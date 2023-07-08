春夏5對星塵灰波鞋推薦　IU同款NB超百搭　NIKE、ASICS潮人必搶！

想要買1雙頂10雙？除了說到爛、大家也不缺的「萬年長壽小白鞋」，跟黑、白基本色搭配層次更豐富、加入糖果色、螢光色、馬卡龍色等特殊色系中完美平衡搶戲程度（笑）！



跟所有色彩都能不違和搭配、甚至更加分的「最佳綠葉：灰色」，根本是完整你穿搭造型的隱藏版神助攻，以下低調閃耀的「星塵灰球鞋」必須收編！

5雙星塵灰球鞋推薦，散發低調魅力！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2023春夏星塵灰球鞋推薦

1. PUMA

優雅霧灰加上，增高中底設計......「逆天長腿神器」一點也不高調的安裝妥當了（笑）！PUMA的爆款Style Rider厚底鞋，混合純白尼龍、淺灰麂皮、與淡灰皮革的等異材質拼接，營造濃厚的復古鞋身輪廓，整雙鞋超有細節，比單純小白鞋更添時髦亮點，同時搭配輕量耐磨 Rider Foam 減震顆粒大底、顆粒大底鞋底，避震防護全面升級，耐穿又舒適～

2. New Balance

不跟Y2K復古風潮？那也得跟IU女神吧（笑）？「IU（李知恩）」連續2套造型都不換鞋的這雙......New Balance 550也是星塵灰配色！延續80 年代末期的經典美式籃球鞋鞋型，奶油白鞋面採用「皮革拼接網布鞋面」營造滿滿復古時髦感，細節處除了灰色，還加入不同深淺的寶寶藍、月夜藍色，簡約中不失亮點。

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3. ASICS

懂穿小姊姊們最近人腳一雙ASICS「GEL-1130」，想跟上？妞編輯大推先從低調好駕馭的星塵灰配色入手！GEL-1130 RE跑鞋的設計靈感承襲了2008年推出的傳奇跑鞋款GEL-KAYANO 14的經典設計，整雙充滿正紅的千禧年元素、線條，分層設計和透氣網眼外觀超獨特，同時內建GEL緩震科技及中橋的TRUSSTIC支撐抗扭設計，穿它出戰各大場合絕不出錯～

4. FILA

小個子女孩的福音來了！峮峮腳上那雙FILA家出品的人氣「REENO運動鞋」，光看它的厚厚鞋底，就知道增高、拉長比例的效果多厲害了吧？白、灰相間的鞋面以尼龍、皮革拼接打造而成，同時還點綴「夕陽橘、海軍藍」細節，整體穿搭的帥度、吸睛度馬上小小升級。

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5. NIKE

NIKE的「AIR JORDAN 1」身為潮流界的最愛，居然也有自帶寧靜感、小清新氛圍的「星塵霧灰款式」，奶油白搭上霧面灰色，側邊裝飾精緻刺繡「招牌勾勾LOGO」，秀秀氣氣的高顏值，氣質女孩想要偶爾耍帥一定要帶，加上低筒版本超修飾腿部線條的～

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