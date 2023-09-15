Disney100｜聯乘Swarovski推4萬顆水晶鑲嵌擺設率先看7款首飾系列

【Disney100｜Swarovski】為慶祝迪士尼100周年，品牌聯乘多個單位，其中最讓粉絲們心動的，莫過於結合閃爍水晶的The Disney100 x Swarovski系列，將米奇、米妮和唐老鴨，雕琢成精湛水晶工藝，展現迷人光芒。除了別注的水晶擺設，該系列更推出飾品和倒數月曆，也是不容錯過。近年Swarovski多次與迪士尼合作，以不同迪士尼故事，為水晶注入夢幻深厚的意義。以下推薦其中5款，不知大家喜歡哪個呢？



迪士尼多年來講述多個動人故事，陪伴每個人的童年，現時不經不覺已100周年，是不論男女老幼的集體回憶。創立逾半載的Swarovski，日前聯名Disney100，推出首飾及家居裝飾系列，以慶祝和紀錄這個珍貴時刻。該系列有著米奇、米妮和唐老鴨的水晶雕塑，以北極光的夢幻色彩為靈感，透過細緻的雕琢工藝，打造出栩栩如生的模型，展現出魅力光芒。

【Disney100｜Swarovski】Swarovski與Disney100聯乘推出米妮(左)、米奇(中)及唐老鴨(右)水晶擺設。(Swarovski提供)

Swarovski Disney100 Minnie Mouse購買方法：Swarovski

Swarovski Disney100 Mickey Mouse購買方法：Swarovski

Swarovski Disney100 Donald Duck購買方法：Swarovski

迪士尼最為經典的卡通，便是「開國元老」米奇老鼠的故事，與不同個性的角色，如米妮、唐老鴨、黛西、高飛和布魯托，在不同的故事中，展現出和而不同的多年友誼，令人為之嚮往。今次聯乘亦將他們愉快相處的一刻，化為水晶擺設，以4.12萬顆獨特閃耀的鑲嵌水晶，配合繽紛色彩，締造最美、最溫暖及最重要的一刻。

【Disney100｜Swarovski】水晶擺設以4.12萬顆獨特閃耀的鑲嵌水晶，配合繽紛色彩，締造最美、最溫暖及最重要的一刻。(Swarovski提供)

Swarovski Mickey and Friends 節日歡慶限量水晶擺設購買方法：Swarovski

為迎接聖誕節，Swarovski更精心打造Disney100聖誕倒數日曆，裡面設有25份米奇擺件、項鏈和貼紙，結合聖誕元素，每每打開時充滿驚喜。若然還未夠喉，Swarovski亦將會推出首飾系列，看來可愛易襯，收藏度高！

【Disney100｜Swarovski】Swarovski更精心打造Disney100聖誕倒數日曆。(Swarovski官網)

Swarovski Disney100 聖誕倒數日曆 2023購買方法：Swarovski

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除了米奇系列，Swarovski近年來不少與迪士尼推出聯乘，如魔雪奇緣、阿拉丁和小魚仙等擺設，也是充滿夢幻迷人感覺。

Swarovski x Disney飾品1. 迷人玫瑰 $1,850

購買方法：Swarovski

以《美女與野獸》的魔法玫瑰為藍本，運用紅色及綠色Swarovski水晶，雕塑出精緻的玫瑰。擺設使用優質口吹玻璃鐘罩，配搭透明水晶底座，以共223個切割面，締造出精緻迷人的光采，感覺非常夢幻優雅。

【Disney100｜Swarovski】Swarovski x Disney飾品1. 迷人玫瑰 (Swarovski官網)

Swarovski x Disney飾品2. Frozen Olaf球形掛飾 $1,450

購買方法：Swarovski

不少人都喜歡《魔雪奇緣》中的小雪人Olaf，以可愛活力模樣，搭以笨重的身體，個性非常鮮明突出。這擺設特別為Olaf添置人工吹製的玻璃球小屋，而Olaf則戴著藍帽子，高興地揮手打招呼，展現出活潑的魅力。

【Disney100｜Swarovski】Swarovski x Disney飾品2. Frozen Olaf球形掛飾 (Swarovski官網)

Swarovski x Disney飾品3. 魔雪奇緣2 愛莎 $4,000

購買方法：Swarovski

除了Olaf，也有《魔雪奇緣》冰雪女王愛莎（Elsa），以高貴優雅的冰藍色禮裙和淺紫色斗篷，配搭標誌性的低辮髮型，散發出典雅的氣場。

【Disney100｜Swarovski】Swarovski x Disney飾品3. 魔雪奇緣2 愛莎 (Swarovski官網)

Swarovski x Disney飾品4. Aladdin Princess Jasmine Annual Edition 2022 $4,000

購買方法：Swarovski

作為迪士尼公主之一的茉莉公主，也有推出水晶擺設，以細緻工藝刻劃出神態。茉莉公主手持神燈，感覺充滿代表性，非常值得收藏。

【Disney100｜Swarovski】Swarovski x Disney飾品4. Aladdin Princess Jasmine Annual Edition 2022 (Swarovski官網)

Swarovski x Disney飾品5. 小魚仙之艾莉奧2021年度限定產品 $3,500

《小魚仙》早前推出真人電影，贏得不少討論度。很多女生喜愛主角艾莉奧，因此這個以優雅姿態坐在淺灰色岩石上的擺設，或會令她們心動。