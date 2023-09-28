COS雲朵包皮革版登場！觸感蓬鬆柔軟　UNIQLO仿皮肩背包價格親民

COS的雲朵包，超級百搭又很能裝的魅力，真的讓人無法抵抗！加上BLACKPINK 的Jennie私服也在揹之後，隨即在全球掀起一包難求的熱潮，近期～COS更為雲朵包帶來全新皮革材質，明明才又買一顆包包的小編，已經又心動了呢！



COS雲朵包推出皮革款

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在COS官網上，就能看到迎來2023年秋冬首次亮相的皮革版雲朵包，強調他們是使用了像是奶油般柔軟的皮革材質，保存了雲朵包最具指標性的蓬鬆、如枕頭般的療癒感，容量一樣具有伸縮性，手機、鑰匙和水瓶通通收得進去，內部設有一個拉鍊口袋，可存放貴重物品。

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雲朵包尺寸+新顏色公開

換成皮革材質的雲朵包，COS一共推出了2種尺寸，在顏色上面，基本款的黑色之外，還加碼推出了耐看又有高質感的卡布奇諾色、深朱古力色（今年秋冬的美拉德穿搭，就是要揹這2款了吧～）小尺寸更有搶眼的綠松石色調，小編逛過一輪官網後，除了奶油白的小款已經售空，剩下官網還都有貨！

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UNIQLO也出皮革款

不只COS的雲朵包換成了皮革版，UNIQLO的肩背包也從防水的尼龍材質、秋冬感十足的燈芯絨，在UNIQLO C系列中也延伸出放大版的仿皮款式～採用柔順高級感合成皮革，採用蓬鬆質感鋪棉材質，包包拎起來也是輕到不行，內部分成兩區設計，拿取東西就不用東翻西找了。

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