Zara夏季手袋推薦Top 7　OL必備簡約Tote bag　雲朵包$259帶回家

不讓Uniqlo、無印良品專美於前，快時尚龍頭Zara近期也是美包連發！



這邊整理出官網上7款手袋推薦，從OL必備的簡約托特包、女孩們瘋搶的雲朵包、再到夏季度假必備的編織水桶包，儂粉們一起來看！

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Zara夏季手袋推薦Top7

1. 附內袋托特包

受到「低調奢華」風潮的影響，可以看見Zara也在部分的手袋上「tone down」，捨棄過多的流行元素，而是用簡約的設計來說話，適中的袋型尺寸，內附棉麻束口袋，推薦給時髦OL來入手！

2. 編織水桶包

每逢夏日都會跟好姐妹們一同規劃著去海邊走走，來個週末放風Road Trip！這時候穿搭造型可不能輸，除了要準備好辣泳衣、短褲，草編包絕對是首選，而這一款帶有著紅粉的色調，加上夠大的水桶包廓形，出門輕旅行完全是綽綽有餘！

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3. 織物托特包

近幾季從韓國刮起一陣「雲朵包」風潮，各家品牌都在出類似款，而Zara則是選擇用可愛小廢款應戰，手拿起來超級可愛，半月的形體，加上超級親民的價錢，小資女孩不能錯過欸！

4. 人造珍珠造型手拿包

時髦女孩除了會物色上班所需的款式，更要時時刻刻找尋讓約會好感度上升的手袋，這款帶著珍珠光澤的手拿包，不只小巧優雅，更相當有造型感，一定能在約會中奪得另一半的芳心！

5. 心形手拿包

芭比風潮繼續延燒！這款心型手拿包完全奪走少女們的心，硬挺的亞加力膠外殼，非常有造型感，營造少女的奇幻感，用它來做一套芭比穿搭，再適合不過了！

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6. 明線裝飾水桶包

水桶包是許多女孩在物色的款式之一！由於它的方便性、實用性，讓水桶包成為適合日常出行的首選，可以容納下都會女孩平常要裝的氣墊粉餅、唇膏、行動電源等等，卻又不顯得過度笨重，儂編五顆星推薦！

7. 鏈條設計托特包

流行趨勢的輪迴很奇妙，當太硬挺完美的東西看久了，反而想要一些軟軟皺皺的設計！像是近期在時尚圈很常見的揉皺皮革，被品牌拿來設計成為鏈條大袋，每一次拎起來都長得不大一樣，十足的隨性時髦感！

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