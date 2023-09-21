Zara上班穿搭｜Zara秋冬新品4重點：闊褲、綁結 體現簡練優雅

Zara上班穿搭｜作為一位每日準時上班的打工族，每日早上都會煩惱造型，怕千篇一律的穿搭單品，會被同事認出發現。要長時間在辦公室內，保持輕鬆和舒適感，同時展現出獨特個性，不妨從Zara秋冬新品的簡練哲學中擷取靈感，打造出悠閒優雅的氛圍。



Zara上班穿搭秋冬重點1. 長版外套

相較夏天的短身清爽感覺，秋冬反而適合長身垂墜的風格，以增添低調沉穩的魅力。而經典的乾濕外套，更是歷久不衰，以簡練的線條和剪裁，將典雅魅力發揮，展現出悠閒舒適的優雅時尚。今個秋冬Zara推出不少長版外套，看來將掀起一股慵懶風格。

Zara上班穿搭秋冬重點1. 長版外套 (Zara官網)

Zara上班穿搭秋冬重點2. 寬闊舒適魅力

在長時間上班的環境下，造型最重要舒適感，而柔軟衣料和寬身剪裁，更能為整天營造放鬆無壓力的心情。在最新的Zara秋冬新品中，可見闊褲、A字裙及寬鬆上衣等，剪裁大多上窄下闊，以提升知性舒適感覺，同時可以避免身材臃腫的感覺。

Zara上班穿搭秋冬重點2. 寬闊舒適魅力 (Zara官網)

Zara上班穿搭秋冬重點3. 銀拉鏈成時尚highlight

隨著Y2K和復古時尚流行，銀器成為今個秋冬最紅的點綴品。而Zara則把這個元素，同時注入服裝內，以醒目的拉鏈設計，展現中性型格的氣場。

Zara上班穿搭秋冬重點3. 銀拉鏈成時尚highlight (Zara官網)

Zara上班穿搭秋冬重點4. 腰間綁結打造優雅儀式感

從Zara秋冬新品中，可看出不少綁結的設計，以一個簡單的結，為厚重服飾修飾身形輪廓，同時垂墜下來的綁帶，亦能增添Quiet Luxury的感覺，為造型倍添優雅的氛圍。

Zara上班穿搭秋冬重點4. 腰間綁結打造優雅儀式感 (Zara官網)

Zara上班穿搭單品推薦1. 拉鍊針織衫 $399

不少人都會認為，淨色針織上衣帶有沉悶感，但若在中間加上拉鏈，配搭高領設計，卻能展現多個造型層次變化。毛衣的前方位置，與手幅和衣襬的編織手法不同，打造出低調的層次感，增添活潑魅力，同時衣領上的金屬拉鏈，亦能營造型格時尚氣場。

Zara上班穿搭單品推薦1. 拉鍊針織衫 (Zara官網)

Zara上班穿搭單品推薦2. 真皮腰封腰帶 $649

今個秋冬流行馬甲的設計，因此典雅復古的腰封也順勢回歸。腰封採用綿羊皮，質感光澤柔軟，予人舒適感覺，而在繫結時，更會弄出皺褶，散發出女性魅力氣場，同時為整體造型減少沉悶感覺。

Zara上班穿搭單品推薦2. 真皮腰封腰帶 (Zara官網)

Zara上班穿搭單品推薦3. ZW COLLECTION 雙層腰身長褲 $649

若然沒有特別的活動，筆者也很喜歡穿柔軟的闊褲上班，質感舒適沒負擔，而且方便活動，配搭針織上衣，打造出閒適的魅力。褲子後方亦設有兩個口袋，能夠擺放物品之餘，亦可減輕沉悶感。