上班手袋推介2023｜盤點9款大容量耐用Tote Bag BLACKPINK大愛

【上班手袋推介｜大容量手袋推薦2023】過去「小廢包」一度掀起熱潮，隨著各大品牌紛紛推出新款大容量Tote Bag ，加上一眾名人也紛紛用上「巨大化」或大尺寸的手袋款式，看來今季再興起「大容量手袋」的熱潮！準備迎接秋冬季節，女生們又是時候考慮入手新的手袋，正考慮入手名牌大袋的女生不妨參考以下推介。



上班手袋推介｜盤點7款大容量返工手袋 無季節限制一年365日適用

大容量手袋推薦｜1. SAINT LAURENTLARGE LE 5 À 7 SUPPLE IN SMOOTH LEATHER 粒面皮革柔軟手袋 HK$ 24,500

購買方法：Net-a-Porter

YSL這款Hobo Bag相信大家絕不陌生，當時未正式上市經已掀起熱議，加上韓國人氣女團BLACKPINK Rosé成為Saint Laurent品牌大使後，令到不少女生都紛紛倣效她的穿搭風格。手袋採用粒面皮革製成，設計簡潔沒有過多花巧元素，簡單配上YSL LOGO復古金銅色五金設計，提供了足夠的空間容納日常必需品。

【上班手袋推介｜大容量手袋推薦2023】1. SAINT LAURENTLARGE LE 5 À 7 SUPPLE IN SMOOTH LEATHER 粒面皮革柔軟手袋 HK$ 24,500 （官方網站）

大容量手袋推薦｜2. YSL ICARE MAXI SHOPPING BAG IN QUILTED LAMBSKIN HK$ 40,800

購買方法：Net-a-Porter｜Mytheresa

這款被稱為YSL神級大手袋，慵懶隨性又不失時尚高貴感，採用了柔軟而輕身的小羊皮，包身中間配上經典的YSL標誌，手袋容量都不用多說，實用度100%，日常上班上學絕對是不二之選，怪不得就連Rosé 都難以抗拒！

【上班手袋推介｜大容量手袋推薦2023】 2. YSL ICARE MAXI SHOPPING BAG IN QUILTED LAMBSKIN HK$ 40,800（IG@roses_are_rosie）

大容量手袋推薦｜3. MIU MIU Black Leather Hobo Bag HKD 23,800

購買方法：Farfetch

Miu Miu是少女感的代名詞，向來的手袋設計都優雅精緻，又不失少女感。今年Miu Miu新出的Hobo Bag一反過去風格令人眼前一亮。慵懶隨性，自帶型格瀟灑的中性風，手袋採用軟而不塌的牛皮，包中央的品牌Logo配上同色浮雕設計，不少韓星都紛紛背上，如Somi、IZTY Yuna、Aespa 寧寧等。

【上班手袋推介｜大容量手袋推薦2023】 3. MIU MIU Black Leather Hobo Bag HKD 23,800 （官方網站）

【上班手袋推介｜大容量手袋推薦2023】 3. MIU MIU Black Leather Hobo Bag HKD 23,800（IG@somsomi0309）

大容量手袋推薦｜4. Prada triangle logo leather shoulder bag HK$38,900

購買方法：Farfetch

Prada這款超大尺寸的Cleo手袋同樣是熱賣袋款，Cleo手袋重新詮釋Prada標誌性的復古設計，採用的亮皮皮革具現代感，手袋肩帶可調節，手提、斜揹、單肩可隨意轉換風格，而且大尺寸的手袋絕無季節限制，一年四季都可以使用。

【上班手袋推介｜大容量手袋推薦2023】 4. Prada triangle logo leather shoulder bag HK$38,900 （官方網站）

大容量手袋推薦｜5. Goyard Bohème Hobo Bag

Goyard堪稱比Hermès更難購買的奢侈品品牌，不少人都糾結要入手這款Hobo Bag，還是Goyard經典的Tote Bag，但實質是各有優勢。這款Hobo Bag呈現出一種簡潔而時尚的風格，包身配上Goyard獨特的經典圖案，最特別是手袋採用單一的揹帶設計，斜揹、單肩等多種背法，出門無負擔百搭易襯。

【上班手袋推介｜大容量手袋推薦2023】 5. Goyard Bohème Hobo Bag （官方網站）

大容量手袋推薦｜6. GUCCI APHRODITE LARGE SHOULDER BAG HK$ 19,700

購買方法：Gucci官網｜Net-a-Porter｜Mytheresa

GUCCI APHRODITE系列設計是汲取了品牌典藏元素，採用柔軟皮革材質呈現，並飾有在20世紀70年代亮相的雙G標誌。這款新月造型肩背包版型分了大、中、小，而大尺寸的款式復古又大氣。無論是上班還是外出遊玩都不會出錯，簡單穿上大衣即可出門。

【上班手袋推介｜大容量手袋推薦2023】 6. GUCCI APHRODITE LARGE SHOULDER BAG HK$ 19,700 （官方網站）

大容量手袋推薦｜7. Loewe Large Puzzle Fold Tote in shiny calfskin HK$17,950

購買方法：Loewe官網｜Net-a-Porter｜Mytheresa｜Selfridges｜Harrods

品牌延續了Puzzle系列的幾何美學，以摺紙為設計靈感，讓手袋在立體及平面隨意切換。相比其他品牌，Loewe這款手袋性價比相當高，採用小牛皮材質，容量足夠，設計感強，最重要是外出旅行把袋折疊，不費力地把袋收納到行李箱內。

【上班手袋推介｜大容量手袋推薦2023】 7. Loewe Large Puzzle Fold Tote in shiny calfskin HK$17,950 （官方網站）

大容量手袋推薦｜8. PLEATSMAMA Shoulder Bag TealBlue

HK$699

韓國環保時尚品牌 — PLEATSMAMA近年採用了百摺針織設計，100%再生原料製造，有助減低對環境影響。百摺針織設計不易變形，而且有多款多色可以選擇，可以襯出不同風格造型。

大容量手袋推薦｜8. PLEATSMAMA Shoulder Bag TealBlue HK$699 （官方網站）

大容量手袋推薦｜9. MARNI BLACK CHECKED PUFF TOTE BAG HK$7,400

Marni的手袋一般採用大膽的顏色、印花和紋理，品牌以創新的材料和非常規的設計元素而聞名。這款Tote Bag適合攜帶日常必需品，如書籍、文件或個人物品，學生或上班族都適合。