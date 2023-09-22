MUJI無印良品｜全新敏感肌系列護膚品 5大重點、全天然新品率先看

MUJI無印良品｜提到無印良品（MUJI），相信大家都會聯想起MUJI無印良品的豐富產品：食品、護膚品、收納用品或是家具。無印良品的肌膚保養商品，按照了各種肌膚類型及問題，主要分為4個類別：敏感肌系列、水漾潤澤系列、清新系列及草本系列。敏感肌系列自2000年推出，質地輕盈，使用日本岩手縣釜石市水源製成，專為敏感肌膚、夏季所打造。時隔多年，日本無印良品上星期公告宣布這個經典系列重新改革，部分產品亦已經公開發售，《01女生》在此精選出5大更新重點及新品推薦！



MUJI無印良品｜全新敏感肌系列護膚品（MUJI JAPAN）

敏感肌系列主打低刺激性、低敏配方，不含香料、著色劑、酒精等成份；只使用了必要的成分而且所有年齡、性別的人皆可使用。而作為更新版的敏感肌系列，繼續沿用天然水作為基底成分，雜質低而且微鹼性的PH 值，容易被皮膚所吸收；另外更升級以下成份，令整個體驗更舒適：

全新敏感肌系列更新重點



全新敏感肌系列更新重點：1. 升級至全天然成分

全新敏感肌系列更新重點：2. 加強保濕功能，採用植物萃取物、神經酰胺和 5 種氨基酸全新敏感肌系列更新重點：3. 去除防腐劑

全新敏感肌系列更新重點：4. 包裝更換成全回收PET物料



全新敏感肌系列 日本新品率先看

除了延續舊用敏感肌系列中的產品：敏感肌化妝水、敏感肌乳液、敏感肌美容凝膠外，全新敏感肌系列中亦添加以下新成員，日本無印良品更預告了將在11月底推出全新抗衰老敏感護理系列！

MUJI無印良品｜全新敏感肌系列（MUJI JAPAN）

MUJI敏感肌系列新品推薦：1. 去角質化妝水 300ml ¥1,490 約HKD$79

不論是任何膚質都需要清潔皮膚，因為皮膚會以4到6週為一個更新週期，而因著皮膚老化，皮膚更新速度會變慢，而表面的已死細胞沒有脫落，積存成老廢角質，從而導致皮膚粗糙、暗沉，無法吸收護膚品營養。而這款含有乳酸成份的化妝水，能夠溫和去除毛孔污垢與老舊角質。

MUJI敏感肌系列新品推薦：1. 去角質化妝水 (ふき取り化粧水) 300ml ¥1,490 約HKD$79（MUJI JAPAN）

MUJI敏感肌系列新品推薦：2. 發酵導入化妝水 300ml ¥1,490 約HKD$79

導入化妝水看似與化妝水相差無幾，但其實在洗臉後，化妝水前擦上精華液般的產品能夠加強保濕，令護膚成分更容易滲透到角質層。這款發酵導入化妝水使用山形縣產的米糠發酵而成，當中含有7種維生素、8種礦物質及神經醯胺成份，除了保濕更可以加強緊緻、美白。

MUJI敏感肌系列新品推薦：2. 發酵導入化妝水(発酵導入化粧液) 300ml ¥1,490 約HKD$79（MUJI JAPAN）

MUJI敏感肌系列新品推薦：3. 發酵導入美容液 50ml ¥1,990 約HKD$105

自江戶時代開始，日本人已經開始用米糠美容，米糠亦是著名抗衰老成分之一，米糠能夠改善暗瘡、皺紋、雀斑及乾性皮膚，這款以全天然成分，超過 65% 的發酵米糠液成分製成的精華液，質地濃稠，能夠深入角質層達至美白、保濕功效，令皮膚變得吹彈可破。

MUJI敏感肌系列新品推薦：3. 發酵導入美容液(発酵導入美容液) 50ml ¥1,990 約HKD$105（MUJI JAPAN）

MUJI敏感肌系列新品推薦：4. 敏感肌乳霜 50g ¥1,590 約HKD$84

這款敏感肌乳霜是位新成員，當中用上了3種植物萃取物、5種胺基酸作為基底成份，能夠作為護膚程序中最後一步，鎖住水分並提供持續的保護屏障，令肌膚在晚上、冷氣房間都保持最佳狀態。

MUJI敏感肌系列新品推薦：4. 敏感肌乳霜 (敏感肌用クリーム) 50g ¥1,590 約HKD$84 （MUJI JAPAN）

MUJI敏感肌系列新品推薦：5. 抗衰老敏感護理系列

抗衰老護膚品並不是年老色衰才需要的，越早為護膚做好保養，皮膚就更能夠保持最佳狀態。若在年尾打算前往日本旅行的女生有福了，這款抗衰老敏感護理系列相信會是日本限定產品並在11月底推出。因為日本無印良品曾推出過日本限定的抗衰老抗皺護理滋潤保濕面膜，深受日本女生喜愛，當中的成分能夠令皮膚做到長效保濕，營造水潤感覺。