皮革手袋轉季保養4心得！Tiffany&Co.教清潔法：只用肥皂水就得？

手袋轉季保養｜不知大家會否為心愛的精品手袋做清潔呢？每逢轉季，便是黴菌出沒的時機，由於氣候潮濕，皮革手袋或會出現一點點白印，影響整體觀感。若然儲錢多時、精打細算才買的手袋被弄髒，定必非常心痛！因此筆者每隔兩三個月，便會定期清潔和保養手袋，以下分享4個轉季手袋保養心得，可維持手袋在漂亮和保值的狀態。



轉季手袋保養心得1. Tiffany & co. 是這樣清潔皮具？

手袋擺放太久，易因接觸空氣水份而發霉，並出現白點。這個狀態一般清潔便可，只需用濕布擦拭，然後以乾布抹乾，再用毛巾沾上皮革專用清潔劑，去除皮革殘餘的黴菌，最後吹乾防止積水就可放回櫃內。

如果不用皮革專用清潔劑，精品品牌Tiffany & Co.亦有分享清潔皮革的做法，只需以10:1的清水及肥皂比例，製成溫和清潔液，然後用毛巾沾濕擦拭皮革，並以沾清水的毛巾再擦一次，最後風乾。不過，手袋上的油漬，則要用白色乾布吸走油脂，等其自然消散，不能使用清水抹乾！

手袋轉季保養｜以下分享4個轉季手袋保養心得，可維持手袋在漂亮和保值的狀態。(IG@sooyaaa__)

轉季手袋保養心得2. 日常防髒防刮花小工具

每次帶手袋出門，都會在熙來攘往的街道上，小心翼翼怕被刮花或弄髒，特別是翻蓋手袋的金屬磁扣，易因經常開關而掉色。這時都會使用手袋專用的透明貼紙，不影響外觀之餘，亦減少金屬生銹和刮花的機會。而為減少袋內被弄髒或留有細碎的垃圾小粒，都會加個手袋內膽阻隔，讓皮革保持全新和潔淨的狀態。

手袋轉季保養｜每次帶手袋出門，都會在熙來攘往的街道上，小心翼翼怕被刮花或弄髒。(《海岸村恰恰恰》劇照)

轉季手袋保養心得3. 擺放位置要講究

有時手袋掛在窗邊風乾後，便忘了放回衣櫃內，但若然陽光照進屋內，在高溫的情況下，手袋皮革便會變質，影響整體造型。因此，手袋經風乾後，應該放回陰涼乾爽的地方，出門時也要避免陽光長時間照射，雨天也要減少帶出門，以免皮革弄濕。

手袋轉季保養｜手袋擺放位置要講究。(freepik)

轉季手袋保養心得4. 手袋存放方法

手袋隨便堆疊的話，容易造成變形，令皮革手袋生出一道道摺痕。因此，每次在買完手袋後，都建議留低袋內的防潮紙，不僅防潮，而且紙團的堅硬度，能減少手袋變形的機會。此外，手袋亦要放在防塵袋內保護，並整齊擺放在堅固的膠櫃內，這樣手袋不易被弄髒。