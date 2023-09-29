GUCCI加價2023｜6大手袋/首飾最新售價一覽 Gucci 1955快破三萬？

【Gucci 加價2023/Gucci手袋】GUCCI 超過百年歷史的工藝傳奇，於1906年在義大利佛羅倫斯由創辦人Guccio Gucci開始，其精緻質料與工藝技術使得GUCCI 在1950至60年代間深受不少人愛戴，連美國知名第一夫人Jackie Kennedy亦是其一，GUCCI 漸成為了財富與奢華的象徵。近年由不同品牌代言人加持下，乘著「老錢風」、「Quiet Luxury」熱潮，GUCCI 亦收獲不少年輕女生的歡心。



近年奢侈名牌的加價潮不斷，Gucci 繼今年3月加價後，本月再度加價。《01女生》收到讀者回報，近日到訪日本Gucci 專門店時亦發現品牌悄悄公告將於9月28日起調整價格，坐實加價消息，對比上次加價主要集中於皮具手袋，今次加價的範圍則比較大，由經典的1955馬銜扣系列、Aphrodite系列手袋到首飾配件都有，平均上調升幅約5到8%，《01女生》亦為大家盤點出6大加價後產品最新售價。

Gucci 繼今年3月加價後，本月再度加價！（《01女生》讀者提供）

Gucci 加價2023 ︰1. GUCCI 1955馬銜扣肩揹袋 HK$28,500 【舊價：HK$27,300】

購買方法：GUCCI官網

GUCCI Horsebit 1955作為品牌經典之最，連IU、NewJeans的Hanni都曾揹它出席場合，當中最顯眼的就是標誌性的馬銜扣細節，一開始只存在於男裝樂福鞋上，後來慢慢成為一個經典裝飾。 GUCCI Horsebit 1955大小適中，線條流暢，極具女性美，OL女生上班亦可以收納好所有物品。

Gucci 加價2023 ︰1. GUCCI HORSEBIT 1955 SHOULDER BAG HK$28,500 【舊價：HK$27,300】

Gucci 加價2023 ︰2. GUCCI GG MARMONT絎縫迷你袋 HK$ 18,500 【舊價：HK$14,900】

購買方法：GUCCI官網

GG Marmont亦是品牌又一熱賣之最，除了因為chevron皮革上飾有心形圖案，經典元素濃縮成迷你包後更顯可愛，令人愛不釋手！而且這款手袋亦相當具變化性，能夠成為腋下包或斜背包，用途多多，的確沒有不入手理由。

Gucci 加價2023 ︰2. GUCCI GG MARMONT MATELASSÉ MINI BAG HK$ 18,500 【舊價：HK$14,900】（Gucci）

Gucci 加價2023 ︰3. GUCCI BAMBOO 1947 小型手挽袋HK$36,000 【舊價：HK$ 27,500】

購買方法：GUCCI官網

GUCCI Bamboo1947，竹節手挽外形的源故被大家俗稱為「竹節包」，是款高顏值、穿搭造型多變之選，令人非常心動！手挽使用的竹節工藝輕盈、耐用，整體高雅又時尚。除了竹節手挽可供手挽，手袋亦配有兩條皮及寬背肩帶，可供側背以及單背。

Gucci 加價2023 ︰3. GUCCI BAMBOO 1947 Small Top Handle Bag HK$36,000 【舊價：HK$ 27,500】（GUCCI ）

Gucci 加價2023 ︰4. GUCCI Jackie 1961 小型肩揹袋HK$24,000 【舊價：HK$20,000】

購買方法：GUCCI官網

Jackie 1961絕對是經典、保值的手袋代表，以60年代的時尚指標美國第一夫人Jacqueline Kennedy命名，輕巧、扁身但富立體厚度剪裁工藝而成的水餃袋形俐落而簡約，非常百搭，女生們可當作Hobo斜跨包使用，另外亦可以以附有兩條肩帶：金屬鏈帶及寬背肩帶去變化造型。

Gucci 加價2023 ︰4. GUCCI Jackie 1961 Small Shoulder Bag HK$24,000 【舊價：HK$20,000】（Gucci）

Gucci 加價2023 ︰5. GUCCI 雙G珍珠母貝手鍊 DOUBLE G MOTHER OF PEARL BRACELET HK$3,800 【舊價：HK$ 3,600】

購買方法：GUCCI官網

提到Gucci，相信不少女生都對品牌的配飾感興趣，因為它們的配飾主要以925 純銀配珍珠，低調中帶有一種復古感。而今次的加價中配飾類亦參與其中，這款以自然世界、植物奇觀作靈感的GUCCI Double GG手鏈，粉紅調的珍珠母貝以及花朵飾物，再加上標誌性「雙G」的GUCCI LOGO，好襯又具少女心。

Gucci 加價2023 ︰5. GUCCI 雙G珍珠母貝手鍊 DOUBLE G MOTHER OF PEARL BRACELET HK$3,800 【舊價：HK$ 3,600】(GUCCI )

Gucci 加價2023 ︰6. GUCCI 925紋銀INTERLOCKING G開口式寬戒指【舊價：HK$ 2,200】

購買方法：GUCCI官網

除了手鏈，戒指亦是穿搭配件中必不可少的一環，而戒指配件類的加幅相對較輕微，就算加價後亦相差不遠，若果鐘情簡約風的女生就要盡快入手，這款幼紋銀戒指的雙環必定不能錯過，以免買得太遲！

Gucci 加價2023 ︰6. GUCCI INTERLOCKING G WIDE OPEN BAND HK$ 2,300 【舊價：HK$ 2,200】（Gucci）

同場加映：尚未加價Gucci 手袋 ，包括GUCCI BLONDIE、GUCCI DIANA系列、GUCCI PETITE GG系列



Gucci尚未加價手袋推介：Gucci Blondie Small Shoulder Bag HK$12,800

購買方法：GUCCI官網

Gucci的Small Shoulder Bag，是Gucci Blondie系列的經典作品之一，以實用、設計時尚和低調，一直備受大眾歡迎。圓形Interlocking G標誌和手袋袋側流蘇細節展現低調設計，帶來最讓人無法忽視的優雅大方。

Gucci尚未加價手袋推介：Gucci Blondie Small Shoulder Bag HK$12,800（Gucci）

Gucci 尚未加價手袋推介： Gucci Blondie Small Tote Bag HK$28,000

購買方法：GUCCI官網

Gucci Blondie系列中的小型手提袋，相當實用，而且備有除了可挽外，讓備有一條垂直長度為11.8吋鏈條肩帶，有更多不同揹法，同時為斯文的手袋增添個性和俐落感，非常合適上班族女生！

Gucci 尚未加價手袋推介： Gucci Blondie Small Tote Bag HK$28,000（Gucci）

Gucci 尚未加價手袋推介：GUCCI Diana small tote bag HKD$ 34,000

購買方法：GUCCI官網

喜歡竹製手挽工藝的就更不能錯過這款，GUCCI Bamboo Bag於1991年推出，屬戴安娜王妃最愛的手袋之一，現代版更命名為Diana。這款會比Bamboo1947 更具玩味，另外由中性盒形、水桶、小巧Tote設計都有，最為獨特的是竹製手挽中的可拆式皮革搭帶，實用尺寸配以現代感的新配色，例如焦糖啡、奶油白、祖母綠等，令手袋添置一些活潑感覺。