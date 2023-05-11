母親節｜精選5款厚底波鞋　Nike、NB、CONVERSE小白鞋百搭顯年輕

撰文：COOL潮流生活網
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隨著時間推移，貌似剛開始的 2023 也在轉眼間進入了 5 月之中，而這不僅代表了一年一度、表達愛意的 520 即將到來，同為孝敬長輩的重大節日「Mother’s Day」，也絕對是為不少子女陪伴母親的相處時刻，不過，除了送些強身健體的健康食品外，身為潮人們的熱血母親，腳上所踩的穿搭球鞋，自然也就不能落於俗套。

因此，編輯今回精選了幾款「平價」球鞋，雖然造型上沒有限量鞋款那樣醒目抓眼，但雙雙具備的俐落外觀，仍是能讓母親在群眾當中過人出色，並在鞋款配置的不同科技下，提供她行走之餘的舒適腳感，倘若剛好有送禮打算的各位潮人，不妨參考一番、幫媽媽換雙全新好鞋！

5款舒適感超高的球鞋推薦，媽媽日常必備！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+16

1. CONVERSE Chuck Taylor All Star Move

搭配度：★★★★☆ 舒適度：★★★☆☆

論及 CP 值最高的話題鞋履，CONVERSE 自始至終都是鞋款當中最為平價，卻怎麼樣都不會失誤的百搭球鞋，而這雙名為「Move」低筒造型，即是結合了 Chuck Taylor 系列的經典外觀，卻改制不同的舒適調性，而更能隨心所欲外出的後生款式；造型上可見維持一貫的布面雛形，搭配 One Tone 色系的中底選擇，即是運用一色到底的設計手法，表達延伸向上的視覺層次，而以往 CONVERSE 常見的腳感問題，Move 也在大底使用輕量處理、軟質鞋墊，免除長時間所會帶來的不適感，整體而言簡單又百搭，絕對是媽媽也能接受的人氣小白鞋。

2. Nike Air Force 1 Low

搭配度：★★★★★ 舒適度：★★★☆☆

Nike Air Force 1 身為籃球鞋款中的話題翹楚，近年除了受到 Tiffany & Co.、AMBUSH 等大牌的指定聯名，可謂是值得關注的大勢球鞋外，日常款式就具備的多款版本與清新配色，加上它與生俱來頗具增高的厚實中底，無疑成為不少女孩缺一不可的首要選擇；如今，面對長輩所需，那百看不厭的經典全白，不僅是毫不失誤的最佳選擇，以皮革為底的面料選用，也能為猝不及防的雨天氣候提供基本防水成效，同時，Air Force 1 還配備招牌 Air Sole 氣墊科技，或許相比現代技術有些區別，但實際行走或運動行為，還是能提供基本舒適需求。

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3. Nike Air Max 97 （Triple White）

搭配度：★★★★★ 舒適度：★★★★☆

同樣是為女性首選的仙女必備款，Air Max 97 除了經典無疑銀彈 OG 版本，那貫穿全鞋的全白 配色，自然也是各年齡層不容忽視的必備選擇；最大的特色在於，由「子彈列車」作為啟發的鞋款外型，不僅造就了鞋身獨特的流線輪廓，前向後收的鞋面雛形，更是營造了女孩小腳的視覺假象，無論透過短褲或是長褲進行服裝搭配，皆能營造腳長的整體效果，而長輩擔心的實著體驗，也毋須擔心，畢竟 Nike 當年在 Air Max 97 首度加諸了全掌式氣墊，替慢跑或行走都提供一定的軟 Q 程度。

4. New Balance 990v6 （Grey）

搭配度：★★★★☆ 舒適度：★★★★★

承襲 New Balance 近期的高度人氣，990 美製系列無論何種版本，每每發售那肯定都是光速售罄，而這樣沈穩復古的人氣跑鞋，隨著穿搭風格演變，早已不再是男生們的專屬鞋款，不過當然，搭配方面一不小心很容易落於古板，但在過人的科技之前，由 FuelCell 泡綿頂替的 ABZORB 以及 ACTEVA LITE 所呈現的 Q 彈層次，腳感當前才是首要重點，更何況 990v6 相比 v5、v3 等先前款式，設計上運用了更多的網布與突出的灰色麂皮，上腳剎那已經無須言喻、潮爆眾人。

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+3

5. Nike Zoom Vomero 5 （Vast Grey）

搭配度：★★★★★ 舒適度：★★★★★

或許，對於不少長輩來說，Nike Zoom Vomero 5 像極了平凡不過的日常跑鞋，但倘若希望媽媽快速步上潮流領域，這雙「千禧跑鞋」代表想必不會錯。現今追求舒適的穿搭氛圍，以往厚重、寬大的浮誇輪廓已經不再是主流，而 Zoom Vomero 5 恰到好處的復古雛形，又帶有俐落的整體鞋身，即便媽媽平時較為樸素，上腳也不會顯得過度突出，而鞋款蘊藏的 Cushlon 緩震科技以及 Zoom Air 全掌氣墊，也為了實際穿著帶來了數一數二的優異腳感，在今回推薦之中，無疑是為多方面向的最佳選擇。

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