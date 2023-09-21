Jisoo、泫雅、趙露思同款手袋！5款MAISON MARGIELA明星包秒入坑

各位妞妞們平時刷到藝人們的日常照時，會不會想和她們get同款包包呢？



小編近期發現MAISON MARGIELA家的包包出鏡率之高，甚至也是許多偶像機場穿搭的常見客！而他們家的包包究竟有什麼魅力之處呢？小編這就來解答！

今年不能不認識MAISON MARGIELA 5款明星手袋！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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5款MAISON MARGIELA手袋推薦

1. Jisoo、韓孝周

備受兩位女神喜愛的大容量Glam Slam sport body bag是一款很適合異國旅遊的包款，Jisoo和韓孝周都不約而同地選擇帶它出國！外型機能的包包採用尼龍和小牛皮面料，柔軟的圓形邊緣和品牌數字標籤是MAISON MARGIELA家最具代表性的設計，日前子瑜媽媽曬出陶晶瑩去韓國玩的照片也是揹它們家的包！

2. Aespa Winter

說到MAISON MARGIELA的明星包款，一定要認識5AC classique baby！連趙露思、TWICE定延等都是它的愛用者。這款包包除了配色繽紛外，上方的袋子可以收進包包裡變成另一種造型也是它吸引人的地方～Winter選了鵝黃色的小包搭配休閒的帽衫，在芝加哥的超市取景也好可愛～

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3. 泫雅、IVE 秋天

個性妞妞跟著泫雅和秋天學姊挑這款Glam Slam就對！時髦的hobo外型是近幾年大勢的代名詞，結合舒適的軟皮絎縫納帕皮革和金屬鍊條，反映了品牌無意識魅力的概念，上身即散發個人魅力，看秋天這一身帥氣穿搭連小編看了也暈～（笑）

4. Red Velvet 瑟琪

擁有反轉魅力的澀琪，可甜可颯的她揹起MAISON MARGIELA的包包相當符合她的個人氣質！這款5AC是以藤編和皮革製成，把手和底部用牛皮色點綴成熟感，最令小編心動的還是它可愛的紫羅蘭色呀～條紋相間的設計又帶有點少女感，獨特又不易撞款！

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5. 林允

如何將線條感強烈的包款搭出少女感？林允示範給妞妞們看！這款Snatched handbag光看外型可能會覺得有點攻擊性，但溫暖的紫藤色平衡掉了衝突感！表面使用粒面皮革製成，以摺紙的形狀為靈感設計包體，可以手拿或肩揹。小編很喜歡它精緻的品牌鏡面鎖扣，又將包包玩出不一樣的感覺～

以上五款MAISON MARGIELA的包包推薦給妞妞們，趕緊收藏到IT BAG清單中吧！

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