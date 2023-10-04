Nike官網限時優惠低至半價！精選7款Nike熱門商品 最平$109即入手

【Nike減價｜Nike商品推薦】Nike商品一直大受歡迎，任何衣著風格的人都輕易配搭。現時由Nike官方網上商店進行折扣優惠，指定產品低至5折起，另外購買指定減價產品2件8折，3件額外享有75折，最平$109即可入手。有興趣的你們不妨留意以下推介，以及到Nike官網查看有關優惠詳情。



（Nike 官網）

此外，現時成為Nike會員於官方網上商店購物全店都是免運費，配送範圍目前限於香港和澳門地區。不過顧客需留意配送時間，工商區及非工商區，預計3至5個工作天送達；離島地區，預計4至6個工作天送達，而離島地區有個別派送服務。以下為大家精選了10款Nike抵買商品，可供參考。

Nike減價｜1. NIKE SB男子滑板T恤 HK$109 （原價 HK$199）

購買方法：Nike 官網

白色T恤絕對是必備單品，不分男女老少家中的衣櫃總有一件。這款T恤採用輕巧針織物料製成，羅紋領口，鬆身又不失舒適的設計。雖則這款是男裝T恤，但近年潮流不再拘分男裝或女裝。

Nike減價｜1. NIKE SB男子滑板T恤 HK$109 （原價$199） （Nike官網）

Nike減價｜2. NIKE VICTORI ONE SHWER SLIDE 女子拖鞋 HK$159 （原價 HK$199）

購買方法：Nike 官網

夏天當然要入手一對拖鞋！清新又百搭的NIKE VICTORI ONE SHWER SLIDE拖鞋，設有兩種顏色選擇（黑色、白色），軟舒適的一體式泡綿設計，鞋底的抓地坑紋可抓緊濕滑地面。

Nike減價｜2. NIKE VICTORI ONE SHWER SLIDE 女子拖鞋 HK$159 （原價$199） （Nike 官網）

Nike減價｜3. NIKE SPORTSWEAR ESSENTIALS 女子標誌T恤 HK$179（原價 HK$199）

購買方法：Nike 官網

Nike標誌T恤同樣是必入手單品之一，這款Nike Sportswear Essentials T恤是經過重新設計，換上舒適剪裁，搭配微弧型下襬，塑造舒適過人及耳目一新的感覺。

Nike減價｜3. NIKE SPORTSWEAR ESSENTIALS 女子標誌T恤 HK$179（原價$199）（Nike 官網）

Nike減價｜4. NIKE SWOOSH 女子中度支撐一片式胸墊運動內衣 HK$209（原價 HK$299）

購買方法：Nike 官網

Nike提供各種類型的運動內衣，專為運動和活動時的舒適而設計。這款運動內衣提供中度承托，可拆除胸墊，面料透薄，全日運動都可以保持固定。

Nike減價｜4. NIKE SWOOSH 女子中度支撐一片式胸墊運動內衣 HK$209（原價$299）（Nike 官網）

Nike減價｜5. NIKE SPORTSWEAR CLUB FLEECE HK$239（原價HK$399）

購買方法：Nike 官網

Club Fleece 運動衫廣受大眾歡迎，適合各個穿搭風格人士。這款衣服以持續的柔軟舒適剪裁為特點，是日常穿搭的必備單品。Nike Sportswear Club Fleece Logo 女款圓領運動衫以休閒設計為主，恰到好處，方便堆疊穿著而不顯臃腫。

Nike減價｜5. NIKE SPORTSWEAR CLUB FLEECE HK$239（原價HK$399）（Nike官網）

Nike減價｜6. NIKE SB CHRON 2 CNVS 男女皆宜滑板鞋 HK$379 （原價HK$429）

購買方法：Nike 官網

小白鞋不分四季，而且是絕不退流行的單品，百搭又易襯。這款NIKE SB CHRON 2 CNVS的波鞋設有兩種顏色選擇（白色、淺橡皮棕色），採用織布物料及泡綿物料，透氣兼提供緩震效能。

Nike減價｜6. NIKE SB CHRON 2 CNVS 男女皆宜滑板鞋 HK$379 （原價HK$429）（Nike 官網）

Nike減價｜7. NIKE BLAZER LOW '77 女子運動鞋 HK$419 （原價HK$599）

購買方法：Nike 官網

Nike Blazer Low '77 女子運動鞋兼具簡約造型和舒適觸感，注入傳統籃球風格後強勢回歸。採用 俐落的皮革物料、低筒鞋領加上外露鞋舌，打造出衣櫃必備鞋款。