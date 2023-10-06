MUJI減價｜無印良品限時折上折價惠$18起入手！日系襯衫、帆布鞋

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MUJI減價2023｜MUJI精選9大減價產品及價錢

(MUJI 官網)

MUJI減價2023｜女裝清爽舒適有機棉混連汗墊蓋袖上衣 原價HK$88 折扣價HK$68

白色上衣絕對是永不退流行的時尚單品，不論是任何穿搭風格的人士都適合。Muji這款上衣設有4種顏色可供選購(黑色、中灰、米沙、白色)，而且沒有太多花俏設計，反而整體看起來更有種輕時尚感。現時只需HK$68即可入手。

MUJI減價2023｜1. 女裝清爽舒適有機棉混連汗墊蓋袖上衣 原價HK$88 折扣價HK$68 (MUJI 官網)

MUJI減價2023｜女裝有機棉混涼感V領長上衣 原價HK$228 折扣價HK$128

V領上衣是圓臉的好幫手，修飾臉型且相當顯瘦。這款上衣採用棉質，背面採用功能性滌綸的兩層面料，具有觸感涼爽、防紫外線。袖長足以遮蓋上臂，寬度寬鬆寬大的廓形，不會出現變「大肚婆」的情況。

MUJI減價2023｜ 女裝有機棉混涼感V領長上衣 原價HK$228 折扣價HK$128 (MUJI 官網)

MUJI減價2023｜女裝有機棉雙羅紋織短袖連身裙 原價HK$280 折扣價HK$128

Muji這款短袖連身裙採用了有機棉編織而成，布料厚薄適中，不易起毛，設有4種顏色可供選購 (黑色、紫色、灰色、藍色)。一件連身裙直接穿了就能出門又好搭配，簡單易襯，輕鬆穿出好感度！

MUJI減價2023｜女裝有機棉雙羅紋織短袖連身裙 原價HK$280 折扣價HK$128 (MUJI 官網)

MUJI減價2023｜聚酯纖維撥水加工兩用掛肩袋 原價HK$128 折扣價HK$88

Muji這款掛肩袋以簡約而功能性強大的設計而著稱，其通常採用耐用的材料製成。整體設計簡潔，沒有過多的裝飾及品牌標誌，展現出簡約而實用的風格。

MUJI減價2023｜聚酯纖維撥水加工兩用掛肩袋 原價HK$128 折扣價HK$88 (MUJI 官網)

MUJI減價2023｜女裝有機棉撥水加工束繩便服鞋 原價HK$195 折扣價HK$158

帆布鞋一向都是廣受歡迎的休閒鞋款，不少品牌都提供各種不同款式的帆布鞋，而這款便服鞋採用經過撥水加工處理的棉製成且附有鞋墊，設計簡潔而實用，配色較為中性，易於與不同服裝搭配。

MUJI減價2023｜女裝有機棉撥水加工束繩便服鞋 原價HK$195 折扣價HK$158 (MUJI 官網)

MUJI減價2023｜撥水加工束繩帽 原價HK$250 折扣價HK$158

近年工裝系大受歡迎，穿法非常多樣化，通常具有耐用性、實用性和功能性。MUJI亦推出了束繩帽，日系工裝感勁強，其有防水效果，而且具有90%以上的紫外線屏蔽率 ，拍照亦非常上鏡。

MUJI減價2023｜撥水加工束繩帽 原價HK$250 折扣價HK$158 (MUJI 官網)

MUJI減價2023｜棉質直間手巾連掛圈 米條子 原價HK$38 折扣價HK$30

近幾年開始政府及各大環保團體都呼籲民眾外出時自備手巾，減少使用紙巾，從而提高大家的環保意識。眾所周知，日本人有使用手巾的習慣，不少日本女生都常購買MUJI的手巾，其採用了長纖維的棉紗編織而成，厚度適中，外出攜帶方便。

MUJI減價2023｜棉質直間手巾連掛圈 米條子 原價HK$38 折扣價HK$30 (MUJI 官網)

MUJI減價2023｜馬來草織拖鞋 原價HK$88 折扣價HK$48

相信不少人都有穿室內拖鞋的習慣，Muji這款室內拖鞋採用了馬來草編織，隨著使用時長顔色會逐漸轉化成琥珀色。舒適觸感，保持足部清爽。

MUJI減價2023｜馬來草織拖鞋 原價HK$88 折扣價HK$48 (MUJI 官網)

MUJI減價2023｜洗水棉被套 單人 海軍藍格子 原價HK$280 折扣價HK$228

Muji的被套同樣是大受歡迎，品牌採用了柔軟、舒適的面料，如純棉或混紡棉等，設計通常簡潔自然， 一般以純色或淡雅的圖案為主，使其易於搭配不同的牀上裝飾和臥室風格。