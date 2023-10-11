小CK減價｜Charles & Keith限時減價$89起入手！百搭袋款、上班鞋

【小CK減價2023｜Charles&Keith】Charles & Keith官方網站現正限時折扣優惠，多款熱賣袋款、鞋款及飾品均有折扣優惠，最平$89起就可以買到心儀商品，趁往迎接秋冬快到Charles&Keith購物掃貨吧！



Charles & Keith 精選9大減價產品及價錢

小CK減價2023｜&符號水晶雙環戒指 - 黑色 原價HK$119折扣價HK$89

購買方法：Charles & Keith官網

Charles & Keith 的飾品都深受不少女生喜愛，這款戒指以&符號設計，採用了金屬才材質而成，符號部分則鑲嵌有水晶，絕對是一款不可或缺的時髦派對飾品。現時只需HK$89即可入手。

小CK減價2023｜&符號水晶雙環戒指 - 黑色 原價HK$119折扣價HK$89 (官網截圖)

小CK減價2023｜Waverly 波浪邊短夾 - 綠色 原價HK$269折扣價HK$179

購買方法：Charles & Keith官網

Charles & Keith 這款皮革短銀包採用了壓紋PU合成皮而成， 銀包邊配上波浪設計，且有著充足的空間收納卡片與鈔票，是一款充滿魅力與實用性的短銀包。

小CK減價2023｜Waverly 波浪邊短夾 - 綠色 原價HK$269折扣價HK$179 (官網截圖)

小CK減價2023｜Koi 撞色鍊條迷你包 - 孔雀藍 原價HK$299折扣價HK$209

購買方法：Charles & Keith官網

Charles & Keith一向都是小資女的首選品牌之一，品牌的手袋性價比高，而不失時尚感。這款「小廢包」設有多種顏色可供選購，而孔雀藍配色是採用了光澤感的藍紫漸層皮革，讓在不同光線下呈現色彩斑斕的色調，秋冬穿搭更顯獨特及潮流感。

小CK減價2023｜Koi 撞色鍊條迷你包 - 孔雀藍 原價HK$299折扣價HK$209 (官網截圖)

小CK減價2023｜澎澎衍縫迷你包 - 紫丁香色 原價HK$399折扣價HK$279

購買方法：Charles & Keith官網

雖則今季大容量手袋強勢回歸時尚界，但「小廢包」依舊有不少女生喜愛。這款澎澎衍縫迷你包同樣供有多款顏色可選擇，採用了100%環保材質，澎澎包身造型勾勒出更柔軟細緻的線條，搭配素色的迷你短裙和涼鞋短靴即可外出。

小CK減價2023｜澎澎衍縫迷你包 - 紫丁香色 原價HK$399折扣價HK$279 (官網截圖)

小CK減價2023｜Cockade 貝殼手提包 - 黑色 原價HK$499折扣價HK$349

購買方法：Charles & Keith官網

貝殼包基本上是每季都會推出的手袋，是永不退流行的時尚單品。Charles & Keith這款貝殼手提包採用細緻的小牛PU皮革，簡單外型沒有太多花俏設計，且具有足夠的收納空間，是一款實用與顏值兼具手袋。

小CK減價2023｜Cockade 貝殼手提包 - 黑色 原價HK$499折扣價HK$349 (官網截圖)

小CK減價2023｜Blossom 中型花苞斜背包 - 黑巧克力 原價HK$499 折扣價HK$399

購買方法：Charles & Keith官網

這款手袋供有3種顏色選購(黑色、啡色、淺藍色)，以小牛PU皮革而成，觸感極佳；弧形翻蓋點綴立體的飾邊，增添一些低調的細節感。簡單搭配素色上衣及牛仔褲即可，上班約會適用。

小CK減價2023｜Blossom 中型花苞斜背包 - 黑巧克力 原價HK$499 折扣價HK$399 (官網截圖)

小CK減價2023｜蝴蝶結細跟涼鞋 - 黑色 原價HK$399 折扣價HK$239

購買方法：Charles & Keith官網

y2k的風格莫過於絲帶與蝴蝶結，今年不少品牌所推出的時尚單品都加入了蝴蝶結的元素。Charles & Keith 這對蝴蝶結高跟鞋黑色簡約的剪裁，綁帶部分配上蝴蝶結設計完美襯托纖細雙腿。

小CK減價2023｜蝴蝶結細跟涼鞋 - 黑色 原價HK$399 折扣價HK$239 (官網截圖)

小CK減價2023｜Marcy 絨毛穆勒鞋 - 橘色動物紋 原價HK$469 折扣價HK$329

購買方法：Charles & Keith官網

秋冬穿搭當然不能缺少絨毛的元素，這款穆勒鞋結合了絨毛的材質，能夠在寒冷天氣下給予腳部溫暖和柔軟的觸感，並提供額外的保暖效果。虎皮紋在穿搭上可以用素面的牛仔褲製造平衡的休閒感。

小CK減價2023｜Marcy 絨毛穆勒鞋 - 橘色動物紋 原價HK$469 折扣價HK$329 (官網截圖)

小CK減價2023｜Billie 前拉鍊中筒靴 - 石灰白 原價HK$799 折扣價HK$479

購買方法：Charles & Keith官網

在秋冬季節靴子是一種非常受歡迎的鞋類，可以提供保暖、時尚和多樣化的穿搭選項。這款中筒靴以前拉鍊的設計，搭配橡膠厚底更顯街頭印象，石灰白色調多了些正式質感，穿著它進辦公室也毫無違和感。