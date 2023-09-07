UNIQLO x KAWS再次攜手合作 UT商品預覽 全球獨家ARTBOOK必入手

【UNIQLO/KAWS/Brian Donnelly】UNIQLO x KAWS 再次攜手合作了，不容多說又會掀起一股瘋搶熱潮！每一次UNIQLO x KAWS 的合作都引起不少熱議，繼早前的UNIQLO x KAWSx PEANUTS、KAWS x Sesame Street x UNIQLO推出的三方聯名，連帶著聯乘玩偶、布袋都搶到一件不剩！而今次的UNIQLO x KAWS UT系列，將5大商品融入標誌性角色COMPANION及BFF及為人熟悉的「XX」 圖案，服飾尺寸方面推出了男女合適的中性版型及童裝系列，能夠滿足一家大小的親子穿搭！



UNIQLO x KAWS 是次合作當中，更有全球獨家、限量推出的 KAWS ARTBOOK，當中是KAWS與《Phaidon Contemporary Artist Series》的系列作品。大家同樣不要錯過獨家禮遇：購買 ARTBOOK 即有機會免費獲得限量肩背包，肩背包正面印有ARTBOOK封面，背面是KAWS標誌性「XX」刺繡圖案！另外單筆消費2件KAWS UT 系列商品，就可以獲得KAWS 獨家貼紙一張。

UNIQLO x KAWS UT 系列商品會於9月8日（五）上午十時，官網與門市同步公開發售，以下為大家預覽商品，好讓大家一經開賣就馬上入手心頭好！

UNIQLO x KAWS UT 系列：1. 男女通用 KAWS 衛衣 [長袖] HK$199

UNIQLO x KAWS UT 系列：1. 男女通用 KAWS 衛衣 [長袖] HK$199 （UNIQLO）

雖然踏入9月，夏意仍在，早些入手長袖衛衣亦不怕。這件用上與男女通用 KAWS UT、ARTBOOK封面的𣈱游COMPANION，換上黑白色，有否喚起你對於之前《KAWS：HOLIDAY》香港站KAWS漂進維港的印象呢？

UNIQLO x KAWS UT 系列：1. 男女通用 KAWS 衛衣 [長袖] HK$199 （UNIQLO）

UNIQLO x KAWS UT 系列：2. 男女通用 KAWS 衛衣 [長袖] HK$199

UNIQLO x KAWS UT 系列：2. 男女通用 KAWS 衛衣 [長袖] HK$199 （UNIQLO）

正面飾有大小COMPANION，配上黑色長袖衛衣，不論單穿或疊穿都同樣型格好襯，不用花費過多心思亦能展現時尚。

UNIQLO x KAWS UT 系列：2. 男女通用 KAWS 衛衣 [長袖] HK$199 （UNIQLO）

UNIQLO x KAWS UT 系列：3. 男女通用 KAWS UT (短袖 / 印花 T 恤) HK$99

UNIQLO x KAWS UT 系列：3. 男女通用 KAWS UT (短袖 / 印花 T 恤) HK$99（UNIQLO）

這件UT正面口袋飾有COMPANION，而後面印有與ARTBOOK同樣封面的𣈱游COMPANION，不論男女生穿搭都很有個性！

UNIQLO x KAWS UT 系列：3. 男女通用 KAWS UT (短袖 / 印花 T 恤) HK$99（UNIQLO）

UNIQLO x KAWS UT 系列：4. 男女通用 KAWS UT (短袖 / 印花 T 恤) HK$99

UNIQLO x KAWS UT 系列：4. 男女通用 KAWS UT (短袖 / 印花 T 恤) HK$99（UNIQLO）

芭比熱潮仍未退，粉紅色仍然當道！這件正面以低調而可愛的標誌性「XX」，後背則是芭比粉色，休閑慵懶的BFF，展現出可愛與時尚感兼備。

UNIQLO x KAWS UT 系列：4. 男女通用 KAWS UT (短袖 / 印花 T 恤) HK$99（UNIQLO）

UNIQLO x KAWS UT 系列：5. 男女通用 KAWS UT (短袖 / 印花 T 恤) HK$99

UNIQLO x KAWS UT 系列：5. 男女通用 KAWS UT (短袖 / 印花 T 恤) HK$99（UNIQLO）

COMPANION這個由KAWS所創立的角色，曾以不同動作與姿勢登場，而這款UT則用上《KAWS：HOLIDAY》⻑⽩⼭站，將大COMPANION環抱小COMPANION直視前方的創作放於UT當中。