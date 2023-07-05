8款Swarovski手鏈、手環推介　星星款少女難抵抗、四葉草幸運滿載

正逢畢業季，小S二女兒Lily許韶恩不只秀出與媽媽的好感情，眼睛尖的珠寶迷，會發現她佩戴的是來自Swarovski的「Stella」系列輕珠寶。



儂編這邊整理出8款施華洛世奇的手環，無論是送給自己或是送給好姐妹，都超級合適！

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1.「Stella」

Lily同款在這裡！這款「Stella」系列的手環，銀色系的色澤，很有女孩感的星星設計，讓在珠寶業界名聲嚇嚇叫的施華洛世奇水晶，用最可愛、逗趣的樣子呈現在女孩身上，只能說Lily眼光好！

2.「Dextera」

要如何簡簡單單就有時髦感！Swarovski為大家提供最佳解方，這個來自奧地利的百年品牌，憑藉著水晶工藝，手環上就算只有簡約的線條感、水晶的點綴，不繁複的設計讓人能輕鬆好搭配！

3.「Gema」

自從創意總監Giovanna Engelbert在2020年上任以來，Swarovski從用色、比例、設計上都全面性的變得更大膽、無畏，而這一舉動也成功地吸引Z世代的消費者，重新愛上品牌，像是這一條水晶大小錯落「Gema」以淡藍色呈現，儂編私心最愛！

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4.「Idyllia」

需要來點小幸運？以幸運草為設計原型，以綠色水晶打磨成幸運草的葉片，“葉片”上有點愛心的形狀，「Idyllia」手鏈用上金色的細鏈條，可以滑動的調節球，女孩們的日常幸運就靠它了！

5.「Nice」

羽毛的圖案常常被視為很好的祝福，玫瑰金的色調很適合曬出一點小麥色的夏天，無論是solo單戴或是疊加配戴都能時髦，若是在畢業季送給好姐妹，想必能讓友誼飛得更好、更遠、更長久！

6.「Constella」

以單顆寶石點綴在白金色手鐲上，名為「Constella」的它像是宇宙的星辰，用圓形切割的手法來打造手鐲上的水晶，在一顆顆的嵌入上手，今年下半年有了它約會好感度會飆升吧！

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7.「Swarovski Remix」

優雅的女孩看到這款，應該也忍不住心癢難耐吧！這款以不同材質來搭配的珍珠手鏈，以溫潤光澤的珍珠為主體，搭配上閃爍亮眼的“水晶球”，不太會過時的經典款式，是個投資的好選擇！

8.「Stilla」

比起簡簡單單的白金色、銀色，更喜歡在配件上來點“不一樣”？運用黃色與綠色的寶石相互輝映，方形與水滴形增加視覺上的層次感，一看上來非常有異域風情！

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