定）HK$1,280 (官方網站)

lululemon秋季必購單品｜Scuba Mid-Rise Wide-Leg Pants Asia Fit HK$1,080

購買方法︰lululemon

近年y2k的熱潮下街頭風運動闊腳褲成為最潮單品，不時在韓國女團Blackpink都會常見到「運動褲」的搭配單品，舒適易襯的設計，無論是到運動場及健身室，平日都能配襯出時尚造型。