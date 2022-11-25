心理測驗｜你的個性最似迪士尼哪位公主？選這項的人經常傻傻付出

迪士尼作為每個人的童年，小時候看迪士尼系列是否曾幻想是哪一位公主呢？



如今的你，心裡頭又住著哪一位公主呢？

唐綺陽老師日前也於《女人我最大》節目中分享以下這一則心理測驗，一秒就能測出「你的個性最像什麼公主」！一起來看看吧！（點擊放大玩心測）▼▼▼

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「你的個性最像什麼公主」心理測驗

問題：朋友最近買車，直覺狀態、後續如何?

1. 每天都很開心，享受被羨慕

2. 買完就後悔了，又愛上別的車

3. 好的二手車，便宜又超值

4. 就是代步、載貨、載人用

5. 一直在花錢燒錢，煩死了

選好了嗎？讓我們一起看答案吧↓

選擇1. 寶嘉康蒂→理性為上、重視自身責任

寶嘉康蒂作為最理性的公主，身上背負著責任的重擔，對於自身的責任也相當重視，或許他人對你越無期待，反而卻令你越想將某件事情做到完美！

選擇2. 長髮公主→好奇新知、充滿勇氣

猶如童話故事裡的長髮公主，選擇此一選項的人，內心對於新知總是滿是好奇，且對於未知的事物，有著十足的勇氣！

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選擇3. 貝兒公主→善良孝順、解語花的存在

有著犧牲奉獻的精神，個性善良又孝順，在他人眼中就如同貝兒公主一般，是解語花的存在，不過，唐綺陽老師也提醒，在現實生活中，犧牲奉獻真的要看情況，別總是傻傻付出呀！

選擇4. 茉莉公主→王者風範、領導力強

唐綺陽老師分析，選擇這一選項，內心住著有著王者風範特質，領導力極強的茉莉公主，此外，除了外顯的王者風範之外，唐綺陽老師也表示，歲月帶來了淬煉，也會令女人飄散著王者風範的隱性氣質。

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選擇5. 灰姑娘→包容力強、刻苦耐勞

在節目中竟未被任何人選中的「灰姑娘」這一選項，唐綺陽老師分析，是標準的包容力極強、個性刻苦耐勞的類型，也令節目來賓感嘆，包容力早已被時間與歲月磨光光了，難怪沒有人選！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】