NIKE官網減價折上折抵過半價！10款精選時尚單品AIR FORCE必買

Nike減價2023｜運動服飾尤其適合週末假日作為舒適休閒服穿著，Nike推出的波鞋款式更加大受男女喜愛。Nike現正進行「9週年慶典」減價優惠，多款時尚單品激減低至5折，買滿2件或以上指定減價產品，更能享有額外8折優惠，立即看看以下抵買單品推介！



Nike減價2023｜NIKE AF1 LO PLT.AF.ORM 女子運動鞋 最抵價：HK$607.2（原價：HK$949）

購買方法：NIKE

Nike 這款女裝運動鞋採用加厚中底設計，令鞋款整體更具時尚感，加上其增高效果有助打造修長美腿，尤其適合小個子女生。足底設柔軟泡綿配合鞋跟的 Nike Air 緩震效能，令整體腳感更加舒適。鞋身的粉嫩拼色設計，具少女夢幻感，穿起來氣質滿滿！

Nike減價2023｜NIKE AF1 LO PLT.AF.ORM 最抵價：HK$607.2（原價：HK$949）（Nike 官網）

Nike減價2023｜NIKE AF1 SHADOW 女子運動鞋 最抵價：HK$503.2（原價：HK$899）

購買方法：NIKE

這款 AF1 SHADOW 採用了原版 Air Force 1 經典造型，配合略為加大的中底設計，泡綿中底及外底凹槽設計令鞋款更為輕巧、靈活及舒適。鞋款的花紋拼布設計突顯出隨性感，容易搭配不同時尚造型！

Nike減價2023｜NIKE AF1 SHADOW 女子運動鞋 最抵價：HK$503.2（原價：HK$899）（Nike 官網）

Nike減價2023｜NIKE AIR FORCE 1 '07 SE 女子運動鞋 最抵價：HK$575.2（原價：HK$799）

購買方法：NIKE

小白鞋絕對是女生必備之時尚單品，百搭易襯之餘，更加容易配搭不同風格造型。這款 NIKE AIR FORCE 1 '07 SE 採用了 Nike Air 技術提供能緩震效能，白色配色上配合少許紅色作為點綴，加上金色可拆式墜飾，散發出高雅氣質。

Nike減價2023｜NIKE AIR FORCE 1 '07 SE 女子運動鞋 最抵價：HK$575.2（原價：HK$799）（Nike 官網）

Nike減價2023｜NIKE TC 7900 女子運動鞋 最抵價：HK$527.2（原價：HK$949）

購買方法：NIKE

如果大家想入手一對功能性鞋款的話，不妨考慮下 NIKE TC 7900 這款！鞋面採用合成物料製造而成，配合織帶細節及鞋跟的橡膠裝飾令鞋款更耐穿，而且具有粗獷感覺。

Nike減價2023｜NIKE TC 7900 女子運動鞋 最抵價：HK$527.2（原價：HK$949）（Nike 官網）

Nike減價2023｜NIKE ICON CLASSIC SANDAL 女子涼鞋 最抵價：HK$247.2（原價：HK$449）

購買方法：NIKE

涼鞋款式是夏日必備的鞋款，NIKE ICON CLASSIC SANDAL 採用加厚中底設計，而且採用泡綿鞋床，走起路時更加靈活舒適！綁帶設計方便穿脫，今個夏日必定要入手一對！

Nike減價2023｜NIKE ICON CLASSIC SANDAL 女子涼鞋 最抵價：HK$247.2（原價：HK$449）（Nike 官網）

Nike減價2023｜NIKE ALPHA 女子高度支撐胸墊前拉鍊運動內衣 最抵價：HK$215.2（原價：HK$449）

購買方法：NIKE

揀選運動內衣時，承托力及款式設計都是首要考慮因素！這款NIKE ALPHA 女子高度支撐胸墊前拉鍊運動內衣，提供高度承托效能，配合加壓效果，有助減少胸部晃動。前身拉鍊設計方便穿脫，加上採用Nike Dri-FIT 技術，有助保持乾爽舒適。

Nike減價2023｜NIKE ALPHA 女子高度支撐胸墊前拉鍊運動內衣 最抵價：HK$215.2（原價：HK$449）（Nike 官網）

Nike減價2023｜NIKE ZENVY 放空系列 7/8 女子輕度支撐高腰緊身褲 最抵價：HK$447.2（原價：HK$799）

購買方法：NIKE

NIKE ZENVY 放空系列 7/8 女子輕度支撐高腰緊身褲採用 InfinaSoft 物料，為女生們帶來相當舒適的柔軟感，後身內置口袋，方便擺放手機等隨身小物，配合超寬腰頭設計，可以避免捲起，貼心的設計細節穿起來時感覺安心又放心。

Nike減價2023｜NIKE ZENVY 放空系列 7/8 女子輕度支撐高腰緊身褲 最抵價：HK$447.2（原價：HK$799）（Nike 官網）

Nike減價2023｜NIKE SWOOSH 女子中度支撐胸墊運動內衣式背心 最抵價：HK$287.2（原價：HK$399）

購買方法：NIKE

NIKE SWOOSH 女子中度支撐胸墊運動內衣式背心，二合一設計舒適又方便，內置運動內衣提供中度承托，配合Nike Dri-FIT 技術，有助保持乾爽舒適，無論是日常外出還是出入健身室都適合穿著，迎合各種場合所需。

Nike減價2023｜NIKE SWOOSH 女子中度支撐胸墊運動內衣式背心 最抵價：HK$287.2（原價：HK$399）（Nike 官網）

Nike減價2023｜NIKE SPORTSWEAR PHOENIX FLEECE 女子高腰超寬鬆運動褲 最抵價：HK$215.2（原價：HK$449）

購買方法：NIKE

Nike 這款高腰超寬鬆運動褲，採用了寬鬆的褲筒設計，而褲頭位置則採用了加長羅紋設計，剪裁舒適休閒，無論是跑步健身時，還是日常外出也適合穿上，用作搭配舒適休閒穿搭造型。

Nike減價2023｜NIKE SPORTSWEAR PHOENIX FLEECE 女子高腰超寬鬆運動褲 最抵價：HK$215.2（原價：HK$449）（Nike 官網）

Nike減價2023｜NIKE SPORTSWEAR PLUSH 女子長褲 最抵價：HK$255.2（原價：HK$649）

購買方法：NIKE

白色毛絨長褲設計簡約容易搭配不同時尚風格，「JUST DO IT」字樣令褲子更具識別性，彈性腰頭配以抽繩，讓你調較至最合身的腰圍。