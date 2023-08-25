Uniqlo勁敵殺到！Studio Doe推極簡服飾　羽量機能外套都會感十足

以簡約設計成功征服女孩的 Studio Doe，其俐落、都會的風格已成為品牌的標誌，在面對香港炎熱、炙陽的天氣，再加上冷氣房的極大溫差，品牌在近日推出「Utility Wear 輕機能系列」服裝。



透過舒適的科技面料，加上細緻的剪裁，不管是在外工作的上班族，還是辦公室的OL，「Utility Wear 輕機能系列」絕對都能成為你搭配的好夥伴。

Studio Doe UtilityWear輕機能系列，不限季設計絕對是衣櫃必備！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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時髦OL

不管是騎車通勤，還是在冷氣房度過一天，輕便的機能外套絕對是許多上班族的必備單品，這次 Studio Doe 推出的「輕機能雙開連帽羽量外套」，整件Jacket以時裝的思維做設計，在前襟的部分運用 V 領的設計修飾女性頸部線條，如斗篷般的連帽設計，更撐起了其外套的立體廓形，短版的版行家上下可開的拉鍊設計，更便於調整腰部高度，進而達到顯腿長的效果，在面料上防潑水又輕盈的特性，讓妳在日常攜帶使用皆不過於負擔。

走出戶外

除了實用性十足的外套，Studio Doe 延續其面料輕盈防潑水的特性，亦推出一款名為「輕機能調節式CARGO短褲裙」，品牌以褲裙為概念，在片狀的短裙中內藏彈性面料，讓此裙款可穿去戶外踏青也不擔心有曝光的問題，在褲頭上亦藏滿巧思，一體成型無拼接的設計，保持 Studio Doe 一貫的簡潔，在褲頭的收緊設計上，品牌亦將抓皺集中於後方，此細節可免於因為裙身的蓬鬆度而造成有小腹的醋覺。

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休閒與摩登

延續「Utility Wear 輕機能系列」的設計，Studio Doe 亦推出了都會感十足的「輕機能後衩CARGO長裙」，其筆直的鉛筆裙線條剪裁，可修飾大腿至小腿的曲線，拉鍊式的開衩的設計，可針對穿搭需求去調整高度，其輕盈的面料，更可平衡鉛筆裙給人的嚴肅感。

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實用第一名

「Utility Wear 輕機能系列」其機能面料，Studio Doe 亦將它運用在「輕機能兩用肩背包」這款袋上，品牌善用其面料特性，可透過扣子的調整去改變其手袋廓形，好收納且輕盈的特質，更讓此包款可作為隨身的收納袋使用。

面對上班族的通勤及生活模式，Studio Doe 用獨到的美學交出一張完美的答卷，該系列不具季度限制的設計。絕對能成為衣櫃的必備款。

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